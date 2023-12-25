الاحتلال يرصد 20 مليون دولار لتأمين بؤر استيطانية في الضفة الغربية

القدس المحتلة: صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، الأحد، على تحويل 75 مليون شيكل (20 مليون دولار) لتأمين البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، الإثنين: “في اجتماعها الأسبوعي الأحد، صادقت الحكومة على اقتراح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بتحويل 75 مليون شيكل إلى “مكونات أمنية” للبؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، المعروفة باسم “المستوطنات الفتية”.

ووجه عدد من المسؤولين الإسرائيليين في الأسابيع الأخيرة، انتقادات لاستمرار تحويل الأموال للمستوطنات في وقت الحرب.

ونقلت الصحيفة عن سموتريتش قوله خلال اجتماع الحكومة: “إن حياة المستوطنين ليست أقل قيمة.. إن الحملة ضد الدفاع عن المستوطنين في البؤر، الذين هم الآن في طليعة القتال بنسبة مذهلة، هي حملة قاسية وحزينة”.

وأضاف سموتريتش- وهو أيضا مستوطن-: “هناك حد أدنى من مسؤولية الدولة، المستوطنون الأبطال يستحقون الحد الأدنى من الأمن في المنزل وأكثر من ذلك بكثير”.

والبؤر الاستيطانية هي المستوطنات الصغيرة التي أقامها مستوطنون على أراض فلسطينية، بدون موافقة الحكومة الإسرائيلية.

وتقول حركة “السلام الآن” الإسرائيلية إن هناك 144 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية.

وإضافة إلى هذه البؤر، فإن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أقامت 146 مستوطنة في الضفة الغربية، يقطنها أكثر من 470 ألف مستوطن، وفقا لمعطيات “السلام الآن”.

(الأناضول)