الاحتلال يسمح باقتحام المستوطنين للأقصى ويمارس تفتيشا عاريا بحق موظفي الأوقاف

القدس- “القدس العربي”:

اقتحم 76 مستوطناً إسرائيليا متطرفا المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال في وقت رفعت فيه جماعات الهيكل شعارا يطالب بتعزيز الاقتحام والتعامل معه على أنه الفعل اليهودي الطبيعي.

وعززت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها الأمنية في مدينة القدس في ثاني أيام طوفان الأقصى كما سمحت بدخول مجموعات المستوطنين المتطرفين وفي المقابل منعت الفلسطينيين من الدخول.

ونقلت مصادر من الأوقاف الإسلامية أن 76 مستوطنا اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته. وأن شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها في محيط الأقصى، ومنعت المصلين ممن تقل أعمارهم عن 55 عاما من دخوله.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اغلاق الحواجز المحيطة بمدينة القدس المحتلة، لليوم الثاني على التوالي.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال تواصل اغلاق حواجز قلنديا، ومخيم شعفاط، وبيت اكسا، والجيب، وفي محيط مسجد بلال بن رباح، فيما سمحت بعبور المواطنين عبر حاجزي الزعيم وحزما فقط.

وحسب مصادر محلية، منعت قوات الاحتلال المصلين ممن تقل أعمارهم عن 55 عاما من الدخول إلى المسجد الأقصى.

وقال زياد بحيص الباحث المتخصص في شؤون القدس إن قوات الاحتلال فتشت حراس المسجد الأقصى تفتيشاً جسدياً دقيقاً ومنعتهم من الالتحاق بمراكز حراستهم، ومشطت ساحة الأقصى وطردت السدنة قبل أن تفتح باب الاقتحامات للمستوطنين.

كما واعتدت على حراس الأقصى وسدنته بالضرب، وفتشت بعض الحراس تفتيشاً عارياً ومنعتهم من استلام مراكز حراستهم، ومنعت الموظفين من الوصول لأماكن عملهم قبل أن تفرغ ساحة الأقصى تماماً وتفتح باب الاقتحام للمستوطنين.

وأكدت شاهدة عيان، أن كل حارس دخل للمسجد تعرض للضرب، ومنع الاحتلال دخول الحارسات إلا ببطاقة الأوقاف، وتم تفتيش النساء على الأبواب، وأصبح المسجد ثكنة عسكرية.

وأما البلدة القديمة، فمنع من دخولها إلا من ثبت عنوانه البلدة القديمة، في الهوية.

كما أكد شاهد آخر أن شرطة الاحتلال أهانت شابة قبل اعتقالها صباح اليوم، بحجة العثور بحوزتها على حبات حلوى، توقعت أنها ستوزعها ابتهاجا بمعركة طوفان الأقصى.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مختلف مناطق التماس في مدينة القدس المحتلة وضواحيها، إسناداً للفلسطينيين تحت القصف في قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة عدد من الشبان.

وأفاد الهلال الأحمر أن طواقمه تعاملت مع إصابتين عند حاجز قلنديا، واحدة في الرأس، وأخرى رصاصة مطاطية في الأطراف، بعد مواجهات مع قوات الاحتلال.

أما جنوباً في بلدة سلوان حامية المسجد الأقصى، فاندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال دعما لغزة.

واندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في بلدة أبو ديس شرق القدس وبلدة بيت إجزا وفي محيط حاجز الجيب شمال غرب القدس إسناداً لأهل قطاع غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال القنابل الغازية بكثافة صوب الشبان.

فيما أشعل شبان الإطارات المطاطية للتصدي لقوات الاحتلال، وأطلقوا المفرقعات النارية خلال مواجهات في حي واد الجوز بالقدس المحتلة، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي صوب الشبان.