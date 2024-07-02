الاحتلال يعترف بإصابة 44 جنديا إسرائيليا خلال 24 ساعة بينهم 14 في غزة

القدس: أظهرت معطيات الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إصابة 44 جنديا، بينهم 14 في قطاع غزة، خلال 24 ساعة.

ووفقا للمعطيات التي نشرها الجيش الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني، فإن عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وصل إلى 4021، ارتفاعا من 3977 الاثنين.

وبذلك يكون عدد الجنود الجرحى خلال الساعات الـ24 الماضية قد بلغ 44 جنديا.

وبحسب المعطيات ذاتها، فإن 2032 جنديا أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 من الشهر نفسه، ارتفاعا من 2018 الاثنين.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي مواقع إصابة باقي الجنود، إلا أنه سبق وأعلن إصابة جنود في الضفة الغربية، وقرب الحدود مع لبنان.

وأشار الجيش إلى أنه يتلقى حاليا العلاج 31 جنديا بحالة خطيرة، و204 بحالة متوسطة، و15 بحالة طفيفة.

وبشأن حصيلة القتلى، أشارت المعطيات إلى أن 674 جنديا وضابطا قتلوا منذ بداية الحرب على غزة، بينهم 320 في المعارك البرية.

وتتهم تل أبيب بالتكتم على الحصيلة الحقيقية لقتلاها وجرحاها من الجنود في معارك القطاع، بينما أكد مسؤولون إسرائيليون في أكثر من مناسبة، أن الجيش يدفع “أثمانا باهظة” ويخوض “قتالا شرسا” مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية في غزة.

(الأناضول)