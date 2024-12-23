الاحتلال يعدم فلسطينياً شمال القدس بزعم طعن جندي

الضفة – «القدس العربي»: أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي شاباً فلسطينياً بزعم تنفيذه عملية دهس، فيما تواصلت اقتحامات القوات لمناطق متفرقة في الضفة الغربية، وهدمت منشآت واجبرت مواطناً مقدسياً على هدم منزله.

فقد قتلت قوات الشرطة الإسرائيلية مواطناً فلسطينياً بعد زعمها محاولته تنفيذ عملية طعن على حاجز عسكري في بلدة حزما شمال مدينة القدس المحتلة، حسبما ذكرته إذاعة الجيش الإسرائيلي.

ولم تُشر الإذاعة إلى حالة الفلسطيني أو هويته، ولم تتوفر على الفور رواية شهود عيان فلسطينيين عن الحادث. كما ذكرت الإذاعة أنه لم يُصب أي إسرائيلي، مشيرةً إلى أن قوات الأمن أغلقت الطرق المحيطة بموقع عملية الطعن المزعومة. وفي سياق متّصل، نفّذت قوات الاحتلال عمليّات اعتقال طاولت العشرات من الضّفة الغربية وأسفرت عن 4 إصابات بالرصاص، وتركّزت في تقوع ببيت لحم، ومخيم الفوار جنوب الخليل.

وشنّت قوات الاحتلال في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، عمليّات اعتقال طالت أكثر من 25 شاباً وفتى، من عائلات صباح والعمور وجبرين.

وفي مخيم الفوار جنوب الخليل، اعتقل الجنود نحو 75 شاباً، واقتادوهم إلى نادي المخيّم وأخضعوهم للتحقيق هناك، بعد تركهم لساعات في البرد القارس. ولاحقاً أفرج الجنود عن عدد من الشبان، وأبقوا آخرين قيد الاعتقال.

وهدم جنود الاحتلال منزلاً في منطقة شيوخ العروب شمال الخليل. وقال الهلال الأحمر إن شاباً أصيب بالرصاص في الفخذ بمخيم العروب بعد اقتحامه. وأفاد رئيس مجلس قروي شيوخ العروب إبراهيم حلايقة أن قوات الاحتلال هدمت منزلاً يعود للمواطن محمد هارون حلايقة، ويؤوي سبعة أفراد، موضحاً أن الاحتلال أخطر بوقف العمل والبناء فيه قبل أربعة أشهر، بحجة أن منطقة «البص» ممنوع البناء فيها.

ونقلاً عن مصادر محلية، أصيب مواطن بالرصاص الحي في الفخذ، خلال المواجهات التي اندلعت عقب عملية هدم المنزل.

يُشار إلى أن الاحتلال هدم الشهر الماضي منزلاً آخر، بالإضافة الى تسليم إخطارات بهدم منازل أخرى في تلك المنطقة.

وفي القدس، أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مقدسياً على هدم منزله في حي البستان ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك. وأفاد صاحب المنزل هشام عقيل، بأن بلدية الاحتلال أخطرته بهدم المنزل بذريعة «البناء دون ترخيص»، ما دفعه لهدم منزله بنفسه، تجنباً للتكاليف الباهظة التي تفرضها بلدية الاحتلال في حال قامت آلياتها بالهدم.

وبيّن عقيل، أن البناء قائم منذ 11 عاماً، ويعيش فيه قبل هدمه أحد أقربائه مع عائلته المكوّنة من أربعة أفراد.

وفي جنين، هدمت قوات الاحتلال عدداً من المنشآت الزراعية في قرية الجلمة شمال جنين.

وقال رئيس مجلس قروي الجلمة رضوان شعبان إن قوات الاحتلال هدمت مخزناً لجمعية الجلمة الزراعية كان مخصصاً لإنتاج وبيع الاسمدة الزراعية، وبئراً ارتوازية، إضافةً لكراج للسيارات بالقرب من حاجز الجلمة العسكري.

وفي مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، أصيب ثلاثة شبان خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم. وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت تجاه الأهالي، كما انتشرت في شوارع المخيم.

وفي شمال الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر قليل شرق نابلس وداهمت عدداً من منازل الفلسطينيين.

وفي بلدة بيتا جنوب نابلس، ألقى شبان زجاجات حارقة تجاه آليات جيش الاحتلال حسب مصادر فلسطينية.

كما اقتحم جيش الاحتلال قرية أودلا جنوب مدينة نابلس في الضفة.

الميلاد في بيت لحم من دون احتفالات

بيت لحم – الأناضول: أعلنت بلدية بيت لحم للعام الثاني على التوالي، إلغاء احتفالات أعياد الميلاد واقتصارها على الشعائر الدينية، بسبب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة منذ أكثر من 14 شـــــهرا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده رئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان، في مقر البلدية، السبت.

وقال: «قررت البلدية اقتصار احتفالات الميلاد المجيد هذا العام على الصلوات والشعائر الدينية، تأكيدا على رفضنا للظلم (الإسرائيلي) الواقع على غزة وكل فلســطين».

وأدان بشدة «استمرار العدوان عـــــلى غزة»، منتقدا «صمت المجتمع الدولي أمام المجازر الإسرائيلية».

ودعا سلمان إلى «تدخل جاد وفوري لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية».

وأشار إلى أن مدينة بيت لحم تعاني من قيود وإجراءات إسرائيلية مشددة أدت إلى عزلها عن محيطها الفلسطيني منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأوضح أن «المدينة شهدت منذ بدء عدوان غزة توقفا للسياحة، وإغلاقا لأبوابها أمام الحجاج، وجفت المـــــوارد، وانتشرت حواجز الاحتلال على مداخلها وتشـــــديد القيود على التنقل منها وإليها».