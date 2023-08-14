الاحتلال يباشر إقامة “متنزه استيطاني” في سبسطية الأثرية

القدس-نابلس-رام الله/ “القدس العربي”:

نصب مستوطنون عددا من الغرف المتنقلة “كرفانات” في المنطقة الجنوبية من أراضي بورين، جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس في حديث صحافي إن مستوطنين نصبوا غرفا متنقلة في المنطقة المحاذية لمستوطنة “يتسهار” المقامة على أراضي المواطنين، جنوب نابلس.

وفي نابلس، دمر مستوطنون، خطوط مياه في خربة طانا التابعة لأراضي بيت فوريك شرق نابلس.

وقال دغلس إن عددا من المستوطنين دمروا خطوط مياه بطول كيلومترين في أراضي الخربة، علما أن هذه هي المرة السابعة التي تتعرض خطوط المياه فيها لتدمير المستوطنين.

وفي ذات السياق، قال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستعد للبدء بمخططها التهويدي الاستيطاني للموقع الأثري في البلدة.

وأضاف عازم أن قوات الاحتلال اقتحمت الموقع الأثري في البلدة، وأعطت الضوء الأخضر لأحد المقاولين الإسرائيليين للعمل في المنطقة، مشيرا إلى أن هذا يأتي ضمن مخطط تهويدي للمنطقة، تحت غطاء أعمال ترميم في الموقع الأثري للاستيلاء على المزيد الأراضي.

وأوضح أن قوات الاحتلال سلمت إخطارا بإزالة خيمة سياحية في المنطقة.

وخصصت حكومة الاحتلال 30 مليون شيكل لإقامة منتزه استيطاني في قرية سبسطية بهدف منع الفلسطينيين من البناء واستصلاح أراضيهم في مناطق واسعة من قريتهم، بذريعة حماية المواقع الأثرية الخاصة باليهود التي لم يتم اكتشافها حتى الآن.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية أن المخطط الاستيطاني من إعداد وزيرة حماية البيئة عيديت سليمان، ووزير السياحة حاييم كاتس، ووزير التراث عميحاي إلياهو. ويشمل المخطط الاستيطاني تنفيذ حملة دعائية لتشجيع المستوطنين على المشاركة في جولات في الموقع، وجذب السياح الأجانب، بزعم أن المنطقة كانت قرية يهودية خلال فترة الهيكل الثاني.

وفي القدس، استولت قوات الاحتلال الاسرائيلي، على مركبة مواطن من ذوي الإعاقة أثناء مروره على حاجز جبع العسكري، شمال القدس المحتلة.

وقال صاحب المركبة شادي دراغمة (32 عاما) من مخيم قلنديا، إن جنود الاحتلال أوقفوه عند الحاجز العسكري أثناء عودته من مدينة أريحا، وأجبروه على الترجل منها رغم أنه مقعد.

وتابع أن قوات الاحتلال احتجزته لعدة ساعات، وتعاملت معه بطريقة همجية، ودققت في هويته الشخصية، قبل أن تستولي على مركبته المصممة لذوي الإعاقة.

وفي رام الله، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، غرفا زراعية، وسلاسل حجرية، واقتلعت أشتال زيتون، في بلدة بيت سيرا، غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية، اقتحمت أطراف البلدة، وشرعت بعمليات الهدم، بحجة وقوعها قرب جدار الفصل العنصري.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتلعت عدداً من أشتال الزيتون المزروعة في الأرض التي تبلغ مساحتها بنحو 6 دونمات.