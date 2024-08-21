الاحتلال يزعم إحباط هجوم في شمال إسرائيل

تل أبيب: ذكرت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) في تقرير اليوم الأربعاء أنه تم اعتقال شبان، في شمال إسرائيل، كانوا يعتزمون تنفذ هجمات على مركبات إسرائيلية، بالقرب من مدينة كرميئيل.

وأضاف التقرير أن المشتبه بهم كانوا يعتزمون إشعال قنابل حارقة وإلقائها على المركبات المارة، حسب الموقع الالكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” واي نت اليوم الأربعاء.

وكان الجيش الإسرائيلي أفاد مساء أمس الثلاثاء في بيان بأن حزب الله أطلق دفعة صواريخ على شمال إسرائيل، وسط مخاوف مستمرة من احتمال اندلاع صراع إقليمي.

وقال الجيش الإسرائيلي: “لقد تم رصد نحو 40 قذيفة عبرت من لبنان”.

وأضاف: “نجحت منظومة الدفاع الجوي التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي في اعتراض بعض الأهداف، فيما سقطت الباقي في منطقة مرتفعات الجولان”.

وجاء في البيان أن الهجوم يأتي بعد أن هاجم سلاح الجو الإسرائيلي منشآت عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

(د ب أ)