الاحتلال يضاعف العقوبات على أبطال الهروب من “سجن جلبوع”

غزة – “القدس العربي”:

ضمن خطط التعذيب والمعاملة اللا انسانية، تواصل سلطات السجون الإسرائيلية فرض العقوبات على الأسرى الستة الذين نفذوا قبل نحو عامين، عملية هروب من “سجن جلبوع”، حيث أعاد الاحتلال اعتقالهم.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن إدارة سجون الاحتلال تنفذ “عقوبات مضاعفة” ضد الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من “سجن جلبوع”، في شهر سبتمبر عام 2021.

وتشير الهيئة إلى أن الأسرى الستة وهم محمود عارضة، ومحمد عارضة، وأيهم كممجي، ومناضل نفيعات، وزكريا زبيدي، ويعقوب قادري، لا يزالون حتى اللحظة محتجزين في “زنازين عزل”، تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية.

وأشارت إلى أنهم يتعرضون لسلسلة من الإجراءات التنكيلية التي ينفذها الاحتلال بحقهم، كعمليات نقلهم من عزل إلى آخر بهدف إرهابهم واستهدافهم جسديا ونفسيا.

وذكرت أن سلطات الاحتلال صنفت هؤلاء الأسرى كـ “أسرى شديدي الخطورة”، وأنه نتج عن ذلك أن صعدت من العقوبات المفروضة بحقهم، لا سيما ظروف عزلهم المأساوية والإنسانية.

وتشهد السجون في هذه الأوقات حالة غليان، وتؤكد الهيئات التي تتابع ملف الأسرى، أن احتمالية الانفجار واردة في أي لحظة، رفضا لإجراءات الاحتلال العقابية، والتي طالت مؤخرا أسيرتين، أحدهما مريضة، وكذلك في ظل انتهاج الاحتلال سياسة الإهمال الطبي للمرضى.

وفي سياق قريب، قال هيئة شؤون الأسرى، إن الأسير رياض العمور (53 عامًا) من بيت لحم، والمعتقل منذ عام 2002، والمحكوم بالسّجن المؤبد 11 مرة، يعاني من مشاكل مزمنة في القلب، ويواجه مخاطر كبيرة، مع استمرار إدارة السّجون بتنفيذ جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء) بحقّه على مدار أكثر من 20 عامًا.

وقالت الهيئة إن العمور يعاني من مشاكل صعبة في القلب، حيث يوجد في صدره جهاز منظم لضربات القلب، وهذا الجهاز يحتاج إلى تغيير كل 9 سنوات حسبما تم إبلاغه.