سياسة | عربي | فلسطين

أفرج عنه بعد ساعات.. الاحتلال يختطف الناشط عبود بطاح من مستشفى كمال عدوان- (صور)

25 - أكتوبر - 2024

الصورة من حساب عبود بطاح على إنستغرام

حجم الخط
1

“القدس العربي”: اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي الناشط الفلسطيني عبود بطاح، من مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، بعد اقتحامه.

وكتب رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، عبر منصة “إكس”: “جيش الاحتلال يختطف (الناشط الفلسطيني) عبود بطاح من مستشفى كمال عدوان ويعرضه للتنكيل ثم يقتاده لجهة مجهولة، ومخاوف جدية على حياته”.

وأفرج الاحتلال عنه بعد ساعات من اعتقاله.

وقال بطاح، في تسجيل صوتي وجهه للصحافيين: “أنا موجود حاليا في مدينة غزة، وقد خرجت بخير”.

وأشار إلى أنه بصدد إعداد فيديو جديد ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يذكر الناشط أي تفاصيل جديدة حول تفاصيل احتجازه.

واشتهر عبد الرحمن (عبود) بطاح (18 عاما) بسبب طريقة تغطيته الصحافية للعدوان على غزة منذ بدايته، والتي تميزت بحس فكاهي.

 

 

 

 

 

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول الجنتلمان:
    أكتوبر 25, 2024 الساعة 7:55 م

    خبر مفرح.
    حمدالله على السلامة.
    من الصبح وانا بادعي ربنا يفك أسره حيث الجميع يعلم مصير من اسروا وكيف كان حال من اطلقوا سراحه.
    الخارج من عندهم مولود
    يجب ان يعمل فحص شامل للتأكد ان العدو لم يحقنه بشيء مضر.

    رد

أخبار ذات صلة

الدفاع المدني في غزة: 75 بالمئة من مركباتنا متوقفة لنفاد الوقود 
منذ 12 ساعة
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنفعل بإيران ما فعلناه “مع حماس في غزة”
منذ 14 ساعة
العشائر الفلسطينية ترفض خطة إسرائيل لتوزيع المساعدات في غزة
7 - مايو - 2025
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب حكومة نتنياهو بكشف عدد الأحياء منهم
7 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية