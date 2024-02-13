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الاحتلال يعدم شابا بعدما أرسله مكبل اليدين إلى مستشفى ناصر ليبلغ الموجودين بإخلائه- (فيديو)

13 - فبراير - 2024

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“القدس العربي”: وثق فيديو جريمة ميدانية جديدة تضاف إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، في محيط مستشفى ناصر الطبي المحاصر بمدينة خان يونس، حيث أجبر الاحتلال أسيرا فلسطينيا مكبل اليدين، على الذهاب الى المستشفى لإقناع المتواجدين فيه بإخلائه، على أن يعود، بعد تهديده بقتل أحد أفراد عائلته المعتقل لديه.

وفي طريق عودة الشاب من المستشفى قام الجنود الإسرائيليون بإطلاق ثلاث رصاصات عليه ليرتقي شهيدا.

وحاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، مستشفى ناصر، وطلب من النازحين داخله إخلاءه.

وأفاد شهود عيان بأن الجيش يطلق النار على النازحين، ويدعوهم للخروج من المستشفى.

وأوضح الشهود أن الجيش الإسرائيلي أطلق مسيرات من طراز “كواد كابتر” تجاه النازحين تدعوهم لمغادرة المشفى على الفور.

وأشار الشهود إلى “وجود عدد من الشهداء والمصابين في محيط المستشفى، حيث يصعب على الطواقم الطبية نقلهم، بسبب إطلاق الجيش الإسرائيلي النار بشكل كثيف”.

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  1. يقول الكروي داود النرويج:
    فبراير 13, 2024 الساعة 8:37 م

    لكم الله يا أهل غزة !
    لقد خذلكم الجميع !!
    ولا حول ولا قوة الا بالله

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  2. يقول Abd:
    فبراير 14, 2024 الساعة 4:17 ص

    وثقوا هذه الجرائم و أرسلوا الملفات إلى جنوب إفريقا فليس للأمة قادة رجال

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  3. يقول احمد .. فلسطين:
    فبراير 14, 2024 الساعة 8:33 ص

    لكم الله يا اهل غزه .. لكم العزه ولمن خذلكم ولمن لم يناصركم ولمن حاصركم

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