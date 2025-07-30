الاحتلال يحتجز جثمان الشهيد عودة الهذالين ويحاصر قريته ويقتحم بيت عزائه- (فيديو)

الخليل- “القدس العربي”: شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها على قرية “أم الخير” في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية، في تصعيد عقابي أعقب إعدام الناشط عودة الهذالين برصاص مستوطن، الإثنين. وإمعانا في التنكيل، رفضت سلطات الاحتلال تسليم جثمان الشهيد وفرضت على عائلته شروطا مهينة لدفنه. وفي إطار حملة القمع، تم اعتقال 9 مواطنين، بينهم 8 من القرية، ليرتفع عدد المعتقلين من عائلة الهذالين إلى 14 خلال أقل من 24 ساعة، إلى جانب اعتقال الناشط علي راشد عوض من خربة طوبا.

قوات الاحتلال تقتحم خيمة عزاء الشهيد عودة الهذالين في خربة أم الخير في مسافر يطا جنوب الخليل وتطرد الفلسطينيين منها. pic.twitter.com/Y9sBN7aiVi — فلسطين بوست (@PalpostN) July 29, 2025

وأفاد الناشط الإعلامي في مسافر يطا، أسامة مخامرة، بأن قوات الاحتلال لا زالت تفرض حصارا على القرية لليوم الثاني على التوالي، بعد استشهاد الهذالين.

وقالت مصادر لـ”القدس العربي” إن سلطات الاحتلال لا زالت تحتجز جثمانه وترفض تسليمه لعائلته، فيما هاجمت ظهر أمس خيمة العزاء.

الاحتلال يعلن خربة أم الخير جنوب الخليل منطقة عسكرية ويطرد جميع الفلسطينيين الذين قدموا لتقديم واجب العزاء لعائلة الشهيد عودة الهذالين pic.twitter.com/ZPTGz7hQkr — بوابة اللاجئين الفلسطينيين (@refugeesps) July 29, 2025

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية إن المستوطن الذي قتل عودة يملك شركة بلدوزرات (جرافات ضخمة) مهمتها تنفيذ عمليات الهدم لإنشاء مستوطنات جديدة، حيث قتل هذالين أثناء محاولة الشركة تنفيذ عمليات هدم وتجريف ومصادرة مياه عائلات التجمع.

وبحسب الصحيفة، فإن عمليات الهدم في أم الخير مستمرة منذ 15 عاما وهي تتواصل في أراضٍ مملوكة لأشخاص كملكية خاصة وليست مسجلة كملكية عامة.

وقال ابن عم الشهيد عصام إن سلطات الاحتلال ترفض حتى اللحظة تسليم جثمانه إلا بشروط وصفتها العائلة بالمهينة، حيث تشترط عدم إقامة بيت عزاء في القرية، ومنع دفنه فيها، والسماح فقط بدفنه في مدينة يطا أو الخليل.

وترفض العائلة شروط الاحتلال وتصرّ على دفنه في مقبرة العائلة داخل أم الخير، مؤكدة أنها لن تقبل بتقييد بيت العزاء أو نقله من قريتهم.

ترفض سلطات الاحتلال حتى اللحظة تسليم جثمان عودة الهذالين إلا بشروط تفرض عدم إقامة بيت عزاء في القرية، ومنع دفنه فيها، والاكتفاء بالسماح بدفنه في مدينة يطا أو الخليل فقط

جاء ذلك بعد ساعات من إفراج محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس عن المستوطن ينون ليفي، قاتل الشهيد عودة، حيث سمحت للمستوطنين بمواصلة أعمال التجريف في أراضي المواطنين داخل القرية.

وتقع القرية بمحاذاة مستوطنة “كرمل”، التي أُقيمت عام 1980 على أراضي أم الخير، وهي ثاني مستوطنة في محافظة الخليل بعد “كريات أربع”، وكانت قد تعرضت لعمليات هدم متكررة خلال العقدين الماضيين، شملت منازل وحظائر أغنام وممتلكات، حيث بلغ عدد مرات الهدم نحو 18 مرة.

واعتبر نادي الأسير الفلسطيني أن ذلك يُعدّ دليلا إضافيا وليس الأخير على الدور الوظيفي الذي تؤديه المنظومة القضائية الإسرائيلية كأحد الأذرع الأساسية في ترسيخ منظومة التوحش الإسرائيلية. وأوضح النادي أن هذا القرار يكرّس سياسة الإفلات من العقاب ويوفّر مظلة حماية قانونية لمرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.