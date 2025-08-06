الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا في اقتحامات متفرقة في الضفة

اعتقل الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء، 14 فلسطينيًّا على الأقل بينهم صحافية، إثر حملة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وفي نابلس (شمال) ذكرت مصادر محلية أن قوات إسرائيلية اعتقلت 6 شبان من مخيم العين شرق المدينة، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

وفي طولكرم (شمال) اعتقلت قوات إسرائيلية الشاب مهدي محمود مهنا من بلدة دير الغصون شمال المدينة، بعد مداهمة منزله، وفق مصادر محلية.

وفي بيت لحم (جنوب) اعتقل الجيش الإسرائيلي أربعة شبان، بعد دهم منازل ذويهم في بلدة الخضر جنوبًا وبيت جالا غربًا، وفق وكالة وفا الرسمية.

وفي سياق متصل أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن قوات إسرائيلية اعتقلت الصحافية فرح محمد أبو عياش (24 عامًا) من منزلها في بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل، كما اعتقلت الفتى يونس محمد مطلق بعد دهم منزل عائلته في نفس البلدة.

ومن مدينة الخليل أيضا، اعتقل الجيش أحد الشبان من عائلة عرفة، بعد دهم منزل عائلته وتفتيشه، بحسب الوكالة ذاتها.

وبلغ إجمالي عدد الأسرى في سجون إسرائيل حتى بداية تموز/ يوليو2025 نحو 10 آلاف و800، بينهم 49 سيدة و450 طفلًا، وهو العدد الأعلى منذ انتفاضة الأقصى (الثانية) عام 2000، وفق معطيات نادي الأسير الفلسطيني.

(الأناضول)