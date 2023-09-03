الاحتلال يحذر من أن المركبات المدرعة غير مجهزة لمواجهة عبوات المقاومة الفلسطينية الناسفة

الخليل-القدس-نابلس/ “القدس العربي”:

حذّر ضباط النخبة في جيش الاحتلال الإسرائيلي من خطر انتشار العبوات الناسفة بالضفة، فيما اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على وفد من النشطاء وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الخليل، بينما كشفت الهيئة عن تنفيذ 851 اعتداءً للاحتلال ومستوطنيه الشهر الماضي.

وفي التفاصيل، قال منسق اللجان الشعبية الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، إن قوات الاحتلال نفذت هجوما بالضرب على أعضاء وفد من النشطاء خلال تفقدهم أهالي قرية لصفر في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وتابع أنه وخلال تفقد وفد النشطاء عائلة أبو قبيطة في قرية لصفر، التي تعاني من انتهاكات الاحتلال والمستوطنين قام الجنود بتنفيذ هجوم عليهم حيث أصيب خلال الاعتداء كل من: ممثل الارتباط اسحق أبو صبحة بجروح في الرأس، وأمين سر اقليم يطا نبيل أبو قبيطة، وراتب الجبور، وأبو خالد الشواهين، ومدير هيئة الجدار والاستيطان محمد عمرو، بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

وفي سياق متصل، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، 851 اعتداءً، تراوحت بين اعتداء مباشر على المواطنين، وتخريب أراضٍ وتجريفها، واقتحام قرى، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات، خلال شهر آب/ أغسطس الماضي.

وكشف تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، في تقرير الانتهاكات الشهري، أن الانتهاكات تركزت في محافظة القدس بـواقع 148 اعتداءً، تليها محافظة نابلس بـ140 اعتداءً، ثم محافظة الخليل بـ113 اعتداءً.

وأشار التقرير إلى أن عدد الاعتداءات التي نفذها المستوطنون خلال الفترة المرصودة بلغت 142 اعتداءً، تخللها شنّ هجمات منظمة وخطيرة في واد السيق شرق مدينة رام الله، وفي محافظة نابلس في بورين، وقريوت، أما في محافظة الخليل فتركزت في مسافر يطا.

وفي سياق متصل، قطع مستوطنون، عددا من أشجار الزيتون في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله.

وأفادت مصادر أمنية بأن مجموعة من المستوطنين اقتحموا أطراف بلدة نعلين واقتلعوا وقطعوا عددا من أشجار الزيتون.

وذكر رئيس بلدية نعلين يوسف الخواجا بأن المستوطنين حطموا 74 شجرة عمرها بين عامين و3 أعوام، في منطقة الخلال بالبلدة، تعود للمواطنين مصعب سرور، ومحمد بدر.

وفي نابلس، أصيب ثمانية مواطنين، خلال هجوم للمستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة قصرة جنوب نابلس.

وأفاد الناشط بمقاومة الاستيطان فؤاد حسن، بـأن مجموعة من المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال هاجموا مزارعين أثناء عملهم بأرضهم في منطقة “راس النخل” الواقعة جنوبي البلدة، مشيرا إلى أن أهالي البلدة العزّل تصدوا لهجوم المستوطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات مع جنود الاحتلال والمستوطنين، أسفرت عن إصابة ستة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واثنين آخرين بالحجارة، عولجوا ميدانيا.

وفي القدس، اقتحم مستوطنون، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

ونشرت قوات الاحتلال منذ الصباح، وحداتها الخاصة وعناصرها في باحات الأقصى وعند أبوابه، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على حركة تنقل الفلسطينيين في ساحات الحرم.

يأتي ذلك، فيما شرعت “منظمات الهيكل” المزعوم بحملة لحشد أكبر عدد ممكن من المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة وجماعية للمسجد الأقصى خلال موسم الأعياد اليهودية المقبلة، والذي يعد الأطول هذا العام.

الجيش يحذر

وفي سياق التصعيد في الساحة الفلسطينية، حذّر ضباط النخبة في جيش الاحتلال، من خطر انتشار العبوات الناسفة بالضفة، ونقص المعلومات الاستخبارية.

وأشار الضباط وفقًا لموقع “واللا” العبري، إلى أن “العمليات بالضفة أصبحت تشكل خطرا كبيرا على القوات. نقص المركبات المدرعة كان محسوسا بشكل كبير مؤخرا، بالإضافة إلى ذلك هناك نقص في جودة المعلومات الاستخبارية قبل البدء في أي عملية”.

وأوضح أن جيش الاحتلال لا يفتقر إلى المركبات المدرعة فحسب، بل إن مستوى توفرها الفني آخذ في الانخفاض أيضا، ولهذا السبب يتم تنفيذ عدد غير قليل من الاعتقالات في الضفة سيرا على الأقدام وليس في سيارات الجيب المدرعة.

وأكد ضباط الجيش أنهم أبلغوا قيادتهم أن سيارات الجيب المدرعة التابعة للجيش غير قادرة على التعامل مع المتفجرات، وأن هذا يشكل تهديدا حقيقيا للقوات التي تدخل في العمليات كل ليلة بالضفة.