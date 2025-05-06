الاحتلال يحوِّل «سنجل» إلى سجن كبير ويُطلق يد المستوطنين

سنجل – الضفة – «القدس العربي»: في تطور خطير يسلط الضوء على سياسة التوسع الاستيطاني وخنق الوجود الفلسطيني، شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي في إقامة جدار فصل عنصري يحيط ببلدة سنجل شمال شرق رام الله، ما أدى إلى عزلها فعليا عن محيطها وتحويلها إلى سجن كبير يقطنه نحو 7000 مواطن فلسطيني.

يمتد الجدار الجديد لمسافة تصل إلى 1500 متر، ويبلغ ارتفاعه ستة أمتار، ما جعله يحاصر البلدة من أغلب جهاتها. وقد أُغلقت كافة مداخل سنجل الأربعة، ولم تُبق قوات الاحتلال سوى منفذ واحد مزود ببوابة إلكترونية تتحكم بها بشكل كامل، ما يعني أن الدخول والخروج من البلدة بات خاضعا لمزاجية الجندي الإسرائيلي، الذي قد يفتح أو يغلق البوابة في أي لحظة دون سابق إنذار أو مبرر.

ويصف الناشط الفلسطيني عايد غفري، ابن بلدة سنجل، هذا الواقع القاسي في حديثه لـ «القدس العربي» قائلا:

«بلدة سنجل اليوم أصبحت سجنا كبيرا ومحاصرة من كل الجهات. لم نعد نتحرك إلا بإذن الجندي الذي يحمل مفتاح البوابة الوحيدة للبلدة. كنا نخرج من أربع نقاط، واليوم نحن محاصرون بنقطة واحدة، ومفتاحها بأيدي أعدائنا ومستوطنيه».

ويتابع: «الاحتلال يزعم أن الجدار جاء لدواع أمنية، لكن الواقع يقول غير ذلك. إنه جدار استيطاني يعزل منازل وأراض زراعية تابعة لأهالي البلدة، ويمنعنا من الوصول إليها، بينما يسمح للمستوطنين بالعمل بحرية داخل أراضينا وأمام أعيننا». تقع بلدة سنجل على تلة استراتيجية شمال رام الله، وتُعرف بطبيعتها الزراعية الخصبة، حيث تمتلك أكثر من 13 ألف دونم من الأراضي الزراعية تزرع بالزيتون واللوزيات والحبوب. ومع إقامة الجدار تؤكد المصادر المحلية أن نحو 8000 دونم أصبحت خارج الجدار، ما يعني حرمان الأهالي من مصدر رزقهم الأساسي. ويضيف غفري: «نحن نتحدث عن آلاف الدونمات التي باتت خارج السيطرة. المزارع الفلسطيني لا يستطيع دخول أرضه، في حين أن المستوطن يُمارس أعماله بكل حرية وكأنها أرضه. إنهم ينهبون الأرض على مرأى منا، ونحن عاجزون عن ردعهم بسبب الجدار والبوابة والتحكم العسكري بكل شيء».

ولا تقف خطورة الجدار عند حد العزل الجغرافي فقط، بل تمتد لتخدم مخططا أخطر يتمثل في توسيع البؤر الاستيطانية المحيطة بالبلدة وتحويلها إلى مستوطنات كاملة. فسنجل محاطة بعدد من البؤر الاستيطانية التي تتغذى على الأراضي الفلسطينية يوما بعد يوم، من بينها بؤرتا «جفعات هرئيل» و»عيلي»، اللتان تعدان من بين الأكثر تمددا في المنطقة.

ويوضح غفري: «الاستيطان هنا كالسرطان، يزحف يوما بعد يوم، والجدار الجديد ما هو إلا تمهيد لشرعنة هذه البؤر وتحويلها إلى مستوطنات معترف بها ضمن ما يسمى مخطط توسيع الكتل الاستيطانية في الضفة»، ويضيف: «نحن نحاصر ويجوع المزارع، بينما يكافأ المستوطن».

ولا يقتصر تأثير الجدار على البعد الجغرافي والزراعي، بل يمتد ليشمل الحياة الاجتماعية والاقتصادية لسكان البلدة، فالمعلمون والطلبة والمرضى والموظفون جميعهم أصبحوا رهينة تلك البوابة.

وتقول الحاجة أم علي لـ «القدس العربي»: «تأخرت سيارات الإسعاف أكثر من مرة على مدخل البلدة، واضطررنا لنقل مريض إلى الخارج سيرا على الأقدام. النساء الحوامل والطلاب والمرضى جميعهم يتعرضون للتفتيش والانتظار، وبعضهم يُمنع من الخروج دون تفسير. واستهداف المستوطنين لأهالي البلدة هنا زاد خطورة بعد استشهاد أحد المواطنين وإصابة العشرات وحرق الممتلكات».

وتتابع: «أنا أسكن بجوار هذا الجدار الذي سيفصلني عن أرضي المزروعة والتي أعتاش منها مع عائلتي. أصبحنا الآن بلا أرض وبلا عمل ومقيدين. هذا الحصار يؤثر على نفسيتنا، نشعر أننا لا نملك شيئا، لا حريتنا ولا أرضنا، حتى قراراتنا اليومية البسيطة ليست بأيدينا».

ويمثل ما يحدث في سنجل نموذجا صارخا لسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين، لا سيما في المناطق المصنفة «ج» وفق اتفاق أوسلو، والتي تعد هدفا دائما لمشاريع الاستيطان والمصادرة.

وتتعرض سنجل بشكل متكرر لاعتداءات المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية. وفي الثالث والعشرين من الشهر الماضي، هاجم مستوطنون البلدة وأحرقوا ممتلكات للسكان واعتدوا على المواطنين الفلسطينيين.

وجرى ذلك بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقبل ذلك بيومين، استشهد فلسطيني في سنجل جراء الاختناق عقب هجوم نفذه مستوطنون على البلدة أحرقوا خلاله بيوتا ريفية وممتلكات واعتدوا على المواطنين.

وفي ظل هذا الواقع، تبقى صرخة سنجل موجهة إلى كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية في الداخل والخارج، فالجدار ليس مجرد كتل إسمنتية، بل هو سياسة ممنهجة لتجريد الفلسطينيين من أرضهم وحقوقهم.

ويحذر الناشطون في بلدة سنجل وسائر قرى الضفة الغربية من أن ما يجري ليس حالة معزولة، بل جزء من مخطط استيطاني شامل يواصل التمدد كأخطبوط على الجغرافيا الفلسطينية. فالجدران التي تقطع أوصال القرى، والمخارج التي تُقفل بمفاتيح الاحتلال، ليست سوى أدوات لفرض واقع استعماري جديد، يُحول الأراضي الفلسطينية إلى جيوب محاصرة، ويمنح المستوطنين حرية التوسع والعمل في أراض مسلوبة من أصحابها. وفي ظل صمت دولي مريب، يتمدد هذا «السرطان الاستيطاني» يوما بعد يوم، مهددا ما تبقى من فرصة لحياة فلسطينية حرة على أرض لم تكف يوما عن المقاومة والصمود.