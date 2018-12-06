الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا في الضفة الغربية

منذ 51 دقيقة
الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا في الضفة الغربية

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القدس: اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 14 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال الجيش في بيان، الخميس، إنه تم اعتقال الفلسطينيين بشبهة الضلوع بنشاطات شعبية.

وأضاف: “تمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن”.

وعادة ما تتم الاعتقالات من المنازل الفلسطينية خلال ساعات ما بعد منتصف الليل.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) فقد وصل عدد الأسرى الفلسطينيين لـ6000 أسير، بينهم 270 طفلا و52 أسيرة و6 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) و430 أسيرا إداريا (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.

وينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال ليلية في الضفة الغربية. (الأناضول)

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