الاحتلال يستخدم العلاقة مع البنوك الفلسطينية للابتزاز السياسي

رام الله – «القدس العربي»: منذ العدوان الإسرائيلي على غزة، أصبحت مسألة تجديد اتفاقية المراسلات المصرفية الموقعة بين القطاع المصرفي الفلسطيني وبنوك إسرائيلية، بمثابة ناقوس خطر يهدد الحياة في المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، وتحديدا القطاع المصرفي الفلسطيني.

وبدلا من أن تجدد اتفاقية العلاقة كل عام، أصبحت تجدد كل ثلاثة شهور، ولاحقا أصبحت تجدد كل شهر في استخدام هذه الاتفاقية، للضغط على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

لقد تحول الاتفاق إلى صداع لدى البنوك العاملة في السوق الفلسطينية، وهو ما راكم مخاوف الموطنين في ظل عدم وضوح المستقبل مع حقيقة اعتماد الاقتصاد الفلسطينية ومعظم الاعمال التجارية على البنوك الإسرائيلية.

ويحذر خبراء تحدثت إليهم «القدس العربي» من مخاطر مثل هذه الإجراءات التي قد يعمد إليها الاحتلال، بوصفها جزءا من سياسة استراتيجية إسرائيلية، قد تصيب الاقتصاد والمواطن، والسلطة الوطنية الفلسطينية، بأضرار، والدفع نحو تقديم تنازلات سياسية.

مع العلم، أن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، هو المخول بالموافقة على تمديد المراسلات المالية بين البنوك في إسرائيل والضفة الغربية، ومن دونها قد ينهار النظام المصرفي الفلسطيني.

وسبق أن مدد سموتريتش التعامل مع البنوك الفلسطينية بناء على ضغوط من الإدارة الأمريكية الحالية، لكن أمر تمديدها في المستقبل يبقى موضع شك.

ويعمل في السوق المصرفية الفلسطينية 13 مصرفا محليا ووافدا، بواقع 7 بنوك محلية و6 وافدة، منها 5 بنوك أردنية وآخر مصري، وفق بيانات سلطة النقد الفلسطينية.

ويرى الصحافي الاقتصادي محمد عبد الله، في حديث مع «القدس العربي»، أن تأثير التوقف عن تجديد الاتفاقية هو تأثير تجاري في المقام الأول، حيث إنه سيؤثر على وفرة امدادات السلع للسوق الفلسطيني.

وتتم مدفوعات السلع بين القطاعين المصرفي الفلسطيني والإسرائيلي من خلال بنكين إسرائيليين وهما «ديسكونت» و»هبوعليم»، وذلك بعد أن حصلا على إعفاء من بنك إسرائيل للتعامل مع البنوك الفلسطينية وفي حال وجود أي قضايا مستقبلية تتعلق بالإرهاب مرتبطة بالبنكين مع البنوك الفلسطينية فإن هذين البنكين محميان إسرائيليا بموجب القانون.

ويقول عبد الله: «التأثيرات ستكون تجارية من خلال مدفوعات السلع، فمثلا مدفوعات الوقود والكهرباء والسلع الحيوية في السوق الفلسطينية، كلها تعتمد على البنوك الإسرائيلية، فنسبة الوقود القادم من إسرائيل هي 100%، والقمح والطحين بنسبة 85%، كما يستورد الفلسطينيون 90 في المئة من الكهرباء من إسرائيل، وقرابة 80 في المئة من المياه. بالتالي ستتأثر التجارة التي تتم بين إسرائيل والجانب الفلسطيني مباشرة، مثل: مدفوعات الكهرباء والمياه على سبيل المثال. كذلك، في حال عدم تمديد اتفاقية المراسلات المصرفية، فإن السوق الفلسطينية ستواجه شحا في عديد السلع الحيوية، بصدارة الوقود، إذ يستورد الفلسطينيون 100 في المئة من الوقود من الجانب الإسرائيلي، عدا عن سلع حيوية أخرى».

ويوجد جانب أخر مرتبط بوقف الاتفاقية، هو التأثيرات السلبية المرتبطة بتراجع وفرة السلع في السوق الفلسطينية، حيث سينتج عن ذلك تراجع المعروض مع استقرار الطلب والنتيجة التلقائية لذلك ارتفاع الأسعار.

ويرى الخبير الاقتصادي عبد الله، أنه «بدون العلاقة المصرفية بين البنكين الإسرائيليين والقطاع المصرفي الفلسطيني، لن تكون هناك أي علاقة اقتصادية، وبالتالي النتيجة النهائية هي على المستهلك الفلسطيني، لأن الاقتصاد الفلسطيني قائم على الخدمات والاستهلاك، وعندما لا تتوفر في الأسواق المحلية وترتفع أسعارها سيترتب على ذلك نتائج غير مباشرة على الاقتصاد الوطني ككل، وبالتالي التأثير الآخر على القطاع المصرفي الفلسطيني حيث يمكن أن تتأثر أعماله بارتفاع التضخم في الأسواق المحلية».

إيرادات السلطة

ويشدد عبد الله على أن التأثيرات السلبية قد تكون على تحويلات أموال المقاصة التي تشكل ما نسبته 65% من إيرادات السلطة الفلسطينية، وحتى اللحظة لم يتم التطرق مطلقا إلى أنه في حال أوقفت التعاملات المصرفية فلسطينيا وإسرائيليا، فهل يؤثر ذلك في عملية تحويل أموال المقاصة.

ويقول الصحافي الاقتصادي عبد االله، إنه لا يملك إجابة حول هذا السؤال المهم، «فتحويل أموال المقاصة يكون من وزارة المالية الإسرائيلية، وبالتالي هل سيشملها القرار الإسرائيلي أم لا في حال قطعت العلاقة؟ أما من يمكنه الإجابة على هذا السؤال، فهو وزارة المالية أو سلطة النقد».

ويختم أن التأثيرات ستكون على المواطن بالدرجة الأولى، وستنشأ نواة سوق سوداء للسلع حيث سيتم تهريب السلع من الأسواق الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية في مرحلة متطورة من هذه الأزمة.

يذكر أن حجم التجارة بين الجانبين يبلغ شهريا قرابة 800 مليون دولار وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بينما تتجاوز قيمة التحويلات لكافة الأغراض قرابة مليار دولار شهريا.

إعاقة التجارة

أما الخبير الاقتصادي الأكاديمي نصر عبد الكريم، فقال في حديث مع «القدس العربي» إن وقف الاتفاقية سيؤثر في العلاقات المصرفية بين الطرفين، «في ظل أن نجاح السياسات المضادة تجاه العمالة التي قادت إلى تجفيف الأسواق الإسرائيلية منها، أما على صعيد التجارة، فهناك إرباك كبير في الأصل، وإسرائيل تتعمد ما يسمى بإعاقة التجارة، سواء التصدير أو الاستيراد من الخارج، ولا أظن أن هذا ممكن أن يكون إجراء يحدث فرق دراماتيكي على الصعيد الاقتصادي».

ويرى أن مسألتين يمكن أن تحدثا فرقا كبيرا في الموضوع الاقتصادي الفلسطيني، الأولى ترتبط بوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بعد التغيير الذي حصل مع إقالة وزير الدفاع غالانت، «فربما يحدث تغير في الأجهزة الأمنية بحيث يصبح القرار أكثره عدوانية وجرأة، من دون وضع المسألة الاقتصادية في البال، مثلا، قد يحدث ولأي سبب كان أن تحجز إسرائيل أموال المقاصة الفلسطينية كاملة، خصوصا ونحن نقترب من الخطوة المنتظرة في نهاية هذا الشهر، والتي تتمثل في قطع العلاقات المصرفية مع البنوك العاملة الفلسطينية، عندها نكون إزاء ذريعة لعدم تحويلها ولقطع العلاقة، وهو أمر يضغط على الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير، ويربك التجارة، ويخلق ما يسمى بالسوق السوداء، أي أن تصبح عمليات الشراء وعقد الصفقات بطريقة غير رسمية».

ويعرب عن خشيته من «أن تزيد مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية مع المستوطنات، لأن هناك تداخلا كبيرا في المناطق، وسهولة في عملية التواصل، وهو أمر يتعمق في ظل أن جزءا من العمال فقدوا عملهم في الداخل المحتل، وأصبحوا يعملون في المستوطنات بسبب أن الإسرائيليين نقلوا شركاتهم وجزءا من أعمالهم للمستوطنات، من أجل تجنب قصة التصاريح والطلبات الأمنية للمستوطنات».

ويسوق عبد الكريم سيناريو آخر مرتبطا بقيام إسرائيل بخطوات مثل الاجتياح، أو السيطرة الأمنية الشاملة على شمال الضفة الغربية وفصلها عن الوسط، و»كلنا يعلم أن هناك توصية أن يتم توسيع العملية العسكرية في شمال الضفة الغربية، وبالتالي، مع توسع الاستيطان وتمدده، سيؤدي ذلك إلى حالة اقتصادية جديدة تنتقل من الوضع الصعب إلى المستحيل».

ويشدد الخبير الاقتصادي عبد الكريم على أن البنوك «ستتأثر كثيرا في ظل الإجراءات الاحتلالية، لأنها ستتوقف عن تنفيذ صفقات معاملات مصرفية، ولن تقدم خدمات لا لعمال ولا لتجار ولا لغيره، ولأن كل شيء يتم في السوق الفلسطيني بعملة الشيكل، والمؤكد انه سيصبح هناك ضغط على البنوك الفلسطينية من ناحية تكدس عملية الشيكل أكثر، وهذه أزمة تؤرق البنوك كما تؤرق سلطة النقد التي تبحث عن بدائل، حيث السؤال «ماذا عسانا فاعلين؟» هو الذي يشغل الجميع، وهو بدون شك يعطينا فرصة أن ننفك تدريجيا عن الاقتصاد الإسرائيلي».

ويتساءل: «هل هذا يعطينا فرصة «الدولرة»؟ وهي موجودة أساسا في الاقتصاد الفلسطيني، هل يعني ذلك أن نتخلى تدريجيا عن الشيكل، لأنه أصلا هو مرتبط بالعلاقات الاقتصادية؟».

ويرى الخبير الاقتصادي أن التصدير الفلسطيني سيتضرر، «فنحن نصدر 92% من الصادرات إلى إسرائيل، بينما نستورد حوالي 50% منها، وبالتالي سيتضرر المصدرون، والمؤكد انهم سيبحثون عن بدائل، ومن هذه البدائل قد تكون التسليم الشخصي، ونقل البضاعة واستلام ثمنها عبر قنوات غير مصرفية، هذا يعرضهم للخطر وللابتزاز من الإسرائيليين، ونلحظ ذلك من خلال متابعة العمال الذين يتعرضون لابتزاز عندما يذهبون للعمل بدون تصاريح».

ثم يسأل: «ما مصير الشيكل الموجود في الضفة الغربية، سواء في البنوك أو في الاقتصاد نفسه، إنه موجود بكثرة، ولقد بدأ ينحسر، وما الزيادة الفائضة في البنوك إلا دليل على الانكماش في الاقتصاد الفلسطيني».

ويرى أن الحياة ستصبح معقدة أكثر في ظل احتمالات القرار الإسرائيلي، وعلينا التعامل مع المسألة من استراتيجي، «فكل الإجراءات الاقتصادية هي جزء من إطار سياسي استراتيجي اسرائيلية، لإصابة الجسد الاقتصادي الفلسطيني بوهن شديد، وكذلك السلطة، والمواطن البسيط، حتى نصبح جميعا أكثر قابلية لتقديم تنازلات سياسية لاحقا».