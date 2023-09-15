الاحتلال يحظر النشر في “تفجير عبوة تل أبيب” و”سيارة الرملة” وارتباك أمني في أول أيام رأس السنة العبرية

تل أبيب-نابلس-الخليل-القدس/ “القدس العربي”:

سادت دولة الاحتلال الإسرائيلي حالة من الذعر الأمني في أول أيام رأس السنة العبرية بعد أنباء عن اعتقال شرطة الإسرائيلية لثلاثة شبان فلسطينيين كانوا يستقلون سيارة خاصة على الشارع السريع رقم (431) المتجه من الرملة شرقا.

ونشرت مصادر عبرية أن السيارة كانت تحمل بداخلها عبوات ناسفة، حيث عملت أجهزة الأمن الإسرائيلية على التحقيق الميداني مع الشبان الثلاثة.

وفي وقت لاحق ذكرت مصادر عبرية، أنه لم يعثر على أي متفجرات أو عبوات في المركبة التي تم إيقافها وأنه يتم التحقيق مع المعتقلين فيما إذا كان لهم علاقة بتفجير عبوة في حديقة “ياركون” بوقت سابق ولا زالت الدوافع مجهولة.

وأعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، عن مشاركته في التحقيقات الجارية بتفجير عبوة ناسفة محلية الصنع في حديقة “ياركون” بمدينة تل أبيب من دون أن يتسبب بوقوع إصابات.

وبحسب المصادر العبرية، فإن الشرطة اعتقلت ثلاثة أشخاص من داخل السيارة (لم تعلن هويتهم بعد)، فيما قام خبراء المتفجرات بفحصها، وسط حالة من الارتباك الأمني.

وطلبت الشرطة من السائقين اتخاذ طرق بديلة بعد إغلاق الشارع السريع بشكل كامل وفي كلا الاتجاهين بوجه حركة المرور وهو ما عزز من الاختناقات المرورية.

ونقل موقع “والا” عن مسؤول أمني كبير أن هناك تحذيرات كبيرة من عمليات خطيرة في كل مكان، وأن المؤسسة الأمنية الآن ​​في حالة تأهب قصوى.

وفتحت كل من الشاباك والشرطة وشعبة “أمان” الأمنية تحقيقا شاملا في مصدر العبوة الناسفة التي انفجرت وحول ما إذا كانت ايرانية الصنع.

وفي وقت لاحق أعلن جهاز الشاباك عن أن أحد المعتقلين الثلاثة على طريق 431 قرب الرملة هو من قام بزراعة العبوة في حديقة “اليركون” في تل أبيب صباح الجمعة.

وقال جهاز الشاباك إن اثنين من المعتقلين يخضعان للتحقيق حاليًا، وهما من بلدة العيزرية في الأصل، ويعيشان بشكل متقطع في يافا، مضيفًا أن هناك أمرا بحظر النشر في التفاصيل حاليًا.

وكانت الشرطة الإسرائيلية، قد عززت مع بداية فترة الأعياد اليهودية، والتي تبدأ اليوم الجمعة، عشية رأس السنة العبرية، من تواجد عناصر ما يسمى “حرس الحدود” والشرطة في مختلف المدن والمناطق الإسرائيلية وفي الضفة الغربية.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية نشر أكثر من 5 آلاف شرطي، بالذات في مراكز المدن، والمجمعات والمراكز التجارية وأماكن الترفيه المكتظة بالإسرائيليين.

وفي القدس، أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة، في مدينة القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو 40 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وفي سياق ميداني، اندلع حريق في مشطب للسيارات يعود لعائلة البشيتي في بلدة أبوديس شرق القدس جراء الإطلاق الكثيف لقنابل الغاز خلال اقتحام البلدة.

كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، وجرى اعتقال خمسة آخرين، صباح اليوم الجمعة، خلال اقتحام الاحتلال بلدة أبو ديس.

وفي السياق ذاته، أغلقت قوات الاحتلال حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، ومنعت مرور المركبات والمواطنين ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، وصلت عدة كيلومترات.

ويأتي إغلاق الاحتلال حاجز قلنديا تزامنا مع انتشار الآلاف من عناصره في أحياء القدس، وتشديد إجراءات التفتيش على أبواب المسجد، والبلدة القديمة.

وتتواصل التحذيرات المقدسية من خطورة الطقوس الاستيطانية في المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس، خلال الأعياد اليهودية المرتقبة.

وفي الخليل تمكن الشباب الثائر من إلقاء زجاجات حارقة تجاه برج لجيش الاحتلال عند مدخل مخيم العروب شمال المدينة.

والقى الشبان قنابل محلية الصنع “أكواع” نحو قوات الاحتلال عند مدخل بيت أمر شمال الخليل.

وفي بيت لحم، استهدف الشبان مستوطنة “بيتار عيليت” جنوب غرب بيت لحم بالزجاجات الحارقة.

ونشرت القناة 14 الإسرائيلية، تقريرا أشارت فيه إلى أن تبادل إطلاق نار وقع بين جنود إسرائيليين أثناء اقتحام بلدة بيتا جنوب نابلس.

ووصفت القناة الحدث بأنه “دراما ليلية”، مبينة أنه وقع عند الساعة 1:50 بعد منتصف الليل، عندما كانت القوات تنفذ حملة اقتحامات في للمنازل في بيتا، وخلال ذلك، أطلق جندي إسرائيلي الرصاص على زميله بعدما ظن أنه مقاتل فلسطيني وأصابه في يده، غير أنه لم يكن بحاجة للعلاج.