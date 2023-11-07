الاحتلال يطلق النار على فتاة فلسطينية قرب قلنديا- (فيديوهات)

“القدس العربي”: أطلق جنود الاحتلال، اليوم الثلاثاء، النار باتجاه فتاة فلسطينية لم تعرف هويتها بعد قرب حاجز قلنديا.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة الفلسطينية على الأرض بالقرب من جنود الاحتلال.

ولم تعرف خلفية الحادث بعد.

فيديو || قوات الاحتلال تنكل بفتاة ترتدي علما أخضر على ظهرها، بعد إطلاق النار عليها، على حاجز قلنديا شمال القدس… pic.twitter.com/T6ybn6XUKi — عرين الكبرياء (@mdly11348769) November 7, 2023

إصابة فتاة برصاص قوات الاحتلال على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس pic.twitter.com/UfQZSbw93V — مرمره الزرقاء (@Mrmara2020) November 7, 2023