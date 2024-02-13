الاحتلال يعدم شابا بعدما أرسله مكبل اليدين إلى مستشفى ناصر ليبلغ الموجودين بإخلائه- (فيديو)

“القدس العربي”: وثق فيديو جريمة ميدانية جديدة تضاف إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، في محيط مستشفى ناصر الطبي المحاصر بمدينة خان يونس، حيث أجبر الاحتلال أسيرا فلسطينيا مكبل اليدين، على الذهاب الى المستشفى لإقناع المتواجدين فيه بإخلائه، على أن يعود، بعد تهديده بقتل أحد أفراد عائلته المعتقل لديه.

وفي طريق عودة الشاب من المستشفى قام الجنود الإسرائيليون بإطلاق ثلاث رصاصات عليه ليرتقي شهيدا.

الاحتلال الاسرائيلي يرسل أسير مكبل اليدين الى مستشفى ناصر يبلغهم بإخلاء المستشفى وعند عودته قامت قوات الاحتلال بقتله! pic.twitter.com/3Mxpc81K5C — هدى نعيم Huda Naim (@HuDa_NaIm92) February 13, 2024

قصة ارهابية جديدة حصلت اليوم في مستشفى ناصر الطبي ، أجبر جيش الارهاب الإسرائيلي معتقل على الذهاب الى داخل المستشفى واقناعهم على الخروج من المستشفى، وان يعود اليهم تحت تهديده بقتل احد افراد عائلته المعتقل معهم ،واثناء عودته من داخل المستشفى اعدمه الجنود بثلاثة رصاصات . pic.twitter.com/KQlU6h3Dsu — Tamer | تامر (@tamerqdh) February 13, 2024

وحاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، مستشفى ناصر، وطلب من النازحين داخله إخلاءه.

وأفاد شهود عيان بأن الجيش يطلق النار على النازحين، ويدعوهم للخروج من المستشفى.

وأوضح الشهود أن الجيش الإسرائيلي أطلق مسيرات من طراز “كواد كابتر” تجاه النازحين تدعوهم لمغادرة المشفى على الفور.

وأشار الشهود إلى “وجود عدد من الشهداء والمصابين في محيط المستشفى، حيث يصعب على الطواقم الطبية نقلهم، بسبب إطلاق الجيش الإسرائيلي النار بشكل كثيف”.