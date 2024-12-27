الاحتلال يرتكب مجازر دامية في قطاع غزة.. والمقاومة تنفذ “عملية مركبة” بأسلحة القنص والقنابل والعبوات

غزة – “القدس العربي”:

يهدد توسيع الهجوم البري الإسرائيلي على بلدات قطاع غزة، بعد اقتحام وإحراق مستشفى كمال عدوان من جديد، بتوقف كامل للخدمات الطبية في تلك المناطق، مما يهدد حياة آلاف المواطنين المحاصرين هناك، والذين يعانون أيضا من الجوع، في الوقت الذي تواصلت فيه هجمات الاحتلال الدامية على مناطق أخرى في القطاع، تخللها استهداف عدد من المنازل وقتل وإصابة من فيها.

وأعلنت وزارة الصحة أن قوات الاحتلال ارتكبت ثلاث مجازر ضد العائلات، وصل منها للمستشفيات 37 شهيدا و98 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، لافتة إلى ارتفاع حصيلة العدوان إلى 45,436 شهيدا و108,038 إصابة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي.

اقتحام المستشفى

وصبيحة الجمعة، دخلت قوات كبيرة من جيش الاحتلال إلى المشفى، بعدما أمرت جميع المتواجدين فيه من مرضى ومصابين وطواقم طبية بالخروج إلى ساحته الخارجية، وأخضعتهم في ظل الأجواء الباردة للتحقيق بعد إجبارهم على خلع ملابسهم، ومن ثم نقلتهم إلى جهة مجهولة، وذلك بعد أن روعتهم بإطلاق النار في أنحاء متفرقة في المكان، كما قامت بإحراق عدد من أقسام المشفى.

جاءت عملية الاقتحام بعد حصار مشدد تعرض له مشفى كمال عدوان، تخلله قصف عنيف للمناطق المجاورة

وجاءت عملية الاقتحام بعد حصار مشدد تعرض له مشفى كمال عدوان، تخلله قصف عنيف للمناطق المجاورة، وكان أعنفها مساء الخميس، حيث فقد الطاقم الطبي عددا من أفراده قضوا في هجمات استهدفت محيط المشفى، هم ومواطنون آخرون كثر لا زالت جثامينهم تحت ركام المنازل المدمرة، كما استبق جيش الاحتلال الاقتحام بإحراق عدد من المنازل المجاورة للمشفى، وقام بتفجير روبوت مفخخ في محيطه أيضا.

وفي السياق، تواصلت هجمات الاحتلال الدامية على مدينة غزة، وأدى قصف إسرائيلي لأحد المنازل في محيط مسجد الفاروق بحي الزيتون إلى اشتعال النيران فيه، كما قامت طائرات الاحتلال بقصف منزل لعائلة “فورة” في ذات الحي، وجاء ذلك على وقع استمرار الهجمات المدفعية والبرية على المناطق الواقعة جنوب شرق مدينة غزة، وتحديدا على أطراف حيي الزيتون والصبرة، حيث تتوغل هناك قوات الاحتلال، وتقوم بين الحين والآخر بعمليات هدم ونسف مبان جديدة في المكان المجاور لـ “محور نتساريم” من الجهة الشمالية، وذكرت مصادر محلية أن طائرة مروحية إسرائيلية أطلقت النار باتجاه المناطق الشمالية للمدينة.

أما في وسط قطاع غزة، فقد تعرضت المناطق الحدودية الشرقية لمدينة دير البلح لقصف مدفعي طال أيضا أطراف بلدة المصدر المجاورة، كذلك سمع دوي انفجارات ناجمة عن قصف مدفعي تخلله إطلاق نار كثيف من الآليات المتوغلة على مقربة من أحياء مخيم النصيرات الشرقية والشمالية.

وفي دلالة على صعوبة الأوضاع المعيشية لسكان غزة خاصة النازحين في الخيام ومراكز الإيواء، في هذه الأوقات التي تتدنى فيها درجات الحرارة، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وفاة الحكيم أحمد الزهارنة، داخل خيمة النزوح في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، نتيجة البرد القارس، وقالت إن هذه الحادثة تأتي “في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها المواطنون النازحون، حيث تزداد معاناة سكان غزة بسبب انخفاض درجات الحرارة ونقص وسائل التدفئة في الخيام”.

وكانت وزارة الصحة أعلنت الخميس عن وفاة ثلاثة أطفال رضع، جراء تدني درجات الحرارة، حيث يعاني النازحون من برد الخيام، ومن عدم وجود الاغطية والملابس الشتوية اللازمة لتدفئتهم.

كانت وزارة الصحة أعلنت الخميس عن وفاة ثلاثة أطفال رضع، جراء تدني درجات الحرارة، حيث يعاني النازحون من برد الخيام

وفي الموازاة، استمرت هجمات الاحتلال على مدينة رفح أقصى جنوب القطاع، حيث هاجمت قوات الاحتلال المتوغلة الاحياء الشرقية للمدينة، وسمع دوي انفجارات ناجمة عن قصف مدفعي وعمليات نسف جديدة للمباني هناك، كما سجل قيام قوات الاحتلال المتوغلة في المنطقة الغربية بإطلاق النار من رشاشات ثقيلة على حي تل السلطان.

إلى ذلك فقد أفرجت سلطات الاحتلال عن 25 أسيراً معظمهم من شمال القطاع، كان قد جرى اعتقالهم أثناء العملية العسكرية المستمرة هناك، وقد جرى نقلهم على الفور إلى مستشفى غزة الأوروبي شرق مدينة خان يونس، لإخضاعهم للفحص الطبي.

المقاومة تنفذ “عملية مركبة” بأسلحة القنص والقنابل والعبوات المتفجرة

في السياق، نفذت فصائل المقاومة هجمات جديدة، من بينها “عملية مركبة” استهدفت قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام الجناح للعسكري لحركة حماس أنها نفذت “عملية مركبة”، تمكن خلالها أحد النشطاء من تفجير نفسه بحزام ناسف في قوة إسرائيلية مكونة من 5 جنود.

وقالت في بلاغ عسكري، إن الجنود وقعوا بين قتيل وجريح، لافتة إلى أنه فور تقدم قوات النجدة للمكان “قام مجاهدونا بقنص جنديين منهم وأمطروهم بعدد من القنابل اليدوية”.

وذكرت أن العملية نفذت في منطقة تل الزعتر شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

من جهتها أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها تمكنت من تدمير آلية عسكرية إسرائيلية، من خلال تفجير عبوة (ثاقب – برميلية)، خلال توغلها بأرض البحري جنوب أبراج العودة في بيت حانون شمال القطاع.

وتبنت قوات الشهيد عمر القاسم الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية، قصف مقر قيادة وسيطرة تابع لجيش الاحتلال في “محور نتساريم” وسط قطاع غزة بقذائف الهاون.