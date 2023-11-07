سياسة | عربي | فلسطين

الاحتلال يطلق النار على فتاة فلسطينية قرب قلنديا- (فيديوهات)

منذ 24 دقيقة

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“القدس العربي”: أطلق جنود الاحتلال، اليوم الثلاثاء، النار باتجاه فتاة فلسطينية لم تعرف هويتها بعد قرب حاجز قلنديا.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة الفلسطينية على الأرض بالقرب من جنود الاحتلال.

ولم تعرف خلفية الحادث بعد.

 

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