الاحتلال يعتقل مدنيين نازحين من مدارس الإيواء شمال غزة بعد التنكيل بهم وتجريدهم من ملابسهم- (صور وفيديو)

القدس: نشرت هيئة البث العبرية، الخميس، صورا ومقطعا مصورا لعشرات الفلسطينيين من قطاع غزة، يتم اقتيادهم عراة في ظل أجواء باردة إلى مراكز اعتقال إسرائيلية.

وظهر الفلسطينيون المعتقلون في شارع بملابسهم الداخلية السفلية في مشهد صادم، وحولهم عدد من الجنود الإسرائيليين.

وأظهرت صورة عددا آخر من المعتقلين مكبلي الأيدي وهم بملابسهم الداخلية في أحد شوارع غزة، من دون تحديد الموقع.

وفي صورة أخرى تم تكديس المعتقلين في مؤخرة شاحنة عسكرية إسرائيلية.

Photos show the Israeli occupation forces’ arresting tens of Palestinian civilians, forcing them to strip off their clothes and subjecting them to abuse in the Beit Lahia in the northern Gaza Strip. pic.twitter.com/qo8QZPh1s6

وقالت هيئة البث الرسمية: “اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي عشرات الرجال خلال عملية في شمال قطاع غزة”.

وأضافت: “الهدف هو التحقق مما إذا كان بعضهم من مسلحي حماس أو نشطاء فيها”.

وكانت هيئة البث قالت في وقت سابق، إن إسرائيل “اعتقلت 700 فلسطيني من داخل قطاع غزة منذ بداية الحرب”.

وتم إعلان هذا الرقم قبل الكشف عن اعتقال عشرات الفلسطينيين اليوم، بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، دون تحديد العدد.

وعلق حسام زملط سفير فلسطين لدى بريطانيا على صور المعتقلين في غزة، الخميس، بالقول “لم تُظهر وسائل الإعلام الإسرائيلية القتل الجماعي للأطفال الفلسطينيين والمدنيين الأبرياء، أو الدمار الشامل لغزة. لكنها لم يكن لديها أي شك بشأن عرض هذه الصور الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي وهي تحتجز وتجرد مدنيين مأخوذين من ملجأ للأمم المتحدة من ملابسهم في غزة اليوم. هذا يستحضر بعضا من أحلك فترات تاريخ البشرية”.

Israel media did not show the mass murder of Palestinian children and innocent civilians, or the mass destruction of Gaza. But Israeli media has no qualms about showing these savage images of Israeli occupation forces detaining and stripping civilians taken from a UN shelter in… pic.twitter.com/XCQtullKCU

— Husam Zomlot (@hzomlot) December 7, 2023