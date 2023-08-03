الاحتلال يعتقل عشرات المواطنين بينهم قياديون من الجهاد الإسلامي في جنين.. وصحيفة عبرية تكشف مخاوف السلطة من تحول مخيم بلاطة إلى مخيم جنين

جنين-نابلس-الخليل- “القدس العربي”:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، طالت عددا من الفلسطينيين بينهم قياديون من حركة الجهاد الإسلامي وأسرى محررون وأطفال، فيما اندلعت اشتباكات ومواجهات في بعض المناطق خاصة في محافظتي جنين ونابلس.

واندلعت اشتباكات بين مجموعات من المقاومين وقوات الاحتلال في بعض المناطق بالضفة، فيما بلغ عن استهداف قوات الاحتلال بإطلاق نار وعبوات محلية الصنع في منطقتي نابلس وجنين من دون أن يبلغ عن إصابات.

وبحسب المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى، فإن قوات الاحتلال اعتقلت 26 فلسطينيا من الضفة، حيث جرى تحويلهم إلى التحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

كما وتركزت الاقتحامات والاعتقالات في محافظات الخليل، ونابلس، وجنين، وقلقيلية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وعاثت بها خرابا، إذ أخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وقال جيش الاحتلال في بيان صحافي إنه اعتقل 6 “مطلوبين” من قرية برقين غرب جنين، و14 فلسطينيا من بلدة بيت أمر في الخليل.

وبحسب مسؤول نادي الأسير في جنين منتصر سمور، فقد اعتقل الجيش 5 مواطنين بينهم أسرى سابقون، وهم: القيادي في الجهاد الإسلامي والأسير السابق سلطان أحمد خلف، والأسير السابق الشيخ هلال لطفي خلف، والأسير السابق علي جمال خلف، والشاب علي عماد سمارة، والشاب أصيل بسام مصطفى عتيق.

واعتقل جنود الاحتلال أربعة شبّان من جيوس شمال قلقيلية، وهم: مصعب شماسنة، وصائب شماسنة، وحكم سليم، وعمرو جهاد سليم.

وطالت الاعتقالات ممثل الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية، الطالب جعفر مروان أقرع، وسلامة سليم الأزعر، وكلاهما من بلدة قبلان جنوب نابلس، التي زعم الاحتلال أنه صادر منها “أسلحة وذخائر”.

وشنّ جيش الاحتلال حملة مداهمات واسعة في بيت أمر شمال الخليل، طالت 14 شابًا، جرى لاحقًا الإفراج على 4 منهم، وعرف من المعتقلين: الفتى يزن وهيب اخليل، وحسن وليد صبارنة، وزين جود بحر، وقسام غازي عادي، وعلاء غازي عادي، ومحمد محمود بحر، ومحمد عزو أبو ماريا، وأحمد كريم اخليل، ومحمد نظام اخليل، وعبد الله محمد صبارنة.

كما اعتقل جنود الاحتلال نور محمد مفلح الزعارير من السموع جنوب الخليل، ومحمد علي محمود السراحين من بيت أولا غرب الخليل.

وفي خربة قلقس، ويطا جنوب الخليل، ادّعى جيش الاحتلال العثور على أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية.

ومنذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية تموز/يوليو المنصرم، سجّل نادي الأسير نحو 4300 حالة اعتقال.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة عبرية نقلا عن مسؤول فلسطيني، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالسيطرة على مخيم بلاطة بنابلس شمالي الضفة الغربية.

وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية قد قامت بإزالة كل الحواجز والسواتر الترابية والصخرية المخصصة للتصدي لاقتحامات قوات الاحتلال من مداخل مخيم بلاطة في نشاط أمني يوم أمس مساء.

ونقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية عن مسؤول فلسطيني قوله إن هذا الطلب جاء من أجل تحول مخيم بلاطة لنموذج مشابه لما حصل في مدينة جنين ومخيمها.

ووفق الصحيفة العبرية، فإن الرئيس الفلسطيني طالب قادة الأجهزة الأمنية بالعمل على زيادة وتيرة الاعتقالات في صفوف المقاومين المحسوبين على الجهاد الإسلامي في مناطق شمال الضفة الغربية المحتلة.

وخلال الفترة الأخيرة، تصاعدت المطالبات الرسمية والشعبية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين قامت الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقالهم، حيث تغيبت 3 فصائل فلسطينية عن اجتماع الأمناء العامين في القاهرة هم الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية القيادة العامة وطلائع حزب التحرير – قوات الصاعقة.

وفي السياق ذاته، نشرت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، مقابلة مع خبير أمني إسرائيلي جاء فيها إنه لا يجب على جيش الاحتلال والمنظومة الأمنية الإسرائيلية الاستهانة بالصواريخ محلية الصنع التي أطلقت من جنين خلال الأسابيع الماضية.

وقال “عوزي روبين” الذي شغل عدة مناصب بالمنظومة الأمنية للاحتلال، بأن مشروع الصواريخ في قطاع غزة بدأ هكذا أيضاً، حيث بدأت بتصنيع ذاتي في ورش محلية بعد الحصول على المواد المتفجرة من الألغام وصنعوا بعضها محلياً.

واستذكر “عوزي روبين” بداية مرحلة الصواريخ في قطاع غزة، حيث بدأت المقاومة باستخدام وسائل بسيطة لتصنيع المواد المتفجرة كالسكر والأسمدة الكيميائية، وكذلك استخدام أنابيب الماء وإشارات المرور وأشكال أنبوبية أخرى لتصنيع الصواريخ، بينما كانت الرؤوس المتفجرة تصنع من بقايا أسلحة لم تنفجر ومعدات أخرى.

وأضاف أنه يجب على “إسرائيل اليقظة ومحاولة إنهاء تلك الظاهرة وهي ما زالت في بدايتها”، ويجب النظر إلى مدى خطورة الصواريخ التي وصلت إليها المقاومة الآن في قطاع غزة.

وأظهر آخر تقرير رصدي لأعمال المقاومة في الضفة الغربية أنها سجّلت في شهر يوليو/تموز المنصرم تصاعداً لعمليات المقاومة بمختلف أشكالها، ما بين عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة وعمليات دهس وطعن مؤثرة، أدت إلى مقتل (2) إسرائيليين، وإصابة (50) جنديًا ومستوطنًا بجراح مختلفة، ليرتفع بذلك قتلى الاحتلال ومستوطنيه منذ بداية العام الجاري إلى (28) قتيلاً، فيما استشهد خلال يوليو/تموز (28) فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.

وبلغ مجموع العمليات التي جرى رصدها خلال الشهر حسب مركز معلومات فلسطين -معطى- (1132) عملاً مقاوماً، بينها (97) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، نفذت (33) عملية منها في جنين.

وأطلقت المقاومة معركة “بأس جنين” للتصدي للعدوان الإسرائيلي الكبير على جنين ومخيمها الذي بدأ فجر الـثالث من شهر يوليو/تموز، حيث أفشلت أهداف العدوان الإسرائيلي المتمثلة في تدمير المقاومة وبنيتها التحتية وسلاحها، بمشاركة أكثر من 1000 جندي من القوات الخاصة الإسرائيلية.

وبحسب مركز معطى، فقد واصلت المقاومة ضرب أهداف الاحتلال بعد انسحابه من جنين، حيث نفذ الشهيد عبد الوهاب خلايلة (20) عاماً، من بلدة السموع في الخليل، في 4 يوليو/تموز عملية دهس وطعن مزدوجة في تل أبيب، أسفرت عن إصابة (10) مستوطنين بينهم (3) بحالة خطرة.

كما رصد مركز معطى (2) عملية دهس أو محاولة دهس، و(4) عمليات طعن أو محاولة طعن، و(6) عمليات إسقاط طائرات استطلاع، فيما بلغ عدد عمليات زرع أو إلقاء العبوات الناسفة (43) عملية، و(13) عملية إطلاق مفرقعات نارية على أهداف الاحتلال، و(13) عملية حرق منشآت وآليات وأماكن عسكرية، و(24) عملية تحطيم مركبات ومعدات عسكرية.

كما تواصلت الفعاليات الشعبية المناهضة للاحتلال، وبلغ عدد التظاهرات والمسيرات (49) تظاهرة، و(334) عملية إلقاء حجارة، و(413) مواجهة مباشرة مع قوات الاحتلال، و(14) عملية إلقاء زجاجات حارقة، و(117) عملية تصد لاعتداءات المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة.

وشهدت محافظات رام الله ونابلس والخليل أعلى عدد في عمليات المقاومة، حيث بلغت (191، 180، 162) على التوالي.

سياسيا، استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قرار المحكمة “العليا” الإسرائيلية، رفض الاستئناف الذي قدمته المنظمة الحقوقية الإسرائيلية “ييش دين” باسم المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأرض التي أقيمت عليها بؤرة “حومش” شمال الضفة.

وقالت الخارجية في بيان صحافي إن قرار العليا الإسرائيلية اعتمد على تبريرات وحجج واهية لا تمت لأي قانون بصلة، وهو موقف ســياسي تبنّت من خلاله المحكمة، موقف الائتلاف الإسرائيلي اليميني الحاكم.

وأضافت أن العليا الإسرائيلية لا تتعامل ولا تعترف بالأرض الفلسطينية كأرض محتلة وفقا للقانون الدولي، وهذا ما اعتادت عليه ما تسمى منظومة القضاء في دولة الاحتلال التي تحاول ضمن توزيع الأدوار تبييض الاستعمار الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وإعطاء الانطباع الكاذب للدول والمجتمع الدولي والمحاكم الدولية، وكأنه يوجد قضاء ومحاكم في دولة الاحتلال تعتمد على القانون الدولي.

وأشارت الخارجية إلى أن العليا الإسرائيلية تثبت مجددا أن منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه.