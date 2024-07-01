الاحتلال يصعد هجمات التوغل البري وينسف مباني جديدة في رفح والشجاعية.. والمقاومة تستدرج قوة إسرائيلية لمنزل مفخخ

غزة – “القدس العربي”:

نفذت قوات الاحتلال عدة هجمات دامية طالت مناطق متفرقة في قطاع غزة، بسبب القصف العنيف الذي طال منازل سكنية، في الوقت الذي استمرت فيه الهجمات البرية على حي الشجاعية شرق مدينة غزة ومدينة رفح في أقصى جنوب القطاع، فيما أعلنت المقاومة الفلسطينية عن تنفيذ عدة هجمات تصدت فيها للقوات المتوغلة، وأكدت تكبيد الاحتلال خسائر مباشرة في صفوف القوات المتوغلة.

وفي شمال قطاع غزة، استهدفت قوات الاحتلال بسلاح المدفعية العديد من المناطق الحدودية، كما شنت هجمات استهدفت مناطق أخرى وسط الاحياء السكنية.

الهجوم البري على الشجاعية

كما استمرت الهجمات الدامية التي تنفذها قوات الاحتلال على مدينة غزة، وتحديدا على حي الشجاعية، وذكرت مصادر محلية أن غارات جوية عنيفة على شكل “أحزمة نارية”، استهدفت الكثير من مناطق الحي الذي يتعرض لعملية برية منذ نهايات الأسبوع الماضي.

وترافق ذلك مع قصف مدفعي عنيف على الحي، رغم وجود مواطنين محاصرين داخل منازلهم، لا يستطيعون الخروج منه من شدة النيران، والاستهداف المباشر من قبل جيش الاحتلال لكل ما هو متحرك بالطائرات المسيرة.

هذا وقد أبلغ شهود عيان، عن قيام طائرة مُسيّرة إسرائيلية من نوع “كواد كابتر” بإطلاق النار على منطقة محيط سوق البسطات بحي الشجاعية، فيما تقوم قوات الاحتلال بنسف عدة مبان في مناطق التوغل.

وفي السياق، شنت قوات الاحتلال سلسلة هجمات أخرى على مناطق متفرقة في مدينة غزة، واستهدفت بالمدفعية المناطق الحدودية لحي التفاح وحي الزيتون وكذلك محيط منطقة شارع رقم 10 وجنوب حي الصبرة، كما أطلقت على تلك المناطق القريبة من تواجد قواتها العسكرية النار من أسلحة رشاشة ثقيلة.

هجمات على الوسط وخان يونس

وفي وسط القطاع، استمرت الهجمات التي تركزت على مناطق الشرق الحدودية، والشمال القريبة من منطقة “محور نتساريم” الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه.

وشهدت مناطق شمال مخيم النصيرات قصفا مدفعيا عنيفا، وهو أمر تكرر في المناطق الحدودية الشرقية لمخيم البريج والمغازي ومدينة دير البلح.

كذلك استهدفت قوات الاحتلال بالقصف المدفعي المكثف المناطق الحدودية الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

التوغل في رفح

إلى ذلك فقد استمرت الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح، التي تتعرض لهجوم بري عنيف زادت وتيرته خلال اليومين الماضيين، بعد أن قامت قوات الاحتلال بدفع دباباتها وآلياتها العسكرية لمناطق تقع على الحدود الغربية الشمالية للمدينة، والتوغل في ما كانت تعرف بـ “المنطقة الإنسانية” على حدود خان يونس.

وفي هذا السياق، فقد اعتقلت قوات جيش الاحتلال عدداً من الشبان من بينهم عناصر تأمين المساعدات، خلال تواجدهم في محيط منطقة المطار شرقي رفح، وقد جرى اقتيادهم إلى جهة مجهولة.

إلى ذلك فقد استهدفت قوات الاحتلال بالقصف الجوي والمدفعي مناطق تقع شرق ووسط وغرب المدينة، وأكد شهود عيان أن المناطق الغربية لمدينة رفح تعرضت لإطلاق نار كثيف من قبل الدبابات الإسرائيلية.

كما أكد الشهود أن الدبابات الإسرائيلية عادت وانتشرت في العديد من أحياء حي البرازيل، المتاخم للحدود المصرية، وقامت بعمليات قصف وتفجيرات كبيرة في ذلك الحي.

وأشار الشهود إلى أن قوات الاحتلال نفذت قصفا مدفعيا مكثفا على حي الشابورة ومحيط دوار العودة وسط مدينة رفح، كما قامت بنسف مبان في منطقة “الشاكوش” غرب مدينة رفح.

وقالت وزارة الصحة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منهما للمستشفيات 23 شهيدا و 91 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37900 شهيد و 87060 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي السياق، استمرت أزمة الطعام والدواء في قطاع غزة، بسبب استمرار إغلاق سلطات الاحتلال لمعبر رفح البري، الفاصل عن مصر، وفرض قيود مشددة على البضائع التي تمر بكميات قليلة من معبر كرم أبو سالم.

عمليات المقاومة

وفي السياق، واصلت المقاومة الفلسطينية تنفيذ عمليات هجومية، تصدت خلالها لقوات الاحتلال المتوغلة، كما أطلقت رشقة صاروخية هي الأكبر منذ فترة طويلة، استهدفت فيها مستوطنات غلاف غزة.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن تمكن ناشطيها من استدراج قوة صهيونية لـ “منزل مفخخ” تم استخدامه في عملية القنص الأخيرة شرق مدينة رفح، وقالت إنه فور دخول الجنود للمنزل تم تفجيره وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح.

وقد أشارت مصادر في المقاومة، إلى هبوط مروحيات إجلاء إسرائيلية برفح بالتزامن مع إطلاق نار صوب المناطق الشرقية.

وقالت إن ناشطيها تمكنوا من استهداف قوة صهيونية متحصنة داخل أحد المنازل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بقذيفة “TBG” وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح، وكذلك قنص جندي داخل أحد المنازل، كما تبنت استهداف دبابتين من نوع “ميركفاه 4” بعبوتي “شواظ” في الحي.

كما أعلنت كتائب القسام بالاشتراك مع سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصف تحشدات قوات العدو المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بقذائف الهاون.

وأعلنت سرايا القدس كذلك، عن قصف مواقع “كيسوفيم” و”العين الثالثة” و”نيريم” و”صوفا” و”حوليت” والمستوطنات الواقعة في غلاف غزة برشقات صاروخية مركزة، وقالت إنها جاءت “رداً على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني”.

ودوت صافرات الإنذار في العديد من أماكن “غلاف غزة”، وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن صفارات الإنذار دوت في غلاف غزة 7 مرات خلال 15 دقيقة.

وحسب مصادر عبرية، فإنه جرى إطلاق أكثر من 20 صاروخًا باتجاه تلك المناطق.

كما تبنت سرايا القدس عملية قصف جنود وآليات العدو الاحتلال المتوغلة في محيط معبر رفح بوابل من قذائف الهاون.

وأعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن قيام وحدة المدفعية باستهداف قوات الاحتلال وآلياته المتوغلة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة بقذائف الهاون.

وفي السياق أيضا خاضت المقاومة الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المتمركز في شارع إخليل بمنطقة السنترال شرقي حي الشجاعية.