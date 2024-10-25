أفرج عنه بعد ساعات.. الاحتلال يختطف الناشط عبود بطاح من مستشفى كمال عدوان- (صور)

الصورة من حساب عبود بطاح على إنستغرام

“القدس العربي”: اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي الناشط الفلسطيني عبود بطاح، من مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، بعد اقتحامه.

وكتب رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، عبر منصة “إكس”: “جيش الاحتلال يختطف (الناشط الفلسطيني) عبود بطاح من مستشفى كمال عدوان ويعرضه للتنكيل ثم يقتاده لجهة مجهولة، ومخاوف جدية على حياته”.

وأفرج الاحتلال عنه بعد ساعات من اعتقاله.

وقال بطاح، في تسجيل صوتي وجهه للصحافيين: “أنا موجود حاليا في مدينة غزة، وقد خرجت بخير”.

وأشار إلى أنه بصدد إعداد فيديو جديد ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يذكر الناشط أي تفاصيل جديدة حول تفاصيل احتجازه.

واشتهر عبد الرحمن (عبود) بطاح (18 عاما) بسبب طريقة تغطيته الصحافية للعدوان على غزة منذ بدايته، والتي تميزت بحس فكاهي.

جيش الاحتلال يختطف عبود بطاح من مستشفى كمال عدوان ويعرضه للتنكيل ثم يقتاده لجهة مجهولة، ومخاوف جدية على حياته. pic.twitter.com/9Q2FCcZQfO — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) October 25, 2024

قوات الاحتلال تختطف عبود بطاح من داخل مستشفى كمال عدوان، وتعرضه للتعذيب الوحشي قبل أن تقتاده إلى جهة مجهولة. تزايد المخاوف على حياته في ظل هذا الاعتداء الغاشم. pic.twitter.com/VylUYfdWEr — Khalil Bassam (@khalil_bassam2) October 25, 2024