الاحتلال يعتقل 55 فلسطينيا ليرتفع العدد إلى 2040 منذ 7 أكتوبر

رام الله: أعلن نادي الأسير الفلسطيني، السبت، أن إسرائيل اعتقلت 55 فلسطينيًا على الأقل بالضفة الغربية فجر السبت، ليرتفع إجمالي المعتقلين إلى 2040 منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول.

وأضاف نادي الأسير (غير حكومي) في بيان، أن “قوات الاحتلال (الإسرائيلي) اعتقلت 55 مواطنا على الأقل بينهم سيدتان، بين ليلة الجمعة وفجر السبت، من مدن وبلدات الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية”.

وبيّن أن من بين المعتقلين 25 مواطنا من مخيم الفوار بمحافظة الخليل (جنوب).

وأشار إلى أن عدد المعتقلين في الضفة الغربية “ارتفع إلى ما يزيد عن 2040 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث رافقت الاعتقالات أعمال تنكيل ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم”.

وتجري الاعتقالات بمداهمة منازل الفلسطينيين أثناء ساعات الليل وصولا إلى الفجر، حيث يُنقل المعتقلون إلى مراكز توقيف مؤقتة، قبل إحالتهم إلى مراكز التحقيق الرئيسية أو السجون.

(الأناضول)