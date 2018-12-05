الاحتلال يتوغل على حدود غزة ويطلق النار صوب موقع للمقاومة

غزة – “القدس العربي”: نفذت قوات من جيش الاحتلال عملية توغل برية على الحدود الشمالية لقطاع غزة، فيما قامت قوات أخرى من الجيش بإطلاق النار صوب المزارعين ونقطة رصد للمقاومة، شرق مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية أن عدد من الجرافات الإسرائيلية، توغلت بحماية من آليات الاحتلال، في منطقة حدودية تقع إلى الشرق من بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وقامت تلك القوة التي دخلت المنطقة انطلاقا من موقع عسكري قريب، بعمليات تجريف وتمشيط في تلك المنطقة الحدودية، التي تقيم فيها إسرائيل منطقة أمنية عازلة، تمنع بموجبها دون وصول السكان الفلسطينيين إليها.

وترافق ذلك، مع قيام قوات الاحتلال بإطلاق النار على نقطة رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية، وعلى اثنين من المواطنين شرقي مدينة غزة، دون أن يسفر الهجوم عن وقوع أي إصابات في صفوف الفلسطينيين.

وجرت عملية إطلاق النار، رغم وجود الفلسطينيين المستهدفين وهو من مزارعي تلك المنطقة، خارج المنطقة الأمنية العازلة التي تقيمها إسرائيل على طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع، بعمق 300 متر.

وجاءت عملية التوغل وإطلاق النار، رغم حالة الهدوء التي يعيشها قطاع غزة منذ الشهر الماضي، والتي نجم عنها وقف تصعيد فعاليات “مسيرات العودة”.

وكثيرا ما تقوم قوات الاحتلال بشن عمليات توغل برية، تقوم خلالها بإعمال التمشيط والتسوية في المنطقة العازلة، كما يتخللها زرع أسلاك شائكة، لمنع الشبان المشاركين في فعاليات “مسيرات العودة” من الاقتراب من السياج الفاصل.

وتحول هذه العمليات التي يتخللها إطلاق نار، دون وصول المزارعين الذين يملكون حقول قريبة من الوصول إلى أراضيهم، خشية على حياتهم.