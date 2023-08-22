الاحتلال يستمر في حصار مدينة التجارة والصناعة الفلسطينية ويدرس عمليّة موسّعة في الضفة لجمع الأسلحة

الخليل/ “القدس العربي”:

رغم ادعاء الاحتلال الإسرائيلي بأنه اعتقل مشتبهين في عملية الخليل التي وقعت، يوم أمس، وأدت إلى مقتل مستوطن وإصابة آخر بجروح خطيرة، إلا أنه ما زال يفرض حالة من الحصار العسكري المشدد على جميع مداخل المدينة ومناطقها المتفرقة.

وبحسب الإعلامي وابن مدينة الخليل قصي الحلايقة فإن أكثر من 90% من طرق مدينة الخليل، مخارج ومداخل المدينة، ما زال مغلقا.

كما ونقل الحلايقة أن قوات الاحتلال ما زالت تغلق بوابات بلدات بني نعيم وشيوخ وسعير منذ الأمس ولم تفتحها “ولو للحظة واحدة”.

وتعتبر محافظة الخليل أكبر المحافظات الفلسطينية كثافة سكانية حيث يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 800 ألف مواطن، كما أنها تعتبر عاصمة فلسطين الاقتصادية (صناعة وتجارة) وهو ما يجعل من تشديد الحصار عليها عقابا جماعيا يفرضه الاحتلال بسبب عملية الأمس التي أصابت الحكومة الإسرائيلية بصدمة كبيرة.

ونفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة فجر الثلاثاء طالت ما يقرب من 13 معتقلا من مدينة الخليل

ويؤكد تجار أن الهدف من هذه السياسة التقليدية هو إلحاق الأذى باقتصاد الخليل، فالاحتلال يعلم أن كل ساعة إغلاق إضافية في المدينة تعني مزيدا من الخسارة المالية الكبيرة للتجار والعاملين، وهو بذلك هو يحاول خلق موجة من السخط العام وحالة ضد عمليات المقاومة.

وفي ذات السياق، أصدر زير جيش الاحتلال أمرًا بحرمان عائلة منفذي عملية الخليل، من تصاريح دخول “إسرائيل”، وفقًا لإذاعة الجيش.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال نصبت حواجزها على مداخل المدينة، منذ ساعات الصباح، وأجرت عمليات تفتيش للمركبات. كما واصلت قوات الاحتلال إغلاق مداخل عدة بلدات ومناطق في المحافظة، بينها حلحول، وسعير، وإذنا، وبيت أمر، وبيت عينون، والنبي يونس، والمدخل القريب من مستوطنة “حجاي”.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة في مناطق مختلفة من المحافظة وعلى الشوارع الرئيسية، منذ ساعات ظهر يوم أمس، ونكلت بالأهالي واحتجزت مئات المركبات.

كما أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي بكثافة قرب مدخل بلدة بيت أمر شمال المحافظة، صباح اليوم، وفقاً لمصادر محلية.

واعتبر المحلل العسكري في صحيفة “يديعوت أحرونوت” يوسي يهوشواع، أن انضمام محافظة الخليل إلى موجة عمليات المقاومة التي تشهدها الضفة، منذ شهور، يفرض تحديات أمنية كبيرة على المؤسسة الأمنية والعسكرية في دولة الاحتلال.

ونقل موقع “واللا” العبري عن مصادر في جهاز الشاباك الإسرائيلي أنّه جرى اعتقال الشابين الشقيقين صقر ومحمد الشنتير، للاشتباه في أنّهما نفذا عملية إطلاق النار في الخليل يوم أمس الإثنين، ما أسفر عن مقتل إسرائيلية وإصابة آخر.

وبحسب ما أورده الموقع فإن الشابين اعتقلا من داخل مزرعة يملكها والدهما في منطقة خلة مناع جنوب المدينة، وجرى ضبط سلاح من طراز M16، يشتبه في أنه استخدم في العملية.

وجاء في بيان مشترك لجهاز “الشاباك” وجيش الاحتلال أنّه تم اعتقال الشابين نتيجة نشاط استخباري وعملياتي، وتم نقل المعتقلين للتحقيق.

وقال المصدر في “الشاباك” للموقع العبري إن تحديد هوية الشابين بعد ساعات من تنفيذ عملية الخليل، جرى بعد تحليل معطيات استخبارية وتقنية.

وعلق المحلل والخبير بالشؤون الاسرائيلية عادل شديد على خبر الوصول لمنفذي العملية بأنه “لا يعتبر إنجازا إسرائيليا كما يروج الإعلام الإسرائيلي، لأن النجاح بالنسبة للاحتلال يتمثل في عدم حدوث أي عمليات، فوقوع العمليات يعني أن الشعب الفلسطيني لم يعد يأبه للمنظومة الإسرائيلية”.

ويرى المحلل والخبير بالشؤون الاسرائيلية أن “عملية الخليل” بالمعنى التقليدي هي عملية عادية مثل أي عملية أخرى. وحتى أقل من عملية حوارة قبل يومين التي قتل فيها مستوطنان، لكن الاهتمام الإسرائيلي غير الطبيعي بالعملية إعلاميا وسياسيا وعسكريا وهو ما تجلى بزيارة رئيس الجيش ورئيس الحكومة ورئيس الأركان وقائد المنطقة الوسطى وتبكير اجتماع المجلس الأمني المصغر والتهديد بالرد واتهام حماس وإيران وحزب الله- وضع هذه العملية في سياق اهتمام غير مسبوق.

وجوهر الحلول الاقتصادية بحسب شديد هو إدخال الفلسطينيين في الخليل وغيرها من المدن في منافسة من يحصل على التسهيلات الاقتصادية، وبالتالي ترويض الفلسطيني وإنتاج مواطنين لا تعنيهم المقاومة، وهو ما قامت علمية الأمس بتبديده، حيث “لا يمكن للحلول الاقتصادية الغاء الفعل المقاوم إنما يمكنها أن تخفف من حدة المقاومة”.

وحول أهمية العملية في المشهد لاحتلالي يرى شديد أنه يمكن قراءة ذلك باتجاهين، الأول إسرائيل داخلي، “وخاصة ان العملية ضربت جمهور وقاعدة ونواة المتطرفين ايتمار بن غفير وبتسئليل سموتريش، وهما عصب الحكومة والقرار السياسي والأمني الإسرائيلي، فهذان في موقف محرج تماما. هما في أزمة، فجمهور المستوطنين في المحافظة الذي انتخبهما على قاعدة توفير الأمن، ها هو يرى انهيار الامن بوجودهما، وهو الأمر الذي دفع نتنياهو، رئيس الحكومة، للوصول لمكان الحادث من أجل طمأنة الشركاء في الحكومة وجمهور المستوطنين”.

وفي ذات السياق، قال “مسؤول أمني إسرائيلي” رفيع لموقع “واللا” إنّ جيش الاحتلال قد يطلق عملية واسعة النطاق في أنحاء الضفة الغربية، بعد عمليتي الخليل وحوارة.

وبحسب الموقع فإنّ “العملية” ستركّز على جمع الأسلحة والذخائر واعتقال المطلوبين، مشيرًا إلى أنّ العمليات في الضفة الغربية تعتمد على البنادق والمسدسات المهربة من الأردن.