الاحتلال يصدر حكما بالاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر بحق طفل فلسطيني

رام الله: أصدرت السلطات الإسرائيلية أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر بحق طفل فلسطيني /14 عاما/ من بلدة عبوين شمال رام الله بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن صبحي عبد الكريم والد الطفل قوله إن “قوات الاحتلال اقتحمت المنزل في الحادي والعشرين من الشهر الجاري واحتجزت نجله عمار في غرفة وحققت معه واعتدت عليه بالضرب ما أدى لإصابته برضوض وكدمات، قبل أن تعتقله وتنقله إلى معتقل عوفر، مضيفا أن محكمة الاحتلال أصدرت بحق نجله أمرا باعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر.

ووفق مؤسسة الضمير، فإن “الطفل عمار واحد من أكثر من 250 طفلا داخل معتقلات الاحتلال، وواحد من 40 طفلا يقبعون رهن الاعتقال الإداري التعسفي، وهو أصغرهم عمرا، حيث تستخدم سلطات الاحتلال على مدار سنوات الاعتقال الإداري التعسفي بحق فئات المجتمع الفلسطيني كافة، كأداة من أدوات القمع والسيطرة”.

ووفق نادي الأسير، “بلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال نحو 9900 معتقل، وذلك حتى بداية شهر آب/ أغسطس 2024، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين 3432، أما عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال في الضفة فقد بلغت 720”.

( د ب أ)