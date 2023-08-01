الاحتلال يشدد الخناق على الحواجز العسكرية في محيط القدس وتقرير يكشف اعتقال 164 فلسطينيا خلال تموز

القدس/ “القدس العربي”:

أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي المعابر العسكرية المحيطة في القدس منذ ساعات فجر اليوم دون معرفة الأسباب، وهو ما أعاق مرور الاف المواطنين والعمال.

ومن بين المعابر التي قام بإغلاقها معبر بيت لحم 300 الذي يعتبر من أكثر الحواجز الأمنية التي تشهد أزمات خانقة بشكل يومي في وجه المواطنين وخاصة العمال الذين يدخلون للعمل في مدينة القدس.

وبحسب مواطنين فإنه وبدون سابق انذار أغلقت سلطات الاحتلال الحواجز المحيطة بالقدس المحتلة أمام حركة المواطنين والعمال منذ ساعات الفجر الأولى ولم يتمكن أحد من الوصول إلى مكان عمله.

وزعم جيش الاحتلال أن إغلاق معابر 300 في بيت لحم، والزيتونة في العيزرية، ومعبر قلنديا ناتج عن خلل فني.

وبحسب شهادات عمال فإن جنود الاحتلال أغلقوا البوابات ولم يسمحوا لأحد بالمرور، مما اضطرهم العودة الى منازلهم.

يذكر أنه توجد في الضفة الغربية 13 معبرًا تحول دون دخول أهالي الضفة الغربية إلى المناطق الفلسطينية عام 1948 والقدس المحتلة من دون الحصول على تصاريح.

وشهد شهر تموز/يوليو الماضي 2023 انتهاكات جسيمة بحق المقدسيين، حيث صعدت قوات الاحتلال من وتيرة اعتداءاتها على المقدسيين من خلال قمعهم واعتقالهم وإبعادهم عن المسجد الأقصى.

وفي سياق متصل كشف تقرير رصدي لمؤسسة مقدسية أن قوات الاحتلال نفذت مجموعة من الانتهاكات بحق المواطنين خلال الشهر المنصرم والتي من ضمنها 21 حالة إبعاد واعتقال حوالي 164 فلسطينيًا، وتسجيل أكثر من 6 آلاف و500 مقتحم للمسجد الأقصى المبارك.

وبحسب مؤسسة “القسطل” المقدسية فقد شهد شهر تموز اقتحامات واسعة؛ مع ممارسة طقوس استفزازية خلال ذكرى “خراب الهيكل”، إذ وصلت حصيلة الاقتحامات خلال الشهر، إلى اقتحام قرابة (6,558 مستوطنًا) للمسجد الأقصى المبارك، أدوا خلالها صلوات وطقوسًا توراتية علنية.

واقتحم المتطرف يهودا غليك المسجد الأقصى، هو ومجموعة من السياح الأجانب، الذين قادهم من أجل زرع الأكاذيب التلمودية من خلال تقديم شروح توراتية مزيفة عما يسمى بـ”جبل الهيكل”.

واقتحم آلاف المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، الخميس المنصرم، في ذكرى “خراب الهيكل”.

وعقدت حكومة الاحتلال، اجتماعًا، أسفل الجدار الغربي للمسجد الأقصى، مع عدد من الجمعيات الاستيطانية، ووقعت على اتفاقيات من أجل مشروع “صنم الهيكل” الجديد.

وتمهيدًا لحملات الاقتحام للمسجد الأقصى، وفي محاولة لتنفيذ مخططات التقسيم المكاني، أصدر الاحتلال قرارات بالإبعاد عن القدس والمسجد الأقصى، بحق 21 مقدسيًا، من ضمنهم شخصيات ورموز مقدسية: نائب مدير الأوقاف الإسلامية بالمسجد الأقصى، ناجح بكيرات، الذي أبعدته قوات الاحتلال عن مدينة القدس إلى بيت لحم، مدة 6 أشهر.

وحرمت سلطات الاحتلال أكثر من 7 مقدسيين السفر خارج الحدود الفلسطينية، وهم: المرابطة هنادي الحلواني، والشيخ عكرمة صبري، والشيخ ناجح بكيرات ورئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي.

واصلت قوات الاحتلال حملات الاعتقال خلال الشهر السابع من العام الجاري، حيث اعتقلت حوالي 164 شخصًا، من بينهم 24 قاصرًا.

بالتزامن مع ذلك، أصدر الاحتلال أحكامًا مشددة بحق الأسرى المقدسيين في سجون الاحتلال، سجل من خلالها 27 حكمًا بالسجن الفعلي، و11 حكمًا بالسجن الإداري.

وضمن قرارات الاعتقال التعسفية بحق المقدسيين، أصدر الاحتلال ما يزيد عن 25 قرارًا بالحبس المنزلي.

وازدادت وتيرة أعمال الهدم التي تنفذها بلدية الاحتلال، خلال تموز الماضي، وهو الشهر الأعلى من حيث عمليات الهدم خلال العام، إذ وثقت القسطل أكثر من 37 حالة هدم طالت منشآت المقدسيين وأملاكهم، تنوعت بين منازل، وعمارات، وممتلكات وأراضٍ زراعية.