الاحتلال يستخدم أسلحة فتاكة في غزة… صاروخ واحد يدمر 5 منازل

غزة ـ «القدس العربي»: «هؤلاء هم جيراني وأعرفهم. مواطنون عاديون ليس لهم علاقة بأي تنظيم. حدث الانفجار بدون سابق إنذار، ركضنا مشيا من بيوتنا لكي نساعدهم ونخرجهم من تحت الأنقاض» بهذه الكلمات رثى المواطن الفلسطيني أبو أحمد، جيرانه شاكيا مصابه للعلي القدير ومحتسبا إياهم في عداد الشهداء.

وبين لـ «القدس العربي» خلال حديثه أن الصواريخ الإسرائيلية حولت بيت جيرانه إلى كومة من الركام، والحق القصف دمارا كاملا في سبعة بيوت محيطة به، لافتا إلى أن صوت انفجار الصاروخ كان مكتوما وفجأة تحول سماء المكان إلى غيمة دخانية سوداء.

ونظرا لنفاد الوقود وتوقف الآليات، باتت فرق الإنقاذ تستخدم أدوات بدائية في البحث عن المفقودين والمصابين تحت ركام المنازل المهدّمة، وفق ما أوضح سعيد أحد ضباط الدفاع المدني.

وأكد لـ«القدس العربي» أنه يوجه فريقه الذي يبحث بين أنقاض منزل لعائلة عاشور قائلا: إن «حالف الحظ فريقنا بالعثور على ناجين، نسألهم عن عدد من كانوا بالمنزل لمعرفة كم منهم ما زال مفقودا لمواصلة البحث عنه، مستخدمين مطرقة ومقصا لرفع الكتل الأسمنتية والأنقاض والأحجار الضخمة».

ولفت إلى قوة وقسوة الدمار الذي تخلفه الصواريخ الإسرائيلية على الأحياء السكنية، مشيرا إلى الدعم الأمريكي لإسرائيل برغم ما تسببه لها من إحراج أمام العالم، بارتكابها كل تلك الجرائم والمجازر بحق المدنيين أطفالا وشيوخا ونساء ومرضى بالمستشفيات ورضّعا بالحضّانات، وذلك كله بأسلحة وذخائر وصواريخ محفور عليها «صنع في الولايات المتحدة الأمريكية».

فادي طبش، أحد سكان مدينة خانيونس، قال: «كانت الصواريخ التي تستخدمها إسرائيل في حروبها السابقة على القطاع أقل تدميرا من تلك التي تستخدمها في حربها الحالية، حيث كان الصاروخ الذي يستهدف منزلا يُلحق الضرر به وحده، بينما الصاروخ الواحد اليوم يدمر نحو خمسة منازل، ما يعد شاهدا على تزويد الولايات المتحدة لإسرائيل بصواريخ جديدة».

وتابع لـ«القدس العربي»: «في قطاع غزة وتحديدا في مدينة خانيونس سمع الأهالي أصواتا غريبة تطلقها الصواريخ والقذائف التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي لأول مرة في قصفه للمناطق الشرقية من المدينة، والأغرب أن تلك الأصوات تُسمع قبل انفجار الصواريخ».

وكان مسؤول عسكري إسرائيلي وآخر أمريكي، كشفا أن تل أبيب طلبت من واشنطن صواريخ «ذكية» دقيقة التوجيه، في إشارة لذخائر الهجوم المباشر المشترك (جي دي إي إم) التي تعمل على تحويل القذائف غير الموجهة إلى سلاح ذكي دقيق، كتلك التي تم استخدامها في قصف مستشفى الأهلي المعمداني، والتي تصدر صوتا يمكن تمييزه عن سائر الصواريخ.

أما صواريخ «هيل فاير» فهي كارثة محققة، كونها عالية الدقة وموجهة بالليزر ومزودة بـ6 سكاكين وشفرات تخترق هيكل الصاروخ كي تقتل كل من يوجد على مقربة مباشرة من الهدف، ما يعكس اسم عملية «السكاكين الحديدية» التي ترد بها إسرائيل على عملية «طوفان الأقصى». ناهيك عن الشواهد التي لا تدع مجالا للشك في أن إسرائيل تستخدم في حربها على المدنيين العزّل في قطاع غزة القنابل العنقودية والفسفور الأبيض الحارق وغيرها من الذخائر المحرمة دوليا، وذلك بشهادة منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، اللتين أكدتا رصد إصابات بحروق كيماوية بين الجرحى وجثث الشهداء في غزة ولبنان.

وكان الصحافي الأمريكي سيمور هيرش، قال إن إسرائيل تعتزم تحويل غزة إلى هيروشيما، دون استخدام الأسلحة النووية، وهو ما أكده رئيس المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني سلامة معروف، موضحا أن حجم المتفجرات التي ألقيت على قطاع غزة يساوي قوة قنبلة «الولد الصغير» التي ألقتها الولايات المتحدة على مدينة هيروشيما اليابانية في نهاية الحرب العالمية الثانية، والتي قُدّرت بـ15-25 ألف طن.

وأمس كشف جيش الاحتلال النقاب عن استخدام أسلحة «دقيقة وفتاكة» في هجماته.

وأوضح في بيان، إنه «استخدم صواريخ من طراز (غيل) في هجماته الأخيرة داخل القطاع».

وذكر بأن «جنودا من وحدة ماغلان يخوضون قتالا باستخدام وسائل قتالية وصواريخ دقيقة مثل صاروخ غيل، وأنواع الذخيرة الموجهة بدقة عوكيتس بلادا (أو اللدغة الحديدية) التي تم تشغيلها لأول مرة خلال القتال» في غزة.

ومطلع عام 2020، أشار موقع «إسرائيل 24» الإخباري (خاص) إلى أن صاروخ «غيل» يعد «صاروخا دقيقا وفتاكا وقادر على اختراق الدروع».

وأشار الموقع في حينه إلى أن «الصاروخ من إنتاج شركة (رفائيل) الإسرائيلية لصناعة وتطوير الوسائل القتالية المتطورة، وهو بحجم صغير ويزن 10 كيلوغرامات فقط».