الاحتلال يشن حملة اعتقالات في نابلس ورام الله وقلقيلية وطولكرم وسلفيت

“القدس العربي”: شنت قوات الاحتلال السبت حملة اعتقالات في عدد من مدن الضفة الغربية.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مواطنين من بلدة دير الغصون.

وذكرت مصادر محلية لـوكالة وفا، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عبد الرحمن فهمي زيدان (65 عاما)، وسلام أمين أبو صاع بعد مداهمة منزليهما في البلدة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربعة مواطنين من محافظة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر القديم شرق نابلس، واعتقلت الشابين حمزة أبو طيون ومحمد الزمر، فيما اعتقلت الشابين أيوب حاتم صباح، ومحمد منصور صباح، من قرية عوريف جنوبا عقب مداهمة منزليهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربعة مواطنين من مدينة قلقيلية، واعتقلت كلا من: محمد أبو سمرة، وعاكف نزال، وعبود سعسع، وأحمد عوينات، وذلك عقب تفتيش منازلهم وتخريب محتوياتها.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، ثلاثة شبان من مخيم الجلزون.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون، واعتقلت ثلاثة أسرى محررين هم: ثائر صمادعة، ومحمد بهاء عياش، ورياض صلاح عليان، عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها وتخريبها بشكل متعمد.

وذكر شهود عيان أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت عددا من المنازل، ونفذت عمليات تفتيش واسعة النطاق، تخللها تخريب وتكسير للأثاث والممتلكات.

كما اعتقل الاحتلال ثلاثة مواطنين من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية لـ “وفا” بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت كلا من: رأفت نائل ريان، والأسير السابق عبد العزيز حمد مرعي، وحذيفة محمد مرعي.