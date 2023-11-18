مئات الشهداء والجرحى في مجزرتين للاحتلال في مدرستي الفاخورة وتل الزعتر- (فيديوهات)

“القدس العربي”: ارتكب الاحتلال، السبت، مجزرتين أسفرتا عن سقوط عشرات الشهداء، في مدرسة الفاخورة التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وفي مدرسة تل الزعتر في بلدة بيت لاهيا.

وتداول مغردون عبر وسائل التواصل مقاطع فيديو لعشرات الجثث لشهداء في المجزرتين.

وأفاد مسؤول في وزارة الصحة التابعة لحماس عن استشهاد “ما لا يقل عن 50” شخصا السبت في قصف استهدف فجرا مدرسة الفاخورة التي تديرها الأمم المتحدة في مخيم جباليا.

وأفادت تقارير فلسطينية باستشهاد أكثر من 200 نازح في المجزرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في مدرسة تابعة لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تؤوي نازحين.

وقالت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) ووكالة شهاب للأنباء اليوم إن “أكثر من 200 شهيد سقطوا في مجزرة بشعة ارتكبتها قوات الاحتلال فجر اليوم في مدرسة الفاخورة، بمخيم جباليا، التي تؤوي نازحين شمالي قطاع غزة”.

وأظهرت الصور جثثا ملقاة على الأرض، حيث يتضح أن قصفا إسرائيليا استهدفهم عندما كانوا نائمين.

وكانت المدرسة نفسها شهدت مجزرة في الرابع من الشهر الجاري سقط فيها عدد كبير من الشهداء من النازحين.

وصباح السبت، قصف الجيش الإسرائيلي أيضا مدرسة تل الزعتر، في بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع، ما أسفر عن استشهاد 50 نازحا وإصابة العشرات، حسب مصادر طبية.

وقالت حركة حماس تعليقا على قصف الاحتلال للفاخورة: “لن نرحل عن هذه الأرض وستحاسبون على مجزرتكم في الفاخورة وجرائمكم المتواصلة بحق الأطفال والمدنيين، طال الزمن أو قصر”.

وأضافت أن “المجزرة راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى، لتضاف إلى مئات المجازر التي يرتكبها الاحتلال عن سبق إصرارٍ وترصد، وبضوء أخضر من الإدارة الأمريكية، وبعجز وصمت معيب من المجتمع الدولي”.

وتابعت: “إننا باقون على هذه الأرض، ولا هجرة بعد اليوم، مهما فعلتم وارتكبت من مجازر وجرائم يندى لها جبين البشرية، وسيأتي اليوم الذي تحاسبون فيه، بقوة العدل والحق، ولن يكون لكم مهرب من دفع الثمن طال الزمن أو قصر”.

#مجزره_الفاخوره يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة الفاخورة التي تؤوي نازحين شمالي قطاع غزة، وقد يصل عدد الضحايا قد إلى نحو 200 شهيد.

الاحتلال ارتكب مجزرتين سابقتين في المدرسة نفسها سابقاً 💔🥺 pic.twitter.com/rDqdvnUrGb — Jihad Ahmed – جهاد أحمد (@Jihada7med95) November 18, 2023

https://twitter.com/jamalodah/status/1725846608560992527

(وكالات)