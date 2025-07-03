الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا بالضفة الغربية بينهم 7 طلاب قبل ساعات من تقديم امتحاناتهم للثانوية العامة

رام الله ـ قيس أبو سمرة

اعتقل الجيش الإسرائيلي، الخميس، 30 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة بينهم طلاب بالثانوية العامة (البكالوريا) قبيل ساعات من تقديم امتحاناتهم.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إنّ “قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فجرًا سبعة من طلبة الثانوية العامة في الضفة قبيل ساعات من موعد تقديمهم الامتحان المقرر صباح اليوم، وهم من ضمن نحو 30 مواطنًا تعرضوا للاعتقال فجرا”.

يأتي ذلك بينما تتصاعد في إسرائيل دعوات لضم الضفة الغربية المحتلة إلى سيادة تل أبيب، في خطوة لاقت رفضا عربيا وعالميا.

وأشار النادي إلى أنّ “عملية الاعتقال تركزت في بلدة دير استيا بمحافظة سلفيت (شمال) إضافة إلى طالب آخر من طولكرم (شمال)”.

وبين أنّ “الاعتقالات التي في بلدة دير استيا شملت أيضًا آباء الطلبة، وقد جرى الإفراج عنهم لاحقًا بعد ساعات من اعتقالهم”.

ووفق معطيات وزارة التربية والتعليم الفلسطينية حتى بداية تقديم امتحانات الثانوية العامة، حرم 67 طالبًا هذا العام من تقديم الامتحانات بعدما اعتقلتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وفق بيان النادي.

وقال النادي إن استهداف الطلبة بالاعتقال “يشكّل سياسة ممتدة مارسها الاحتلال على مدار عقود طويلة”، وإنها تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء الإبادة بغزة، وطالت مئات الطلبة سواء من طلبة المدارس أو الجامعات، وإنها جزء من محاولات الاحتلال لاستهداف المسيرة التعليمية.

وأوضح أنّ عدد حالات الاعتقال في الضفة، بما فيها القدس، بلغ منذ بدء الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة أكثر من 18 ألف حالة اعتقال، وهذا المعطى لا يشمل أعداد حالات الاعتقال في غزة، التي تُقدّر بالآلاف.

وتعتقل إسرائيل في سجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني بينهم 47 أسيرة وما يزيد على 440 طفلا و3 آلاف و562 معتقلا إداريا، وألفان و214 معتقلا من غزة يصنفهم الاحتلال بـ”المقاتلين غير الشرعيين”.

ويعاني هؤلاء الأسرى من تعذيب وتجويع وإهمال طبي، ما أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 191 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.

وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد988 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

(الأناضول)