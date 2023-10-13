الاحتلال يسعى لتهجير أكثر من مليون فلسطيني… و70 شهيدا في قصف على قافلة نازحين

غزة ـ «القدس العربي»: لم تكتف إسرائيل، أمس الجمعة، بدعوة سكان مدينة غزة لإخلائها والنزوح جنوباً، في إجراء رفضته المقاومة، وأكدت الأمم المتحدة أنه يطال 1.1 مليون شخص وستكون له تبعات «مدمّرة» بل أنها واصلت غاراتها على القطاع، مستهدفة قافلة من النازحين.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن عدد شهداء القصف الإسرائيلي على قافلة النازحين ارتفع إلى 70 وأكثر من 200 مصاب.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت عن سقوط أكثر من 40 شهيدا و150 إصابة جراء استهداف الاحتلال النازحين في قطاع غزة، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.

وقبل ذلك، دعا جيش الاحتلال صباح الجمعة «كافة سكان مدينة غزة الى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حماية أنفسهم والتواجد جنوب وادي غزة» مؤكدا أنه «لن يُسمح بالعودة الى مدينة غزة الا بعد صدور بيان يسمح بذلك».

وبعيد ذلك، ألقى منشورات باللغة العربية في سماء غزة تطالب السكان بإخلاء منازلهم في المدينة فوراً، مرفقة برسم لخريطة غزة عليها أسهم تشير إلى منطقة جنوب القطاع.

وسارعت «المقاومة» إلى رفض هذا الأمر.

وقالت حركة «حماس» «شعبنا الفلسطيني المرابط يرفض تهديد قادة الاحتلال ودعوته لهم في غزة إلى ترك منازلهم والرحيل عنها إلى الجنوب أو إلى مصر».

وأضاف البيان «ثابتون على أرضنا وفي بيوتنا ومدننا. ولا نزوح ولا ترحيل».

كما أكد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، أن «الهجرة ليست في قاموس شعبنا إلاّ من أجل العودة إلى عسقلان والقدس وحيفا ويافا» متوعداً العدو بالمزيد للنكاية بالعدو في الساعات المقبلة.

وفي كلمة مسجلة، الجمعة، قال: نقول للعدو من جهة، ونطمئن أبناء شعبنا من جهة أخرى أن الهجرة في قاموسنا ليست واردة سوى هجرة العودة إلى عسقلان والقدس وحيفا ويافا وكل فلسطين بعون الله تعالى.

وتوجه بقوله: اثبتوا يا أبناء شعبنا البطل واعلموا بأن الحرب النفسية التي يمارسها العدو الصهيوني عليكم من خلال التهديد ومحاولة التهجير تهدف إلى صناعة صورة نصر زائفة له أمام جمهوره.

وشدد على أن العدو عبر تاريخه الأسود القذر لا يعترف بمناطق آمنة ولا يلقي بالاً لعهود أو مواثيق وهو يمارس القتل والإجرام كما ترون في كل قطاع غزه كعقاب جماعي لشعبنا وجريمة حرب يندى لها جبين البشرية.

وتابع: يا أبناء شعبنا وجهوا رسالة لهذا العدو ولكل حر في العالم بثباتكم وعنادكم فاصبروا أيها المرابطون فإن النصر صبر ساعة وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

ومضى قائلا: يا أبناء شعبنا القاهر لعدوه المرابط على أرضه رغم الطغيان سلام الله عليكم بما صبرتم؛ سلام الله عليكم بما قاتلتم وجاهدتم أيها المرابطون.

وأشار إلى أن العدو المجرم المستبد الجبان الذي استدعى قوى الظلم والطغيان لجواره ببوارجها ليشعر جمهوره بالأمان فهو أضعف وجبان من أن يهجر شعبنا من بلاده مرتين.

القسّام: الهجرة ليست في قاموس شعبنا إلاّ من أجل العودة إلى عسقلان والقدس وحيفا ويافا

وقال أبو عبيدة: يا أبناء شعبنا الأوفياء المقاتلين أنتم من تهجّرون العدو الصهيوني الآن من أراضيكم المحتلة، وأنتم من سحقتم جيش العدو في غلاف غزه وأسقطتم ثقته العسكرية بشبابكم ورجالكم وأبطالهم.

وأكد أن كتائب القسام وجهت بفضل الله تعالى منذ صباح اليوم (أمس) رداً على آلة الدمار الصهيونية الهمجية 150 صاروخاً تجاه عسقلان و 50 صاروخاً لمستوطنة سيدورت وقصفت مطار بن غوريون.

وأضاف: لا يزال في جعبتنا الكثير الكثير في الساعات المقبلة.

كذلك، طالبت وزارة الداخلية في غزة، الشعب الفلسطيني بالصمود في منازلهم، وعدم الانصياع لأكاذيب وترهيب الاحتلال الذي يسعى لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدة أن الاحتلال يريد تهجير الفلسطينيين مرة أخرى من أرضهم، وأن هجرة عام 1948 لن تتكرر، بل سيعود الفلسطينيون إلى أراضيهم المحتلة عام 48.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إياد البزم، في مؤتمر صحافي، الجمعة، «إن هذا العدوان الهمجي والإرهاب الإسرائيلي المتواصل منذ سبعة أيام على قطاع غزة، يستدعي وقفة جادة وكذلك تحركا عاجلا من العالم بأسره، حتى يوقف هذا العدوان» مشيرا إلى أن «كل شيء مستهدف في القطاع من قبل الاحتلال الذي يرتكب جرائم إبادة بحق العائلة الفلسطينية».

ووجه المتحدث نفسه نداء قال فيه: «نناشد العالم الحر، يا أهل مصر، فلتتحركوا إلى الحدود، يا شعب الأردن، تحركوا نحو الحدود، لا تنتظروا أحدا، لا تنتظروا أي قرار، يا مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين، هذا شعبكم يقتل، يا أهل فلسطين في الشتات فلتتحركوا نحو الأردن، وإلى كافة الحدود، اليوم جمعة، فليكن يوم غضب في العالم، فلتكسر كل الحدود».

وتابع وهو يحمل في يده جثة طفلة رضيعة: «انظروا أيها العالم هؤلاء هم ضحايا الإرهاب والإجرام الإسرائيلي، نقول للرئيس الأمريكي الذي يرى بعين واحدة، هؤلاء الأطفال الذين يقتلون بالمئات هم ضحايا الإرهاب، إن كنتم تتعاطفون مع الاحتلال، فعن أي تعاطف تتحدثون؟» مضيفا: «لو تنسف البيوت فوق رؤوسنا لن نخرج من بيوتنا».

وأوضح بأن «الاحتلال الإسرائيلي يكذب، حين يقول إنه يستهدف بنية المقاومة، بل نحن نؤكد أن كل ما يستهدفه هم المدنيون الفلسطينيون، من الأطفال والنساء وكبار السن، والمنشآت السكنية والتعليمية والمساجد وغيرها في كل مناطق قطاع غزة».

وأضاف: «إننا اليوم ندعو العالم بأسره وشعبنا الفلسطيني في كل مكان، إلى التحرك العاجل لنصرة أهلنا في قطاع غزة، في وجه هذه المجازر المروعة التي يرتكبها الاحتلال» مؤكدا أن «الأطفال والنساء في غزة يقتلون في كل ساعة، إن كل إنسان هنا في غزة مستهدف ولا توجد منطقة آمنة، وإن الاحتلال يكذب حين يقوم بتوجيه الناس من منطقة إلى أخرى، وترهيبهم، وإخراجهم من منازلهم بقصف عشوائي، وبالتالي لا توجد أي منطقة آمنة».

وتابع: «إن الاحتلال يمارس سياسة العقاب الجماعي، وينتهك كل القوانين أمام مرأى ومسمع من العالم، بما فيما القوانين الإنسانية، والقوانين الدولية، وقوانين الحروب؛ لهذا ندعو كل المؤسسات القانونية الدولية أن تحترم المبادئ التي تعمل من أجلها، وأن توقف هذا الاحتلال عند حده، وأن توقف جرائم الاحتلال».

ودولياً، قال المتحدث باسم البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جون كيربي، إن دعوة إسرائيل لتحرك ما يربو على مليون مدني في شمال قطاع غزة خلال 24 ساعة ستكون «أمرا صعبا».

وأوضح في مقابلة مع شبكة «أم أس أن بي سي» الأمريكية أن «هذا يعني انتقال عدد كبير من الأفراد في فترة زمنية قصيرة جدا». ومضى يقول «نفهم ما يحاولون القيام به ولماذا يحاولون القيام بذلك. إنها محاولة لعزل السكان المدنيين عن حماس التي هي هدفهم الحقيقي».

كذلك قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن دعوة إسرائيل لأكثر من مليون فلسطيني في غزة للانتقال إلى جنوب القطاع خلال 24 ساعة «غير واقعية».

وأضاف في مؤتمر صحافي في بكين بعد محادثات مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي «بالتأكيد يجب تحذير المدنيين من العمليات العسكرية المقبلة، لكن من غير الواقعي على الإطلاق أن يتمكن مليون شخص من التحرك خلال 24 ساعة».

وكان الناطق باسم الأمين العام للأمم المتّحدة ستيفان دوجاريك أفاد أنّ مسؤولي الأمم المتحدة في الأمم المتحدة تبلغوا ليل الخميس من الجيش ضرورة إخلاء شمال القطاع «في غضون 24 ساعة». لكن الجيش الإسرائيلي أقرّ لاحقاً إن الإخلاء في غزة «سيستغرق وقتاً» ولم يؤكد مهلة الساعات الأربع والعشرين.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة أن السلطات الفلسطينية أبلغتها بأنه «من المستحيل» إجلاء المرضى الضعفاء من مستشفيات في شمال قطاع غزة.

وأضافت «هذا يُعادل حوالى 1.1 مليون شخص. الأمر يسري على جميع موظّفي الأمم المتحدة وجميع المقيمين في مرافق الأمم المتّحدة، بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية والعيادات».

واعتبر المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان في رسالة تلقتها فرانس برس، أن موقف المنظمة «معيب» متهما الأمم المتحدة بأنها «تغمض عينيها حيال حماس».