الاحتلال يعتقل 70 فلسطينيا من الضفة الغربية

رام الله: قال نادي الأسير الفلسطيني، الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الاسرائيلية اعتقلت 70 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال يوم واحد، بينهم نواب سابقون، وقيادات من حركة “حماس”.

وذكر النادي (غير حكومي) في بيان، أن “قوات الاحتلال اعتقلت 70 مواطنا على الأقل، من مدن وبلدات الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية”.

وأفاد بأن “الاعتقالات توزعت في كافة محافظات الضفة، ومن بين المعتقلين نواب سابقون في المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) قيادات في حركة حماس”.

وأشار إلى أن “من بين المعتقلين رئيس المجلس التشريعي السابق عزيز دويك”.

وتجري الاعتقالات الإسرائيلية عادة بمداهمة منازل الفلسطينيين في ساعات الليل والفجر، حيث ينقل المعتقلون إلى مراكز توقيف مؤقتة في مستوطنات قبل إحالتهم إلى مراكز التحقيق الرئيسية أو السجون.

وتعتقل إسرائيل في سجونها 6000 فلسطينيا، بحسب نادي الأسير.

ولليوم الحادي عشر يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها أسقطت آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وفجر 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

(الأناضول)