الاحتلال ومستوطنوه يبدأون «سحق» بلدة المغير

رام الله- «القدس العربي»: ينشر مواطنون فلسطينيون على شبكات التواصل الاجتماعي بكثافة صورتين تُظهران حجم التدمير الواقع على سهول وأشجار بلدة المغير شمال رام الله، في الضفة الغربية المحتلة، بعد يومين من عمليات تجريف ممنهجة نفذتها جرافات تابعة للمستوطنين المتطرفين وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتُظهر صورة التُقطت قبل العملية العسكرية التي أُعلن عنها في القرية صباح أمس، بذريعة تنفيذ عملية إطلاق نار استهدفت مستوطنًا، أشجار زيتون خضراء تمتد على مدّ البصر، فيما تبدو الصور الجديدة وقد طاولت عمليات التجريف كل شيء.

تقع القرية على بعد 18.6 كم شمال شرق مدينة رام الله، ويحدها من الشرق فصايل، ومن الغرب ترمسعيا وخربة أبو فلاح، ومن الشمال دوما وجالود، ومن الجنوب كفر مالك والعوجا.

وتُصنَّف البلدة على أنها منطقة «شفا غورية» (أي مطلة على مناطق غور الأردن الممتدة)، ولها مدخلان، الشرقي منهما قريب من خط سير المستوطنين على «طريق أيلون».

وجاء «شارع أيلون» ضمن خطة حملت الاسم نفسه، بهدف تغذية المستوطنات الإسرائيلية في منطقة الأغوار، فيما تقوم فكرة دينية على تواجد المستوطنين في تلك المنطقة، بزعم أنها تقع ضمن خط سير سيدنا إبراهيم عليه السلام.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي، اقتحامها الواسع للقرية، والذي شمل الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية.

وقال مواطنون إن وحدات من الجنود والمستوطنين يتناوبون على تنفيذ عمليات تجريف ضخمة لم تشهد القرية مثيلًا لها من قبل، بهدف خلق بيئة للسيطرة وعزل القرية عن محيطها.

ومنذ التاسعة صباحًا من يوم الخميس وحتى اللحظة، نفذت نحو عشر جرافات، بعضها ضخم، عمليات تجريف أدت إلى اقتلاع ما يقرب من عشرة آلاف شجرة زيتون ولوزيات، إلى جانب تجريف آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.

هجمات واسعة

ويقول مرزوق أبو نعيم، عضو مجلس المغير، شدد على أن السكان فوجئوا بطبيعة الهجمة التي تتعرض لها البلدة، قائلًا: «لم تشهد البلدة أن مرت بمثل هذه التجربة، إنها هجمات واسعة وشاملة وغير طبيعية ومخطط لها».

ويتابع لـ«القدس العربي»: «سكان البلدة يشعرون أن الهجمة مخطط لها؛ لم يُقتل مستوطن ولم يُخطف أيضًا. لقد تعرضنا سابقًا لأيام صعبة بفعل هجمة وحصار قوات الاحتلال، لكنها لم تكن بهذا الحجم».

ويضيف مندهشًا: «تصوّر آلاف أشجار الزيتون التي يزيد عمرها على مئة عام وقد اقتُلعت، أكثر من عشر جرافات تعمل على قدم وساق، فيما الجيش ينتشر على شكل وحدات مشاة تقوم بعمليات تفتيش من بيت لبيت، في حين تحاصر سيارات عسكرية البلدة وتتنقل داخلها».

ويقول: «قنابل الصوت تُطلق داخل المنازل، وتُنفذ عمليات تدمير، كما يقومون بسحب السيارات سواء كانت قانونية أو غير قانونية ويرسلونها إلى ساحة بجانب البلدة، بينما يأتي المستوطنون إلى المنطقة ويسرقون تلك السيارات».

ويشرح أن مئات المواطنين الذين كانوا خارج البلدة لم يتمكنوا من الدخول حتى اللحظة، حتى سيارات الإسعاف مُنعت من الدخول، مضيفًا: «نحن أمام هجمة تبدو طويلة وغير معتادة».

بدوره، قال رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا إن قوات الاحتلال تنفذ اعتداءات على المواطنين تشمل الضرب والاستفزاز وتخريب الممتلكات وسرقة أموال ومصاغات ذهبية، إضافة إلى الاعتداء على مركبات المواطنين بالتكسير والتحطيم.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من سبعة شبان، من بينهم أشقاء الشهيد حمدان أبو عليا (18 عامًا) الذي استُشهد قبل أيام في القرية، حيث جرى التنكيل بهم والاعتداء عليهم بالضرب المبرح أمام والدتهم، ما تسبب في وضع نفسي صعب للعائلة.

وكشف أبو عليا إلى أن مئات المواطنين اضطروا للمبيت في القرى المجاورة جراء الاعتداء الهمجي على المواطنين وممتلكاتهم في المغير.

وأضاف: «جرافات الاحتلال تقوم بشق طريق استيطاني من منطقة «الرفيد» صعودًا إلى منطقة «قلاصون»، لرسم حدود جديدة للقرية، ما تسبب بتخريب آلاف الدونمات ومسحها بالكامل، علمًا أنها شرعت أمس بتجريف السهل الشرقي للمغير، المحاذي لشارع «ألون» الاستيطاني، المزروع معظمه بأشجار زيتون».

إغلاق مداخلها

وأغلقت قوات الاحتلال مدخلي القرية ومنعت دخول المواطنين إليها أو الخروج منها، بما في ذلك سيارات الإسعاف وطواقم الصحافة المحلية، كما أجبر جنود الاحتلال أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها، وقيّدوا حركة المواطنين داخل القرية.

وفي السياق ذاته، نقل مواطنون تهديدات من مستوطنين لأهالي القرية عبر الاتصال بهواتفهم المحمولة بالقتل والتدمير، كما أكدوا أن المستوطنين نشروا ملصقات على مداخل البلدة هددوا فيها بمسح القرية. وفي العام الماضي، نصب الوزير المتطرف إيتمار بن غفير خيمته على المدخل الشرقي للقرية، وبدأ بالتحريض على سكانها والمطالبة بترحيلهم وهدم وتجريف بيوتهم وأراضيهم.

ونقل المواطن قصي نعسان لـ«القدس العربي» أن ما يحدث في البلدة لم تشهد له مثيلًا: «نحو ألف جندي يجوبون القرية ومحيطها، هذا يحدث لأول مرة في الضفة الغربية».

كما أوضح أن المئات من أهالي المغير نزحوا إلى قرية أبو فلاح المجاورة، حيث يبيتون هناك غير قادرين على العودة إلى بيوتهم.

وكانت تقارير إسرائيلية قد أفادت في وقت سابق بإصابة مستوطن بجروح متفاوتة جراء إطلاق نار وقع بالقرب من مستوطنة «ملاخي هشالوم» المقامة على أراضي بلدة المغير شرق رام الله. ونشرت وسائل إعلام عبرية تفاصيل العملية، مشيرة إلى أن فلسطينيًا هاجم مستوطنًا قرب القرية وحاول إطلاق النار عليه، لكن مسدسه تعطّل، فحاول السيطرة على مركبة رالمستوطن وانهال عليه بالضرب قبل أن ينسحب من المكان.ويتكرر شعار «سنسحق المغير» الذي وزعه مستوطنون قبل يوم من العملية المزعومة وإصابة المستوطن، فيما تردد الشعار ذاته في بلدات محيطة مثل الطيبة شرق رام الله التي تعرضت خلال الأسابيع الماضية لمزيد من الهجمات.

وأعلن مجلس قروي المغير تعليق أداء صلاة الجمعة في مساجد القرية، بالتشاور مع مديرية الأوقاف، بسبب خطورة الأوضاع مع استمرار اقتحام جيش الاحتلال للقرية لليوم الثاني على التوالي.

وفي تاريخ القرية القريب سجلت العديد من ممارسات الاحتلال والمستوطنين، إذ قبل نحو عامين حاصرت قوات الاحتلال القرية بعد مقاومة محلية بسيطة، وطالبت سكانها بالاعتذار للمستوطنين عبر سماعات المساجد كشرط لرفع الحصار الذي استمر أكثر من أسبوعين.

وفي العام الماضي، وحسب ما نقل عن أمين سر حركة فتح في منطقة شقيف ماهر النعسان، فإن التحريض على سكان القرية بلغ ذروته عندما طالب المستوطنون بترحيل السكان إلى سوريا.

وعن أسباب اختيار سوريا لتكون مكانًا للتهجير وفق العقلية الاستيطانية، قال النعسان ساخرًا: «هذا سؤال يفترض أن يوجَّه للمستوطنين والمحتلين».

ووفقًا لاتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة، الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في أيلول/سبتمبر 1995، قُسمت أراضي قرية المغير إلى مناطق مصنفة سياسيًا: منطقة «ب» ومنطقة «ج». ووفقًا لذلك، صُنّف ما يقرب من 1,934 دونمًا (5.9٪ من إجمالي مساحة القرية) كمنطقة «ب»، حيث للسلطة الوطنية الفلسطينية سيطرة كاملة على الشؤون المدنية دون الأمنية، التي تواصل إسرائيل تحمل مسؤوليتها. فيما صُنّفت المساحة المتبقية من القرية، التي تبلغ نحو 31,121 دونمًا (94.1٪ من إجمالي مساحتها)، كمنطقة «ج»، حيث تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الكاملة على الشؤون المدنية والأمنية. ويحظر إدارة المباني أو الأراضي الفلسطينية إلا بموافقة من الإدارة المدنية الإسرائيلية. وحسب القرويين، تمت مصادرة 75٪ من أراضي القرية لصالح المستوطنات الإسرائيلية والقواعد العسكرية والمحميات الطبيعية.

وعلى مدى سنوات، تعيش القرية سلسلة كبيرة من اعتداءات المستوطنين ومجموعات «تدفيع الثمن» الإرهابية، التي شملت حرق المساجد والسيارات وقطع الأشجار ومصادرة الأراضي والاعتداء على المواطنين. وهو أمر باتت البلدة مرشحة للمزيد منه مع تنامي نفوذ المستوطنين.