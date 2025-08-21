الاحتلال يحاصر قرية المغير شمال رام الله ويصعّد الانتهاكات في الضفة تزامنا مع استعداداته لاحتلال غزة- (فيديو)

الضفة الغربية- “القدس العربي”: فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصاراً مشدداً على قرية المغير، شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية، الخميس، وأوقعت عقوبات جماعية بحق أكثر من ثلاثة آلاف فلسطيني، على خلفية إصابة مستوطن في عملية إطلاق نار صباحا قرب مستوطنة “ملاخي هشالوم” الواقعة بين رام الله ونابلس.

مشاهد من اقتحام الاحتلال الواسع لقرية المغير شمال شرق رام الله، بعد إصابة مستوطنين صباح اليوم في محيط القرية. pic.twitter.com/lxbxhpdC3c — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 21, 2025

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن “مسلحاً أطلق النار تجاه مستوطنين في بؤرة عادي عاد الاستيطانية، واندلع إثر ذلك اشتباك بالأيدي مع المستوطنين”، مضيفاً أن قواته تحاصر قرية المغير وقرى مجاورة وتنفذ عمليات تمشيط بحثاً عن المنفذ.

وفي أعقاب العملية، دفع الجيش بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة، معلناً فتح تحقيق رسمي. ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن شهود من المستوطنين أن فلسطينياً ملثماً أطلق النار على رعاة في محيط المستوطنة قبل أن يلوذ بالفرار.

وفي إطار إجراءات العقاب الجماعي، اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير وسط إطلاق قنابل الصوت، وأغلقت المحال التجارية وفرضت منع تجول، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة.

هذا هو جيش إسرائيل

جندي يحطم زجاج مركبة تعود لعائلة فلسطينية أثناء اقتحام قرية المغير شمال رام الله إلحاق الضرر وزيادة معاناة الفلسطينيين يُعد قمة الترفيه والتسلية بالنسبة للجندي الإسرائيل . pic.twitter.com/NCvnlonaj6 — Tamer | تامر (@tamerqdh) August 21, 2025

وقال رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا إن أكثر من ألف جندي اقتحموا البلدة ونفذوا حملة مداهمات واعتقالات واسعة، فيما حاصر المستوطنون مدخل القرية واقتحموها برفقة 15 جرافة شرعوا من خلالها بتجريف أشجار الزيتون. كما تلقى عدد من الأهالي مكالمات ورسائل تهديد مباشرة من المستوطنين عبر هواتفهم.

أكثر من 6 جرافات للاحتلال تعمل على اقتلاع مئات الأشجار في أراضي قرية المغير، شمال شرق رام الله. pic.twitter.com/UamX9X8t0v — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) August 21, 2025

قوة جديدة من جيش الاحتلال تقتحم قرية المغير شمال شرق رام الله. pic.twitter.com/MJcKYzHOgM — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 21, 2025

وفي الخليل، صعّدت قوات الاحتلال اعتداءاتها، حيث أطلقت الرصاص الحي على شاب في منطقة تل الرميدة، وفرضت منع تجول في أحياء البلدة القديمة، ونفذت مداهمات لمنازل المواطنين، بحسب الناشط عارف جابر الذي أكد أن الاحتلال شدد إجراءاته القمعية في حارات جابر والسلايمة وواد الحصين.

أما في أريحا، فقد اقتحمت قوات الاحتلال تجمع عين الحلوة في الأغوار الشمالية وشرعت بهدم منشآت تعود للمواطنين جهاد جابر وفاطمة عليان وقدري عليان وأبنائه. وتتعرض مناطق الأغوار بشكل يومي لاعتداءات المستوطنين واقتحامات قوات الاحتلال، التي تشمل هدم منشآت ومصادرة ممتلكات وملاحقة الرعاة.

وفي القدس، هدمت قوات الاحتلال بركساً للخيول في بلدة سلوان، بينما هدمت في بيت لحم منشأة زراعية في قرية الخاص، مساحتها نحو 40 متراً مربعاً، وغرفة سكنية في قرية الرشايدة تعود للمواطن علي محمد رشايدة. وأوضح رئيس مجلس قروي الخاص خضر حمدان أن هذه الإجراءات تهدف للتضييق على المزارعين وحرمانهم من مصادر رزقهم والحد من التوسع العمراني والزراعي.

استعدادات لغزة واستبدال الوحدات النظامية بالاحتياط

بالتوازي مع هذه الانتهاكات في الضفة، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي تفعيل خطط لاحتلال مدينة غزة، عبر تعبئة نحو 60 ألف جندي احتياطي، بحيث تحل بعض قوات الاحتياط محل الوحدات النظامية في قطاعات أخرى، مع بقاء “لواء المظليين” في الضفة الغربية.

وذكرت قناة “كان 11” العبرية أن هذا القرار يأتي ضمن إعادة توزيع القوات تبعاً للتطورات الميدانية. وكانت صحيفة “هاداشوت كيبا” قد كشفت في وقت سابق أن الفرقة 98، التي تضم لواء المظليين، كان يفترض أن تتمركز في الضفة الغربية، غير أن التوتر على الحدود السورية دفع الجيش لنقلها شمالاً.

اعتقال صحافي

في سياق متصل، شنّت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في مدن وبلدات الضفة الغربية، طالت 16 فلسطينيا، بينهم نواب في المجلس التشريعي وأسرى محررون، وسط اعتداءات بالضرب وتخريب واسع للمنازل. كما اعتقلت قوة خاصة الصحافي الجريح معاذ عمارنة بعد اعتراض مركبته على الطريق بين بيت لحم والخليل ونقلته إلى جهة مجهولة.

وكان عمارنة قد اعتُقل سابقاً في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وأفرج عنه في يوليو/ تموز 2024 بعد 9 أشهر من الاعتقال الإداري، علماً أنه فقد عينه اليسرى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 إثر إصابته برصاص مطاطي أطلقه جيش الاحتلال أثناء تغطيته لمواجهات في بلدة صوريف شمال غرب الخليل.

ووفقاً لبيان صادر عن نادي الأسير الفلسطيني خلال أغسطس/ آب الجاري، ارتفع عدد الصحافيين المعتقلين إلى 55، من بينهم 50 اعتقلوا منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة.