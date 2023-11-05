الاحتلال يستهدف سيارتين مدنية وإسعاف و«يقتل ثلاث فتيات وجدّتهن» ويجرح 4 جنوب لبنان

بيروت ـ «القدس العربي»: حافظت المواجهات العسكرية على وتيرتها جنوب لبنان، وأعلن حزب الله «أن مجاهدي المقاومة الإسلامية قاموا بعد ظهر الأحد باستهداف ‏موقع الضهيرة بالصواريخ وقذائف المدفعية وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة، كما أعلن «استهداف آلية عسكرية تابعة لجيش العدو الصهيوني في موقع ‏بياض بليدا بالصواريخ الموجهة‎ ‎ووقوع طاقمها بين قتيلٍ وجريح بعد استهداف ثكنة أفيفيم وموقع جل الدير بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة وتدمير قسم من تجهيزاته الفنية والتقنية».

وفي بيان آخر أعلن الإعلام الحربي في الحزب «استهداف موقع مسكاف عام بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة، وأن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط مسيّرة معادية بصاروخ ارض جو، وسقطت أجزاء كبيرة منها فوق احياء في بلدتي زبدين وحاروف، عندما كانت تحلق مع مسيّرة اخرى منذ ساعات الصباح فوق اجواء النبطية، حاروف، زبدين، جبشيت، الدوير، الشرقية وتول» وأضاف «لوحظ ان المسيّرة الثانية، حلّقت لبعض دقائق بعيد اسقاط الاولى قبل ان تنكفىء من سماء المنطقة».

نعي 3 شهداء و4 مدنيين

وقد نعى حزب الله 3 شهداء ارتقوا على طريق القدس هم قاسم إبراهيم أبو طعام «السيد رضا» من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، وأحمد محمد سليم «ماهر حمزة» من منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، وريان يوسف درويش «أبو علي» من بلدة القليلة في الجنوب. ومساء استهدفت قوات الاحتلال سيارة مدنية بين بلدتي عيناتا وعيترون بداخلها 3 أولاد ورجل وامرأة من عائلة أيوب.

وقال النائب عن حزب الله حسن فضل الله لرويترز «إن ثلاث فتيات صغيرات وجدَّتهن قُتلن في قصف إسرائيلي لسيارة في جنوب لبنان اليوم الأحد (أمس)» واصفاً الهجوم بأنه «تطور خطير» ستكون له تداعيات. وأضاف فضل الله «ارتكب جيش الاحتلال مجزرة بشعة ضد سيارة مدنية أدت إلى استشهاد ثلاث فتيات، أعمارهن بين ثماني و14 سنة، وجدتهن، وجرح والدتهن، وذلك في أثناء مرورهن على طريق عام بين بلدتي عيترون وعيناتا».

وأردف «هذه الجريمة تطور خطير في العدوان الإسرائيلي على لبنان، وهي لها تداعياتها، والعدو سيدفع ثمن جرائمه ضد المدنيين».

في المقابل، تعرّض محيط موقع جل العلام الواقع بين بلدتي علما الشعب والناقورة لقصف مدفعي إسرائيلي اضافة إلى قصف أطراف علما الشعب ومروحين والضهيرة والناقورة واللبونة ورامية. وقال جيش الاحتلال إنه «في أعقاب إنذار تم إطلاقه في مستوطنة «متات» في الجليل الأعلى، اعترضت طائرة إسرائيلية هدفاً حاول العبور من لبنان». وأفيد أن الهدف هو مسيّرة سقطت فوق مستوطنة المطلة.

«حزب الله» اعتبره تطوراً خطيراً في العدوان الإسرائيلي ستكون له تداعيات

وكانت مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارتين تابعتين للدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية اثناء القيام بواجبهما الإنساني بإجلاء عدد من المصابين من أحد المنازل التي استهدفتها قوات الاحتلال في أطراف طيرحرفا قضاء صور ما أدى إلى اصابة 4 مسعفين بجروح متوسطة نقلوا على إثرها إلى أحد مستشفيات صور للمعالجة.

إلا أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي زعم عبر منصة «إكس» أن الغارة لم تستهدف السيارتين وكتب: «أغار جيش الدفاع على خلية مخربين حاولت إطلاق قذائف من الأراضي اللبنانية نحو الأراضي الإسرائيلية في منطقة رأس الناقورة. خلال الغارة تم رصد سيارتيْن تصلان إلى المنطقة التي عملت منها الخلية. نؤكد ان الغارة كانت تستهدف خلية المخربين ولم تستهدف السيارتيْن».

أصيب إسرائيلي بعد تعرض سيارة شمالي فلسطين المحتلة لإطلاق قذيفة مضادة للدروع أطلقت من لبنان، وفق إعلام عبري. وقالت القناة «12» الإخبارية الإسرائيلية، الأحد، إن «شخصاً واحداً على الأقل أصيب بعد أن أصابت قذيفة مضادة للدروع سيارة قرب الحدود اللبنانية».

وقبل هذا التطور، كانت صفارات الإنذار دوت بعدة مناطق شمالي إسرائيل. وفي وقت سابق الأحد، أعلن «حزب الله» اللبناني، استهداف 3 مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة حدود لبنان الجنوبية باستخدام «صواريخ موجهة».

ومنذ نحو شهر، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية بوتيرة يومية، قصفا متبادلا ومتقطعا بين الجيش الإسرائيلي من جهة وجماعة «حزب الله» وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، ما خلف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

غير أن التطور السياسي الابرز الذي سُجّل بموازاة المشهد الميداني هو الحركة اللافتة التي قام بها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ما بين الأردن ومصر حيث زار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في حضور ولي عهد المملكة الأمير الحسين وعرض معه للوضع في غزة والجنوب. وخلال اللقاء، أكد الملك عبد الله «ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب على غزة ومنع توسع دائرة الصراع في الإقليم». وتم التشديد على «أهمية إيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع للأشقاء في غزة ودعم المنظمات الإغاثية الدولية العاملة في القطاع». وتناول اللقاء الأوضاع في لبنان، فأكد الملك «دعم الأردن لجهود الأشقاء اللبنانيين في تعزيز استقرارهم».

وأشاد ميقاتي «بجهود الأردن بقيادة جلالة الملك في الدفاع عن القضايا العربية والعمل نحو السلام والاستقرار» مشدداً «على ضرورة الاستمرار في الجهود لوقف الحرب في غزة والتوصل إلى حل يُبقي الفلسطينيين في أرضهم لتبقى قضيتهم حيّة ويُصار إلى التوصّل إلى حل عادل ونهائي».

كما اجتمع ميقاتي برئيس الوزراء الأردني بشير الخصاونة وبحث معه في «ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ومنع توسيع دائرة الصراع في الإقليم». وأكد الطرفان على «موقف البلدين الداعي إلى ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة بشكل مستدام والرفض المطلق للتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم».

وكان ميقاتي عقد اجتماعاً في الأردن مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن بمشاركة سفير لبنان في الأردن يوسف إميل رجي، ومساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف ونائب رئيس موظفي وزارة الخارجية توم سوليفان.

ميقاتي يلتقي الملك عبد الله والسيسي وبلينكن في عمان بهدف وقف العدوان على غزة

وأكد ميقاتي خلال الاجتماع «أولوية العمل للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر هناك، وكذلك العمل على وقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وسياسة الأرض المحروقة التي تتبعها إسرائيل باستخدام الأسلحة المحرّمة دولياً للإمعان في إحداث المزيد من الخسائر البشرية وتدمير المناطق والبلدات الجنوبية». وأكد «أن لبنان الملتزم الشرعية الدولية وتطبيق القرار الدولي الرقم 1701، والتنسيق مع اليونيفيل، يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف التعديات والانتهاكات الإسرائيلية اليومية على أرضه وسيادته براً وبحراً وجواً».

بدوره، أوضح بلينكن أنه «يبذل جهده لوقف العمليات العسكرية لغايات إنسانية على أن يترافق ذلك مع بدء البحث في معالجة ملف الأسرى». ونشر بلينكن منشوراً على منصة «إكس» لفت فيه إلى ما دار من محادثات قائلاً: «من المهم أن نتأكد من عدم انتشار الصراع بين إسرائيل و«حماس» إلى أماكن أخرى في المنطقة. لقد ناقشتُ مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي السُّبل لمنع حدوث ذلك وتأمين المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، كما ناقشنا حاجة لبنان المُلحة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية».

ومن الأردن، توجّه ميقاتي إلى مصر حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حيث عبّر عن تقديره لدور مصر التي «تحمل دوماً هموم العالم العربي، وتبذل جهداً كبيراً لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ووقف المجازر التي ترتكب في حق الفلسطينيين».

وقال «نحن ندعم موقف الرئيس المصري برفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وسعيه لإيجاد حل يبدأ بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين والعمل تالياً على إيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية يحفظ حقوق الفلسطينيين في أرضهم ودولتهم المستقلة».

أسئلة العدو

وفي المواقف، اعتبر رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد «أننا ذاهبون إلى نصر لكن المطلوب أن نحسّن إدارة النصر، لذلك يجب أن نحمد الله ونشكره ألف مرة أن من يقود مسيرة المقاومة في هذا الزمن قائد حكيم مقدام تقي ورع يعرف تفاصيل الأمور، ولا تحرّكه انفعالات ولا حسابات خاصة إنما ينظر بعين الله من أجل أن يحقق مصالح عباد الله». وقال «نعمة كبرى أن مسيرة المقاومة يقودها الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله. أربعة مليارات بشري وقفوا على إجر ونص طوال أسبوع من أجل أن ينتظروا كلمة سماحة السيد. أي عز هذا وأي مجد». وختم: «كلمة السيد حسن نصر الله أجابت عن أسئلة الجميع إلا أسئلة العدو، لذلك لا يزال العدو حائراً متردداً لا يعرف في أي اتجاه يمضي ولا يعرف ما يخبئ له حسن نصر الله».

ورأى رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ هاشم صفي الدين «أننا في زمن وعصر المقاومة، وبالتالي، إذا كانوا يفكرون برسم خريطة جديدة في المنطقة، فنحن نقول لهم، إن المقاومة الممتدة في منطقتنا هي التي سترسم خريطة للمستقبل، والدليل على ذلك، أن الصهاينة بجيشهم إلى الآن لم يتمكنوا أن يحققوا أي شيء على أبواب غزة».