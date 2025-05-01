الاحتلال يشدد حصار بيتا بعد عملية نوعية

الضفة – «القدس العربي»: ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض حصارا خانقا على بلدة بيتا جنوب نابلس، وسط عمليات اقتحام وتخريب وإطلاق نار، وذلك في أعقاب الإعلان عن إصابة جنود من جيش الاحتلال، مساء الأربعاء، إثر تفجير عبوة محلية الصنع قرب بيتا، بالتزامن مع اندلاع مواجهات عنيفة بالبلدة.

وأغلقت قوات الاحتلال كافة مداخل البلدة والطرق التي تربطها بالقرى والبلدات المجاورة، ودفعت بتعزيزات من آلياتها بما فيها جرافة عسكرية إلى البلدة.

ويوم الأربعاء، أكدت مصادر محلية وإسرائيلية، أن جنود الاحتلال تعرضوا لتفجير عبوة ناسفة وحدوث اشتباك مسلح في بيتا ما أدى لإصابة ثلاثة جنود.

ويعتبر مراقبون فلسطينيون أن «كمين بيتا» هو عملية نوعية، فهو من حيث النتائج أسفر عن إصابة 3 جنود أحدهم بإصابة خطيرة.

وحسب الخبير في الشأن الإسرائيلي محمد علان دراغمة فإن التفجير وبغض النظر عن حجم الخسائر يعتبر تفجيرا مختلفا عن بقية التفجيرات في شمال الضفة الغربية التي اعترف الاحتلال بمقتل ثلاثة فيها، (في مخيم جنين وطولكرم وطمون) وإصابة آخرين.

ورأى مراقبون أن الأهمية ترتبط بالمكان، فالمنطقة التي وقعت فيها باتت أشبه بمنطقة عسكرية محاطة بالحواجز والبوابات وانتشار الجيش في كل مكان بشكل خانق للناس وحركتهم وبالتالي تحييد معظم الأخطار المتوقعة.

وفي سياق متصل، صعد المستوطنون من هجماتهم المنظمة والمتفرقة في الضفة الغربية حيث هاجموا مواطنين ومزارعين في نابلس ورام الله والخليل وأريحا وأصابوا مواطنا طعنا بالسكين.

وأصيب مواطن (27 عاما) بعد طعنه بسكين من مستوطنين جنوب نابلس.

وأضرم المستوطنون النيران في أراض زراعية وأحرقوا أشجار الزيتون في المنطقة الغربية من القرية.

وفي رام الله اقتحم عشرات المستوطنين منطقة وادي الليمون في قرية عابود شمال غرب رام الله.

وفي بلدة ترمسعيا شمال رام الله، اقتحم عشرات المستوطنين منطقة السهل، ووضعوا أعلام دولة الاحتلال على أبنية قيد الإنشاء، ونصبوا عددا من الخيام.

وفي الأغوار، نصب مستوطنون معرشا جديدا قرب خيام المواطنين في الفارسية بالأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، أن مستوطنين نصبوا معرشا جديدا قرب خيام المواطنين في نبع غزال الفارسية بالأغوار الشمالية.

ويعاني التجمع منذ أشهر من تصعيد واضح وخطير، جراء إقامة المستوطنين لعدد من المعرشات على مقربة كبيرة من خيام المواطنين، عدا عن مداهمة خيامهم ليلا.

واعتدى مستوطنون على ممتلكات إحدى العائلات قرب حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية، وسرقوا عشرات رؤوس الماشية للعائلة ذاتها.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا، واعتدى مستوطنون على ممتلكات المواطنين، في مسافر يطا جنوب الخليل.

وفي القدس، اقتحم عشرات المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، باحات المسجد الأقصى المبارك حيث ادوا طقوس السجود الملحمي بشكل جماعي، وأدوا طقوسا تلمودية أمام قبة الصخرة، ورددوا هتافات بأصوات مرتفعة أمام المصلين.

وذكرت مصادر في الأوقاف الإسلامية أن عدد المقتحمين بلغ 515 مستوطنا وجلهم أدوا الطقوس التوراتية العلنية في ساحاته.

ونفذ مستوطنون جولات استفزازية في باحات الأقصى، تحت حماية مشددة من عناصر شرطة الاحتلال، فيما حلقت طائرات احتلالية حربية في سماء القدس الشريف.

وأكد رئيس الهيئة المقدسية ناصر الهدمي أن هذا العام يشهد تصعيدًا غير مسبوق في محاولات تهويد المسجد الأقصى، بل وحتى الترويج العلني لهدمه من قِبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في تحول وصفه أنه «الأخطر في تاريخ المسجد المبارك».

وشدد على أن وزير الأمن الداخلي للاحتلال «إيتمار بن غفير» قال صراحة إنه يسعى إلى فرض سيادة الاحتلال الكاملة على المسجد الأقصى.

وفي سياق متصل، قالت هيئة البث التابعة للاحتلال، أنّ السلطات «الإسرائيلية» قررت إلغاء احتفالات ما يسمى «يوم الاستقلال» المقرر في القدس المحتلة مساء الخميس، وذلك بعد اندلاع حرائق كبيرة في جبال غرب المدينة، لم يُسيطر عليها حتى اللحظة، ولا تزال تنتشر في 5 مواقع.