الاحتلال يطرد فلسطينيا من منزله بعد مقاومته المستوطنين

الخليل – «القدس العربي»: يقدم الاحتلال الإسرائيلي في علاقته النموذجية مع المستوطنين في استهداف الفلسطينيين في عموم الضفة الغربية جديد الإجراءات كل يوم.

فبعد أن كان يعتقل المواطنين الذين يتصدون لهجمات المستوطنين المتطرفين صدر، لأول مرة في حدود الضفة الغربية، قرار إبعاد مواطن من مدينة حلحول القريبة من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية لمدة 15 يوما عن منزله وعائلته.

ويعيش المواطن وليد مرعب (60 عاما) في منطقة «جبل الجمجمة» التي تتكثف أطماع المستوطنين بها لموقعها الجغرافي المميز والذي يكشف كل ما يحيطها.

وكان «نادي الأسير الفلسطيني» في محافظة الخليل، قد نشر يوم الأربعاء جانبا من قصة المبعد وليد عبد الكريم مرعب عن منزل عائلته في مدينة حلحول لمدة 15 يوماً. وتعدّ هذه سابقة من قوات الاحتلال.

وأوضح نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت الدكتور معتصم وليد عبد الكريم مرعب، نجل وليد مرعب، وذلك عقب اعتداء نفذته مجموعة من المستوطنين على العائلة في منطقة الجمجمة شمال مدينة حلحول.

شهادة الأب

وحسب رواية الأب لصحيفة «القدس العربي»، فإن مجموعة من المستوطنين هاجمت منزل العائلة واعتدت بالضرب والتهديد على المواطن وليد مرعب وأفراد أسرته، مطالبة إياهم بمغادرة المنطقة. وقد حضرت قوات الاحتلال إلى الموقع واعتقلت كلًا من الأب ونجله، ونقلتهما إلى مركز شرطة الاحتلال في «بيتار عيليت».

وخلال التحقيق، أُجبر المواطن وليد مرعب على التوقيع على تعهد بمغادرة منزله لمدة 15 يومًا، وعدم العودة إليه تحت طائلة الاعتقال. وقد اضطر لاستئجار منزل مؤقت في مدينة الخليل، بعد أن تأكد الاحتلال من التزامه بالإبعاد، في حين لا يزال الدكتور معتصم رهن الاعتقال في مركز تحقيق المسكوبية.

وفي وقت متأخر، قال نجل المعتقل وهو طبيب يعمل في وزارة الصحة، أن الاحتلال قرر الإفراج عن منزله في محكمة عوفر القريبة من رام الله.

وفي الآونة الأخيرة، ركز المستوطنون اعتداءاتهم على جبل الجمجمة، وهو موقع استراتيجي يرتفع 1027 مترًا عن مستوى سطح البحر، ويطل على مستوطنة «كرمي تسور» والطرق المؤدية إلى التجمع الاستيطاني «غوش عتصيون» ومستوطنة «كريات أربع» المقامة على أراض فلسطينية شرق الخليل.

وأوضح «نادي الأسير» أن هذه الحادثة تأتي في سياق حملة تصعيدية تشهدها محافظة الخليل، تتضمن اعتداءات يومية من قبل المستوطنين بحق السكان، بحماية مباشرة من قوات الاحتلال.

يُذكر أن العائلة، التي تتكوّن من الزوجة و5 أبناء (3 أولاد وابنتان)، بقيت في المنزل وحيدة بعد إبعاد الأب واعتقال الابن، وسط تصاعد الاعتداءات الاستيطانية في المنطقة.

ويقول الأب عن منطقة الجمجمة إنه سكن فيها بترخيص رسمي من عام 1978، ويؤكد: «يشهد على ذلك أن منازلنا قديمة جدا، وهذا دليل على أن المنطقة التي نسكن فيها تعود لأفخاذ من حولتنا الكبيرة، إنها أرض اجدادي وتاريخي، وفي النهاية جاء المستوطنون وسكنوا قمة الجبل».

وتابع مرعب رواية المنقطة: «جاءت قطعان المستوطنين، مهدوا الطرق ووضعوا البيوت المتنقلة، وقالوا لنا هذه الأرض لنا وعلينا الرحيل، لقد سيطروا على قمة الجبل المهمة، فتحوا الطرق ووضعوا بوابات حديدة، ومنعونا من المرور من الطرق التي اعتدنا المرور منها، كما أنها خربوا العنب والأراضي الزراعية التي نعتاش منها».

ولا تبعد خيم المستوطنين عن منزل العائلة ومنزلين مجاورين يعيش فيهما 30 مواطنا سوى 150 مترا هوائيا، وهو ما يجعل من الهجمات فعلا متكررا.

يتحدث مرعب بصوت الحكمة: «قبل أيام جاء المستوطنون، فتوجهت للجيش (الاحتلال) وتقدمت بشكوى عن مستوطنة «بيتار عيليت»، وتحدثنا مع شرطة الاحتلال، ولكنهم لم يحركوا ساكنًا. وفي مرات سابقة كان الجيش يأتي ويلعب دور المنتظر بحيث يراقب كيف يقوم المستوطنون بضربنا والاعتداء علينا».

أما الحدث الأهم فكان قبل 3 أيام، حيث جاء المستوطنون إلى باب بيتي، «وأنا عندي شباب بالدار، وبدأوا بشتمنا وقاموا بعرض إشارات بذيئة جدا لا يمكن وصفها، وبيوتنا لها حرمة وفيها نساء، قلت للجيش لا أريد أن يأتي المستوطنون إلى باب منزلي، وفي نفس الوقت لا أريد الصدام معهم، لكن المستوطنين رموا علينا الحجارة، وتكرر ذلك الأمر أكثر من خمس مرات خلال الأيام الماضية، فما كان منهم إلا أن وضعوا الكلبشات «الأصفاد» في يديّ، ووضعونا في سيارة الشرطة، وهناك حُقّق معي، وأخذوا ابني إلى المسكوبية للتحقيق في القدس».

وبخصوص الأب مرعب، زعمت رواية الشرطة أنه يشكل خطرا على جنود دولة إسرائيل.

ويكمل سرد حكايته: «لقد بصمت ووقعت على أوراق تتضمن دفع مبلغ ألف شيقل كفالة، ومن ثم اعطونا كتابً منع من الدخول والوجود في منطقة مدينة حلول لمدة 15 يومًا، وإذا خالفت التعليمات أدفع غرامة 6 الاف شيقل وتجديد الإبعاد 180 يوم».

قرار الإبعاد

ويشمل قرار الإبعاد عن منزله وعائلته كامل مدينة حلحول، وهي في جزء كبير تقع في مناطق تصنف على أنها (أ)، ويشمل المنطقة كلها إلى جانب منطقة جبل الجمجمة.

ويتابع وليد مرعب: «قالوا لي اذهب إلى رام الله، وبيت لحم، والخليل، واليوم أعيش وحدي في منزل في مدينة الخليل فيما ابني الدكتور معتقل لديهم، كما أنهم هددوني أنهم يراقبوننا وسيتم معاقبتي في حال خالفت القرار».

ويضيف: «لا أشعر بأي راحة، التهديد دوما موجود، المستوطنون بالقرب من المنزل، وهو ما يجعل من وجود العائلة في البيت حالة من الخطر والخوف الدائمين، هدفهم أن يهجرونا من المنزل».

وتحدث الأب مرعب مع الارتباط الفلسطيني الذي طلب منه استمرار المتابعة، وأثار القضية مع «نادي الأسير» و»هيئة مقاومة الجدار والاستيطان»، ومنظمة «بتسيلم» الحقوقية.

ويقول الأب المبعد: «القرار إذا نفذ علي في حلحول فإنه في الغد سينفذ في الخليل وبيت أمر وسعير وجنين ونابلس وكل المناطق، الهدف أن يتم تهجير الناس وهذه طريقة جديدة وشيء خطير جدا».

ودعا كل الشرفاء والمؤسسات الحقوقية الوجود باستمرار في منطقة جبل الجمجمة لحماية العائلة، وكي يكون هناك ضجة إعلامية يمكن تعمل على مساعدة الأهالي في المنقطة، «فإذا غاب الحشد والمؤسسات والجمهور فهذا يعني شيئا واحدا فقط وهو الاستسلام للمستوطنين ولما يريدون».

وخلال الفترة الماضية، تعرض الأب مرعب لـ4 محاولات دهس من المستوطنين المتطرفين.

وركز المستوطنون اعتداءاتهم اخيرًا على جبل الجمجمة الذي يعد موقعا استراتيجيا يرتفع 1027 مترا عن مستوى سطح البحر، ويطل على مستوطنة «كرمي تسور» والطرق المؤدية إلى التجمع الاستيطاني «غوش عتصيون» ومستوطنة «كريات أربع» المقامة على أراض فلسطينية مغتصبة في مدينة الخليل.

وقبل أيام نفذوا هجوما حيث نصبوا 14 خيمة في محاولة لإقامة بؤرة استيطانية جديدة، واعتدوا على مزروعات المواطنين الفلسطينيين وقطعوا أشجار الكرمة، فيما يصرّ أهالي حلحول على منع أي محاولة للاستيطان في أراضيهم، حتى لو كلفهم ذلك أرواحهم.

وحسب رئيس بلدية حلحول حجازي مرعب فإن الموقع له أهمية كبرى، فهو يطل على جميع الأراضي الفلسطينية شرقا وغربا، في الشرق تشاهد الأردن، وترى منه ساحل البحر المتوسط غربا.

ويقول: «هذا المكان مستهدف منذ احتلال أرض فلسطين على مدار السنوات الماضية، هناك مقاومة مستمرة من قبل الفلسطينيين، وتوجد الآن مطامع كبرى للمستوطنين للسيطرة على هذا الجبل».

وتعاني مدينة الخليل من وجود أكثر من 50 موقعا استيطانياً يقيم بها نحو 30 ألف مستوطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة لتحقيق المشروع الديني الصهيوني على أرض فلسطين.

وكان موقع «شومريم» الإسرائيلي نشر مقالا بتاريخ 24 نيسان / أبريل الماضي اعتمادا على تقرير لـ»حركة السلام الآن»، تناول ظاهرة بعيدة كلية عن الإعلام والنقاش السياسي، وهي ظاهرة الشوارع الترابية والفرعية التي تُشقّ لخدمة البؤر والمزارع الاستيطانية وربطها ببعضها أو بالمستوطنات أو لتمكين سيطرتها على مساحات شاسعة من الأراضي وحرمان الفلسطينيين منها، وتسهيل مهمة تهجير التجمعات البدوية كمرحلة أولى في مخططات التهجير.