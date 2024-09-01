سياسة | عربي | فلسطين

الاحتلال يعلن اغتيال منفذ عملية ترقوميا في مبنى وسط الخليل- (صور وفيديوهات)

1 - سبتمبر - 2024

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“القدس العربي”: أعلن جيش الاحتلال بشكل رسمي، مساء الأحد، اغتيال منفذ عملية ترقوميا بعد محاصرته في منزل وسط الخليل.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة مهاجمة المنزل المحاصر بصاروخ، قبل أن يقتحم الجنود المبنى وينقلوا جثمانا من داخله إلى جيب عسكري.

 

وفي وقت سابق من اليوم، قال قائد الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية عوزي ليفي للصحافيين في موقع العملية قرب حاجز ترقوميا القريب من مدينة الخليل الفلسطينية: “قتل ثلاثة من عناصر قوة الشرطة صباح اليوم في هجوم بإطلاق النار”.

وكانت خدمة إسعاف “نجمة داوود الحمراء” قد أعلنت عن مقتل ثلاثة، هم رجلان وامرأة.

وأضافت في بيان: “كان هجوماً شديد الخطورة، رأينا مركبة عليها علامات رصاص على تل بجانب الطريق”.

ووصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى موقع الهجوم ودعا إلى إقامة مزيد من حواجز التفتيش في المنطقة.

 

 

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  1. يقول محمد شهاب:
    سبتمبر 1, 2024 الساعة 3:17 م

    رحمه الله و طيّب ثراه

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  2. يقول abdo:
    سبتمبر 1, 2024 الساعة 4:07 م

    بقي الفلسطينيون لوحدهم بعد أن تخلا عنهم كل العالم وغدر بهم العرب وتحالفوا مع الصهاينة: نعم بقوا لوحدهم اما النصر او الشهادة

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  3. يقول عراقي معارض لحكومة الفساد والطائفيه:
    سبتمبر 1, 2024 الساعة 5:15 م

    رحم من قرأ سورة الفاتحه على أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.
    انا لله وانا اليه راجعون.

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  4. يقول ابوطيبة من العراق:
    سبتمبر 1, 2024 الساعة 6:29 م

    الرحمة له…كيف وصلوا له بهذه السرعة…أبحث عن التعاون الأمني….

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  5. يقول إبسا الشيخ:
    سبتمبر 1, 2024 الساعة 7:04 م

    رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

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  6. يقول الكروي داود النرويج:
    سبتمبر 2, 2024 الساعة 10:38 ص

    خيانة !!!!!!!!!!!!!
    كيف عرفوا مكانه ؟
    ولا حول ولا قوة الا بالله

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