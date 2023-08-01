الاحتلال يجرف مناطق زراعية في الخليل ومستوطنون يسيطرون على أراض في الأغوار الشمالية

سلفيت-الخليل-أريحا/ “القدس العربي”:

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منشأة تجارية في مدينة سلفيت وجرفت أراضي واقتلعت أشجارا في مدينة الخليل، وهو ما ترافق مع قيام مجموعات المستوطنين المتطرفين بتسييج أراض بهدف السيطرة عليها في الأغوار الشمالية.

وفي تفاصيل الاعتداءات الميدانية في الضفة الغربية شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها اندلاع مواجهات خلال اقتحام حي المخفية في مدينة نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس، واعتقلت الشاب ضياء دويكات عقب دهم وتفتيش منزله، كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة القنيطرة ببلدة بيت فوريك شرق نابلس، تخللها اندلاع مواجهات.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحام قوات الاحتلال لخيمة الاعتصام في قرية دير دبوان شرق رام الله.

واستهدف الشباب الثائر بالزجاجات الحارقة برجًا لجيش الاحتلال في محيط مستوطنة “بيت إيل” شمال البيرة، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة علار شمال طولكرم.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى وسام زعترة من مخيم شعفاط شمال شرق المدينة.

وفي سلفيت، هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي منشأة تجارية في بلدة دير بلوط غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية أن جرافات الاحتلال هدمت منشأة تبلغ مساحتها 200 متر مربع في البلدة، تعود للمواطن أحمد خليل عبد الله.

وأشار عبد الله إلى أن السكن قائم ومرخص منذ عام 1977، وتمت إضافة المبنى الذي قاموا بهدمه اليوم، بحجة عدم ترخيصه وبنائه في منطقة مصنفة “ج”.

وأضاف أن جرافات الاحتلال قامت بتخريب خطي المياه والكهرباء وتجريف الأرض المحيطة بالمنزل، منوها إلى أن الاحتلال قام بتسليمه إخطارا بالهدم ووقف العمل قبل شهرين.

يذكر أن الاحتلال سلم أكثر من 100 إخطار لمواطنين من بلدة ديريلوط في سياسة لتهجير المواطنين من أراضيهم.

وقال محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل، إن سياسة الهدم وتشريد المواطنين العزل التي تنتهجها حكومة الاحتلال المتطرفة تنافي المواثيق والأعراف الدولية كافة، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل السريع لوقف عنجهية الاحتلال وممارساته.

وفي الخليل، جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أراضي واقتلعت أشجارا في بلدة ترقوميا وخربة سوبا.

وقال المزارع محمد عبد الفتاح أبو ساكور، إن قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية جرفت مساحات من أرضه تبلغ دونمين، وهي واقعة في منطقة “خلة أبو ساكور” بالقرب من المعسكر الاحتلالي المقام على أراضي بلدة ترقوميا، واقتلعت 40 شجرة.

كما جرفت قوات الاحتلال، اليوم، اراضي زراعية وهدمت سلاسل حجرية، في خربة سوبا غرب الخليل.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت خربة سوبا وجرفت اراضي زراعية واقتلعت عشرات أشجار اللوزيات والحمضيات، وهدمت سلاسل حجرية في ارض تصل مساحتها الى 3 دونمات تقريبا، وتعود ملكيتها للمواطنه مرام منجد العويوي.

وفي الأغوار الشمالية، سيج مستوطنون، مساحات من الأراضي الرعوية بين مستوطنتي “مسكيوت”، و”روتم” قرب عين الحلوة بالأغوار الشمالية.

وقال رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، إن المستوطنين وضعوا سياجا شائكا لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى الأراضي الرعوية.

وأضاف أن المستوطنين يعملون من أجل الاستيلاء على المزيد من الأراضي الرعوية، مؤكدا أن الرعاة الفلسطينيين تلقَّوا في الأيام الماضية تهديدات من المستوطنين.

ويتبع المستوطنون سياسة الاستيلاء على الأراضي الرعوية في الأغوار الشمالية، لشد الخناق على الفلسطينيين وإجبارهم على ترك منازلهم.

وفي الخليل، أوقفت قوات الاحتلال الاسرائيلي العمل بمنزل قيد الانشاء في مسافر يطا جنوب الخليل.

وفي أريحا، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مداخل مدينة أريحا الشمالي والجنوبي بحواجز عسكرية، والشرقي بالبوابة الحديدية الصفراء.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال أغلقت مداخل المدينة الثلاثة بشكل محكم، خاصة البوابة الحديدية شرقي المدينة، والمدخل الجنوبي، ومنعت المواطنين من الخروج من المدينة، ما تسبب بأزمات خانقة، دون إبداء الأسباب.

وتحدثت مصادر عن ارجاع كافة الحافلات التي تقل مسافرين الى الأردن الى معبر أريحا.

سياسيا، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الاحتلال يقوّض فرصة تطبيق حل الدولتين وسط صمت دولي مريب، منددة بانتهاكات قوات الاحتلال ومليشيا المستوطنين واعتداءاتهم المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.

وأضافت في بيان صحافي أن انتهاكات قوات الاحتلال واعتداءاتها باتت تسيطر على المشهد اليومي لحياة الفلسطينيين، بحيث لا يخلو يوم واحد من تلك الانتهاكات التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما حصل من تجريف أراضٍ واقتلاع الأشجار في ترقوميا، واقتحام للموقع الأثري في سبسطية، وإقدام المستوطنين على تسييج أراضٍ في الأغوار الشمالية، وهدم قوات الاحتلال لمنشأة في دير بلوط، ووقف العمل في منزل قيد الإنشاء في مسافر يطا، وإقامة بؤرة استيطانية جديدة شمال غرب أريحا.