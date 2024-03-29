الاحتلال يرتكب مجازر وحشية… وأمريكا ستزوده بمقاتلات وقنابل بمليارات الدولارات

غزة – «القدس العربي»: أعطت الولايات المتحدة الضوء الأخضر لإرسال قنابل ومقاتلات بمليارات الدولارات إلى إسرائيل، التي واصلت، أمس الجمعة، تنفيذ مجازرها في غزة، كما استهدفت قوات الشرطة الفلسطينية.

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤولين مطلعين في «البنتاغون» ووزارة الخارجية الأمريكية القول إن مجموعات الأسلحة الجديدة تشمل أكثر من 1800 قنبلة أم. كيه84 ألفي رطل، و500 قنبلة أم.كيه82 ،خمسمئة رطل.

ويأتي ذلك مع ادعاءات واشنطن عن مخاوف حول نية الاحتلال تنفيذ عملية في رفح، فضلا عن استمرار المجازر في عموم القطاع.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن استشهاد 17 فلسطينيا بينهم امرأة، في غارتين إسرائيليتين استهدفتا ضابطا وقوة شرطية، في هجومين منفصلين في حي الشجاعية.

وقال في بيان له: ارتكب جيش الاحتلال مجزرة جديدة بقصف قوة شرطية من شرطة تأمين المساعدات كانت ضمن عملها المدني الإنساني في نادي الشجاعية الرياضي، مما أدى إلى استشهاد 10 أفراد من الشرطة ومواطنين بينهم سيدة فلسطينية.

كما اغتال جيش الاحتلال أحد ضباط الشرطة الفلسطينية على دوار السنافور في حي الشجاعية مع أفراد من عائلته، مما أدى إلى استشهادهم واستشهاد عدد من المارة بواقع 7 شهداء. ولم تقتصر مجازر الاحتلال على ذلك، حيث استشهد 10 مواطنين، إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا في شارع الوحدة، شرق مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

كما استشهدت سيدة وأطفالها الستة إثر قصف منزل في محيط المجمع.

كما استهدف جيش الاحتلال المواطنين وسط بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد مواطنين شقيقين هما مروان وعزمي أبو صلاح، وإصابة آخرين.

كما استشهد 5 مواطنين، وأصيب آخرون جراء قصف منازل المواطنين قرب أبراج الأسرى غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

وأيضا استشهد 16 فلسطينيا بينهم 5 أطفال وعدد من النساء في قصف استهدف منزلا في بلدة النصر في مدينة رفح، فيما أصيب 20 فلسطينيا في الغارات، بينما لا يزال هناك مفقودون تحت ركام المنزل.

ويضاف هؤلاء الشهداء إلى 32 ألفا و623 شهيدا و75 ألفا و92 مصابا، هم حصيلة العدوان على القطاع، حسب وزارة الصحة التي أضافت أن الاحتلال ارتكب 7 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية راح ضحيتها 71 شهيدا و112 مصابا.

ميدانيا، قالت كتائب «القسّام» الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، إن مجاهديها استهدفوا قوة من جيش الاحتلال تحصنت في منزل غربي خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت في بلاغ عسكري نشرته عبر منصتها على «تليغرام»، أن مجاهدي القسّام «تمكنوا من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل بقذيفة تي بي جي مضادة للتحصينات وإيقاعها بين قتيل وجريح». وذكرت أن الحدث كان في محيط مستشفى ناصر الطبي، غرب مدينة خان يونس، مبينة أن مروحية صهيونية هبطت لإخلاء جنود الاحتلال.

وعلى الأثر، كشفت وسائل إعلام عبرية «غير رسمية» النقاب عن «حدث أمني» غير عادي في قطاع غزة، مشيرة إلى تعرض قوة إسرائيلية لإصابة مباشرة بقذيفة مضادة للدروع.

فيما أقرّ جيش الاحتلال بمقتل ضابط وإصابة 16 من الضباط والجنود في اشتباكات جنوبي قطاع غزة.