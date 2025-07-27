الاحتلال يجبر عائلتين على هدم عمارتين ذاتيا في القدس.. ويُسلّم مفتي المدينة قرارا بالإبعاد عن الأقصى لمدة أسبوع قابل للتجديد 

القدس- “القدس العربي”: استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، للتحقيق، وسلّمته قرارا بالإبعاد عن المسجد لمدة أسبوع، قابل للتجديد.

وقال المفتي محمد حسين في حديث صحافي إن الاحتلال استدعاه صباح اليوم، للتحقيق مع مخابراته في مركز بالبلدة القديمة، وذلك عقب إلقائه خطبة الجمعة التي استنكر فيها سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وسلّمه قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، قابل للتجديد.

ولفت المفتي إلى أن الاحتلال طلب منه التوقيع على قرار الإبعاد لكنه رفض ذلك.

وقال المفتي أن رجال المخابرات أخبروه أن وجوده في الأقصى يشكل خطر على الجمهور، معتبرا أن هذه التصورات تحملها الجهات الأمنية الاحتلالية.

وشدد على أن هذا الكلام مرفوض في ظل أن “وجودنا في الأقصى طبيعي، نحن في مسجدنا وأكرمنا الله ان نكون خطباء في الأقصى، وهو وجود تعبدي وعقدي”.

ورد على اتهامات رجال المخابرات الإسرائيليين بالقول: “إنها اتهامات مردودة جملة وتفصيلا. مثلما أن الابعاد مرفوض تماما. ليس من حق السلطة القائمة بالاحتلال أن تبعد أبناء الأرض الواقعة تحت الاحتلال. مع الأسف تصرفات لا يمكن أن تتفق مع الشرائع ولا مع القانون”.

وطالب قائلا: “من المهم جدا أن يكون هناك حراك واضح للدولة التي تقوم على الوصاية على المسجد الأقصى وهي المملكة الأردنية الشقيقة”.

وفي سياق متصل، سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنة والمرابطة المقدسية خديجة خويص قراراً بمنع السفر.

وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال سلّم المرابطة خويص قرارا بمنع السفر دون تحديد مدة المنع، علما أنها تسلمت قرارا آخر في كانون الثاني/ يناير الماضي بمنع الدخول إلى الضفة الغربية لمدة ستة أشهر، وحرمانها من التواصل مع عدد من الأشخاص.

كما واجبرت بلدية الاحتلال عائلة الحلواني على هدم عمارتهم في بيت حنينا شمال القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص، والعمارة التي هدمها أصحابها ذاتياً مكونة من 6 طوابق ويسكنها فيها 6 عائلات.

وقال جهاد الحلواني أحد أصحاب العمارة أن سلطات الاحتلال ترفض إصدار تراخيص بناء فيما تقوم بهدمها في حال بنيت أي من المنازل”.

وأوضحت محافظة القدس أن 6 شقق سكنية تحولت إلى ركام، بعدما اضطرت عائلة الحلواني إلى هدم بنايتها السكنية قسريًا بضغط من بلدية الاحتلال في بلدة بيت حنينا شمال القدس، مما أدى إلى تشريد نحو 30 فردًا، بينهم أطفال.

كما وأجبرت القوات عائلة القراعين على تنفيذ هدم ذاتي قسري لمنزلها في حي الفاروق بجبل المكبر، تجنبًا لدفع غرامات باهظة، وتنفيذ الهدم بجرافات الاحتلال.

ووفق إحصائية لمحافظة القدس الشهر الماضي، فقد بلغ عدد المنازل والمنشآت التي دمّرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المحافظة، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، 623 منزلا ومنشأة، شملت منازل سكنية، بعضها مأهول منذ عقود، وأخرى قيد الإنشاء، بالإضافة إلى منشآت تجارية واقتصادية تشكّل مصدر رزق لعشرات العائلات المقدسية.