الاحتلال يرتكب مذبحة خلال تسليم «مساعدات» في غزة

غزة –«القدس لعربي» ووكالات: بما يدلل على استخدام قوات الاحتلال مناطق توزيع المساعدات الإنسانية على سكان غزة، كـ «مصائد قتل» للفلسطينيين الغزيين الذين يعانون من الجوع والفقر، اقترفت قوات الاحتلال مجزرة جديدة طاولت طالبي المساعدات، أودت بحياة 31 شخصًا على الأقل.

وجاء هذا بعد حصارهم في منطقة ضيقة خلال التوجه لاستلام الطرود الغذائية غرب مدينة رفح.

وأُصيب أكثر من 200 آخرين، كانوا متوجهين فجرًا إلى إحدى نقاط توزيع المساعدات الغذائية، التي تشرف عليها الشركة الأمريكية، وفقًا لآلية الاحتلال التي وُضعت مسبقًا لتوزيع المساعدات على السكان الذين يعانون من المجاعة بسبب الحصار المحكم.

وأثارت المجزرة تنديدًا دوليًا، ولوّحت بعض الدول في القارة الأوروبية بخطوات عقابية بحق إسرائيل ردًا على استمرارها في تجويع غزة.

وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، إن توزيع المساعدات في قطاع غزة أصبح فخًا مميتًا.

وفي منشور على حسابه عبر منصة «إكس»، شدد مفوض عام الأونروا على ضرورة السماح لوسائل الإعلام الدولية بالدخول إلى غزة وتغطية «الفظائع» المستمرة بشكل مستقل، بما في ذلك جريمة إسرائيل في رفح.

غضب في العالم ووزراء أوروبيون يلوحون بعقاب إسرائيل

وتابع: «يجب أن يكون تسليم وتوزيع المساعدات في قطاع غزة آمنًا وعلى نطاق واسع، ولا يمكن القيام بذلك إلا عبر الأمم المتحدة».

وقال خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، إن الحرب في غزة لم تعد تهدف إلا لتحويلها إلى مقبرة كبرى.

وطالب بتعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وأكد دعم التحقيق في احتمال وقوع إبادة جماعية في غزة والمشاركة رسميًا في دعوى جنوب إفريقيا، كما طالب بإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال هاميش فالكونر، وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، إن التقارير عن وفيات قرب مركز للمساعدات في رفح تؤكد الحاجة لإيصال المساعدات، مشددًا على أنه على إسرائيل أن تسمح للشركاء بالعمل على تقديم المساعدات المنقذة للحياة في غزة.

وقال وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، في مقابلة مع شبكة «الجزيرة»: «لا أدري ما الذي يجب أن نراه بعد التهجير والانتهاكات للتحذير مما يجري في قطاع غزة».

وأعلن أن بلجيكا قررت رفع حدة لهجتها مع إسرائيل التي تتسبب في مجاعة في قطاع غزة، وقال إن بلاده تنسق مع دول أوروبية من أجل إيصال المساعدات إلى غزة بشكل كاف، مؤكدًا أن ما يحصل عسكريًا في غزة ليس مرتبطًا بالدفاع المشروع عن النفس.

وقالت مديرة برنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، لشبكة «ABC» الأمريكية: «إذا لم يتم وقف إطلاق النار ووصول المساعدات للسكان، فستكون هناك كارثة في غزة»، مضيفة: «نحتاج إلى أن يسمح لنا الإسرائيليون بالدخول إلى غزة لأداء عملنا».

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن «مسلحي الشركة الأمريكية (لتوزيع المساعدات) أطلقوا قنابل الغاز تجاه الجموع الفلسطينية بالتزامن مع الاستهداف الإسرائيلي».

ووصفت الجراحة البريطانية، فيكتوريا روز، الوضع في مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بأنه ناجم عن «مجزرة حقيقية»، عقب استقباله عشرات المصابين إثر استهداف إسرائيلي لفلسطينيين في موقع توزيع مساعدات في رفح.

جاء ذلك في فيديو قصير نشرته وزارة الصحة الفلسطينية على حسابها في منصة فيسبوك.

وأوضحت أن مجمع ناصر الطبي استقبل «عددًا كبيرًا من الضحايا»، قائلة إن المصادر المحلية تتحدث عن «نحو 200 مصاب برصاص حي»، مضيفة: «الوضع هنا مجزرة حقيقية».

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن «البداية الكارثية لتوزيع الغذاء تثبت أن الخطة الأمريكية الإسرائيلية غير مجدية، وأن إسرائيل تستخدم المساعدات أداة لتهجير السكان قسرًا، ضمن ما يبدو أنه استراتيجية للتطهير العرقي».

وقالت حركة «حماس» إن المجزرة تؤكد «الطبيعة الفاشية للاحتلال وأهدافه الإجرامية من وراء هذه الآلية».

وكانت سلطات الاحتلال افتتحت التوزيع في أربعة مراكز مساعدات، ثلاثة منها في مدينة رفح وواحد في منطقة وسط القطاع، لتوزيع المساعدات الغذائية بعد حصار طويل امتد منذ الثاني من آذار/مارس الماضي.

وقال رجل نجا من المجزرة وقد عاد وقميصه ملطخ بالدماء، حيث ساعد في حمل أحد المصابين حتى نقطة تجمع الإسعافات، إنه لم يشهد مشهد رعب وخوف منذ بداية الحرب كالذي عاشه في هذا اليوم.

وأضاف الرجل، ويكنى أبو كريم، لـ«القدس العربي»: «الجنود (الإسرائيليون) أطلقوا النار من عدة اتجاهات، والدبابات قصفتنا بعدما سمحوا لنا بالمشي إلى نقطة التوزيع»، مشيرًا إلى أن ضحايا المجزرة جراء إطلاق النار الكثيف تساقطوا فجأة، وأن الجميع ظن أنه سيموت في ذلك المكان.

وأوضح أن أعداد المواطنين الذين حاصرتهم النيران الإسرائيلية كانوا بالآلاف، وأن ما حصل معهم، حسب ما شاهد من أحداث وتطورات، بعد السماح لهم بالدخول ثم خروج جنود من طرفي الطريق واستهدافهم، كان كمينًا مخططًا.

وقالت سيدة نجت من الحادثة، إن أحد أفراد الشركة الأمنية الأمريكية التي تشرف على التوزيع، أبلغهم بعد التجمع أن يسيروا في طريق واحد عند الساعة السادسة صباحًا، وأنهم التزموا بالتعليمات، حيث بدأ الحشد بالتوجه من الطريق المخطط إلى نقطة التوزيع.

وأضافت أن السكان كانوا من عدة مناطق في قطاع غزة، وقالت: «أول ما مشينا في الشارع، فجأة خرج الجنود (الإسرائيليون) وبدأوا يطلقون النار علينا من كل مكان».

وبكت هذه السيدة وهي تروي قصة نجاتها من الموت، وقالت: «ما خرجنا وما مشينا في هذه الطرق الخطيرة إلا علشان نطعم أطفالنا، الجوع ما برحم»، مشيرة إلى أن أحد الجنود الإسرائيليين صدح قبل المجزرة بمكبر الصوت يتندر عليهم ويصفهم بـ»الجوعى».

وقالت وزارة الصحة في غزة إن هناك خمس حالات موت سريري و30 إصابة خطرة من بين الإصابات الكثيرة التي وقعت جراء المجزرة التي طالت المتوجهين لاستلام المساعدات في رفح.

إلى ذلك، فقد استمرت الهجمات الدامية ضد العديد من مناطق قطاع غزة. وذكرت مصادر محلية أن هجومًا على منتظري المساعدات شرق مدينة خان يونس أوقع عددًا من الشهداء والمصابين، فيما ارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون، جراء استهداف طائرات الاحتلال مركبة قرب دوار التحلية في منطقة جورة اللوت شرقي مدينة خان يونس، فيما استشهد مواطن متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف منزله في بلدة عبسان الكبيرة شرقًا.

وأعلن مستشفى ناصر عن استشهاد الطبيب حمدي النجار، زوج الطبيبة آلاء النجار، متأثرًا بإصابته جراء قصف الاحتلال منزلهم قبل عدة أيام، ليلتحق بأطفاله التسعة الذين استشهدوا في تلك الحادثة.

وفي وسط القطاع، ارتقى شهيد وأكثر من 20 مصابًا، جراء استهداف قوات الاحتلال حشدًا كبيرًا من السكان، كانوا متوجهين إلى إحدى نقاط التوزيع قرب «محور نتساريم».

ووثقت كاميرات هواتف المواطنين الذين كانوا في تلك المنطقة عملية إطلاق نار عشوائي وكثيف صوب الحشود التي تجمعت لاستلام المساعدات، وعملية التدافع التي حصلت خلال الهروب من الموت، فيما استشهد خمسة مواطنين، بينهم طفل رضيع، وأُصيب ثمانية آخرون جراء قصف منزل في منطقة بلوك 2.

أما في مدينة غزة، فقد استشهد شاب من عائلة سكيك، متأثرًا بجراح أُصيب بها جراء قصف الاحتلال عمارة في منطقة البلدة القديمة، واستشهد مواطن وأُصيب العشرات جراء تدمير الطيران الحربي الإسرائيلي عددًا من البنايات السكنية في حي الشيخ رضوان شمالي المدينة، كما استشهد طفل وأُصيب آخرون في قصف مدفعي على حي تل الهوا.