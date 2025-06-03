الاحتلال يحتجز جثمان طفل أعدمه بدم بارد شمال رام الله

الضفة – «القدس العربي»: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجاز جثمان طفل فلسطيني أعدمه الجنود مساء الإثنين، بعد أن أطلقوا النار عليه وأردوه قتيلًا أثناء سيره على شارع رئيسي بالقرب من منزله.

وقالت بلدية سنجل شمال رام الله، إن الفتى يوسف فؤاد فقهاء (14 عامًا) استُشهد بعد أن أطلق جنود الاحتلال الرصاص عليه قرب المدخل الشمالي للبلدة.

وأفادت مصادر محلية أن صوت إطلاق نار سُمع عند شارع نابلس القديم المعروف باسم «كوربات اللبن»، قبل أن تصل سيارة إسعاف إسرائيلية إلى الموقع ويُختطف المصاب من المكان.

لاحقًا، أبلغ الارتباط التابع للسلطة الفلسطينية بلدية سنجل أن المصاب هو يوسف فؤاد فقهاء (14 عامًا) من البلدة، وأنه مصاب وحالته حرجة، قبل أن يُعلَن رسميًا استشهاده متأثرًا بجروحه.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن أنه أطلق النار على فلسطيني قرب بلدة سنجل بزعم أنه كان يحاول إلقاء حجارة على المركبات الإسرائيلية في المنطقة، وهو ما نفته عائلته ومواطنون كانوا موجدين في المكان. وقبل نحو شهر، استُشهد الطفل عمر محمد سعادة ربيع (14 عامًا) وأُصيب آخران برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، في موقع غير بعيد عن مكان استشهاد الطفل فقهاء.

وذكرت مصادر محلية حينها أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه ثلاثة أطفال أثناء وجودهم على الشارع المحاذي للبلدة، ما أدى إلى إصابتهم. وقد اعتُقل أحدهم، وهو عمر قبل أن يُعلَن عن استشهاده، والأطفال الثلاثة من حملة الجنسية الأمريكية.

وباستشهاد الطفل فقهاء، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الحالي إلى 150 شهيدًا، بينما بلغ عدد الشهداء منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، 985 شهيدًا.

وفي السياق ذاته، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها في أنحاء الضفة الغربية، وسط حملة مداهمات واعتقالات واعتداءات منهجية طالت الفلسطينيين وممتلكاتهم، بالتوازي مع تزايد وتيرة اعتداءات المستوطنين تحت حماية الجنود.

وفي الخليل، داهمت قوات الاحتلال مدينة دورا، واعتقلت الأسير المحرر عبد السلام الفسفوس وشقيقه نضال، في محاولة للضغط على شقيقهم المطارد محمود الفسفوس لتسليم نفسه، كما اعتقلت الشاب رأفت شاهر الشرحة بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كما أطلق جنود الاحتلال النار على عدد من المزارعين في بلدة بيت أمر أثناء عملهم في أراضيهم القريبة من مستوطنة «كرمي تسور» جنوب البلدة.

وأوضح الناشط الإعلامي في بيت أمر، محمد عياد عوض، أن المزارعين حصلوا على تنسيق من قبل الارتباط الفلسطيني مع الجانب الإسرائيلي للعمل في أراضيهم، لكن ما حدث كان عكس ذلك، حيث أُطلق النار باتجاههم، ومنعوا من العمل وأُجبروا على مغادرة أراضيهم تحت تهديد السلاح.

ونفذت قوات الاحتلال حملة دهم واسعة في المدينة، واقتحمت عددًا من الأحياء وبلدة بيت كاحل، حيث أجرت تحقيقات ميدانية مع السكان داخل منازلهم، وعبثت بمحتوياتها.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة، وداهمت عددًا من المنازل في حارة مغدوشة وعبثت بمحتوياتها. وانتشرت آليات الاحتلال في المدينة من جهة حاجز صرة غربًا، واتجهت نحو شارع الأكاديمية ورفيديا.

وفي قرية اللبن الشرقية جنوب المدينة، اقتحم عشرات المستوطنين المدخل الرئيسي للقرية تحت حماية قوات الاحتلال، حيث أدوا طقوسًا تلمودية ولوّحوا بالأعلام وأطلقوا تهديدات ضد الأهالي، مانعين حركة الدخول والخروج، ما أدى إلى تعطيل تنقل الطلبة والهيئات التدريسية بالتزامن مع امتحانات نهاية العام الدراسي.

ويُعد هذا الاقتحام الرابع للقرية خلال عشرة أيام، ضمن سلسلة اعتداءات متواصلة تستهدف الحياة اليومية لسكانها. وتعاني القرية من وجود مستوطنتين تحاصرانها: «معاليه ليفونا» من الجنوب، و»عيلي» من الجنوب الشرقي، وتشكلان مصدر تهديد دائم للسكان.وفي سياق متصل، حطم مستوطنون عددا من أشجار الزيتون في قرية كفر مالك، شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن «مستعمرين قاموا بتكسير أغصان أكثر من 30 شجرة زيتون، تعود ملكيتها للمواطن بشير معدي، وتقع في منطقة «السوار» شرق القرية».

وجرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، أراضي المواطنين في قرية دير جرير شرق رام الله حيث تشهد قرية دير جرير، كغيرها من قرى شرق رام الله، اعتداءات متواصلة من الاحتلال والمستعمرين، تستهدف الأرض والسكان على حد سواء.