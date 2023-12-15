الاحتلال يسمح بدخول «مؤقت» للمساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم

القاهرة ـ «القدس العربي»: أعلنت إسرائيل، أمس الجمعة، أنها سمحت «موقتا» بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي بين أراضيها والقطاع، بسبب ما قالت إنه ازدحام شديد على معبر رفح بين مصر والقطاع.

وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو «وافق مجلس الوزراء اليوم (أمس) على إجراء موقت لتفريغ الشاحنات على جانب غزة من معبر كرم أبو سالم، بدلا من إعادتها إلى رفح».

وأوضح المكتب «بموجب الاتفاق للإفراج عن مخطوفينا (في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي)، تعهدت إسرائيل بنقل الأغذية والمعونات الإنسانية من مصر إلى المدنيين في قطاع غزة بحجم 200 شاحنة يوميا».

وادعى المكتب، في بيان أن «معبر رفح يستطيع تمرير 100 شاحنة يوميا فقط، وهي تخضع لفحص أمني إسرائيلي يتم القيام به اليوم (الجمعة) في معبر كرم أبو سالم».

وتابع «اضطرت هذه الشاحنات للعودة إلى معبر رفح، مما خلق اختناقا مروريا، ومنع تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل والولايات المتحدة».

ولفت البيان، إلى أنه «من أجل الإيفاء بالاتفاق، صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية بشكل مؤقت على تفريغ الشاحنات في الطرف الغزي من معبر كرم أبو سالم، بدلا من إعادتها إلى رفح».

وقال «يحسم قرار الكابينت، بأن المعونات الإنسانية التي تأتي من مصر فقط، هي التي ستدخل قطاع غزة من خلال هذه الطريقة».

وأضاف «تعهدت الولايات المتحدة بتمويل ترميم معبر رفح بأسرع شكل، كي يتم تمرير المعونات الإنسانية عبره فقط، منوطا بفحص أمني إسرائيلي».

وفي أعقاب السابع من تشرين الأول/أكتوبر، شددت إسرائيل حصارها على القطاع، وقطعت إمدادات المياه والكهرباء والوقود والغذاء.

وكانت إسرائيل أعلنت في وقت سابق هذا الاسبوع أنه سيتم فحص مساعدات إنسانية موجهة لقطاع غزة عند معبر إضافي قبل نقلها إلى القطاع عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، بهدف «مضاعفة كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة».

وتزامن الإعلان مع اختتام مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان الجمعة زيارة استغرقت يومين إلى إسرائيل.

ووصف ساليفان فتح المعبر أنه «خطوة مهمة» مؤكدا أن هذا الأمر شكل «موضوعا مهما للنقاش خلال زيارتي لإسرائيل خلال اليومين الماضيين».

وأضاف أن الولايات المتحدة تأمل أن «يخفف هذا الافتتاح الجديد الازدحام ويساعد في تسهيل إيصال المساعدات المنقذة للحياة».

كذلك، رحبت منظمة الصحة العالمية بقرار فتح معبر كرم أبو سالم لكنها قالت إنه لا تزال هناك حاجة إلى العمل لضمان وصول الإمدادات الطبية الأساسية إلى المستشفيات في غزة التي هي في أمس الحاجة إليها في أنحاء القطاع.

وفي حديثه للصحافيين في جنيف عبر رابط فيديو، وصف ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة قرار فتح المعبر بأنه «أخبار جيدة» لكنه قال إن هناك مستشفيات يصعب الوصول إليها في شمال القطاع ولا تزال بحاجة إلى الإمدادات الطبية الأساسية.

وزاد بيبركورن «كيف يمكننا التأكد من أن شاحنات (المساعدات) هذه يمكن أن تذهب إلى كل مكان في غزة، ليس فقط إلى الجنوب ولكن أيضا إلى الشمال».

في الموازاة، دعت 20 منظمة حقوقية إسرائيلية، الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو، من أجل إدخال مساعدات كافية إلى قطاع غزة، في ظل الكارثة التي يعيشها.

وأشارت في رسالة إلى بايدن، إلى أن حكومة نتنياهو، اختارت تجاهل نصيحة الرئيس الأمريكي، وتصريحات المسؤولين الأمريكيين، بشأن الأزمة الإنسانية في غزة.

ولفتت إلى أن الرسالة، لا تتضمن الشكوك الخطيرة، المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، والقانون الإنساني أثناء الحرب، لكنها تركز على الحاجة الملحة لتغيير سياسة إسرائيل تجاه قضية المساعدات لغزة.

وبينت أن إسرائيل، دفعت الأزمة الإنسانية في غزة، إلى حد الكارثة، ليس فقط كنتيجة حتمية للحرب، لكنها قطعت الكهرباء والماء وأغلقت المعابر عن غزة، وقطعت جميع وسائل الغذاء والوقود، ومعظم السكان المدنيين لا يستطيعون الحصول على مياه الشرب الآمنة.

وشددت رغم دعوتها إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من غزة، على أن المساعدات التي يجب أن تدخل إلى غزة، ليس بادرة حسن نية من إسرائيل، بل هي أحد التزاماتها وفق أحكام القانون الدولي الإنساني عندما يتعرض السكان المدنيون لنزاع مسلح.

وأكدت على أن للرئيس الأمريكي قدرة على التأثير على حكومة نتنياهو لتغيير سياستها، وتلبية احتياجات السكان، وعلى المنظمات الدولية، وليس إسرائيل، القيام بهذه المهمة، على الأرض.

إلى ذلك، دخلت 46 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري، بينها 6 شاحنات محملة بالوقود

وأعلن الهلال الأحمر المصري، أن الشاحنات التي دخلت هي جزء من دفعة جديدة من شاحنات المساعدات، تتضمن 120 شاحنة مساعدات و6 شاحنات وقود وغاز طهي للمنازل.

وبين أنها محملة بكميات من الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية والخيام والأغطية والمياه والمواد الإغاثية لصالح قطاع غزة، حيث تم إدخالها عبر بوابة معبر رفح البري بعد الإجراءات الإدارية المتفق عليها مع الجانب الآخر.

ويستعد معبر رفح لاستقبال 403 من الأجانب والمصريين العالقين في قطاع غزة، منهم 233 من حملة جوازات السفر الأجنبية و170 من المصريين.

في حين، استقبل مطار العريش الدولي في شمال سيناء 4 طائرات تحمل كمية من المساعدات الإغاثية والطبية إلى قطاع غزة

وأعلن الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، إن الطائرة الأولى من الأردن محملة بـ18.5 طن من الملابس والمستلزمات الطبية، والثانية من السعودية محملة بـ 24 طنًا من المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية، والثالثة من بلجيكا محملة بـ30 طنًا من المستلزمات الطبية من منظمة الصحة العالمية، والرابعة من السعودية محملة بسيارتي إسعاف مجهزتين.

وقال خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر في شمال سيناء، إن فريقا من متطوعي الهلال الأحمر المصري فرغ شحنات الطائرات الأربع وتم نقلها إلى مخازن مدينة العريش، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بلغ 305 طائرات، حملت 8400 طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة، مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية.

كما وصلت إلى ميناء العريش البحري في محافظة شمال سيناء، سفينة مساعدات من الإمارات.

وتمثلت حمولة السفينة في 4016 طنا من المواد الإنسانية، منها منها 3465 طنا من المواد الغذائية، و420 طنا من المواد الإيوائية، إضافة إلى 131 طنا من المساعدات الطبية.

واستقبل الميناء خلال الفترة الماضية سفينتين من تركيا محملتان بالمواد الغذائية والطبية و19 سيارة إسعاف و8 مستشفيات ميدانية، كما ترابط في الميناء سفينة «ديسكمود «الفرنسية التي تستقبل مصابين فلسطينيين للعلاج، وكذلك السفينة الإيطالية «فالكانو» التي تستقبل أيضا مصابين فلسطينيين للعلاج بالتنسيق مع الجهات الطبية المصرية.