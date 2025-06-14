الاحتلال يستولي على منازل في جنين ويحولها لثكنات عسكرية

“القدس العربي”: استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة، على منازل في جلبون وعانين في محافظة جنين شمال الضفة الغربية، وحولتها لثكنات عسكرية.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت عانين غرب جنين وداهمت منزلين لعائلة ياسين، وأجبرت سكانهما على إخلائهما وحولتهما إلى ثكنات عسكرية.

وبحسب وكالة وفا الفلسطينية، قال الفلسطيني أسامة ياسين إن قوات الاحتلال أجبرته على إخلاء منزله ومنزل شقيقه، اللذين يضمان خمس عائلات، وأبلغتهم بعدم العودة إلا بعد أسبوع.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جلبون شرق جنين، واستولت على منزل المواطن وليد إبراهيم أبو الرب وحولته لثكنة عسكرية.