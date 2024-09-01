الاحتلال يعلن اغتيال منفذ عملية ترقوميا في مبنى وسط الخليل- (صور وفيديوهات)

“القدس العربي”: أعلن جيش الاحتلال بشكل رسمي، مساء الأحد، اغتيال منفذ عملية ترقوميا بعد محاصرته في منزل وسط الخليل.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة مهاجمة المنزل المحاصر بصاروخ، قبل أن يقتحم الجنود المبنى وينقلوا جثمانا من داخله إلى جيب عسكري.

لحظة قصف الاحتلال المنزل الذي تحصن بداخله منفذ عملية ترقوميا. pic.twitter.com/7BouNZPLkz — فضائية النجاح – An-Najah Nbc (@newsnajah) September 1, 2024

تغطية صحفية.. رفض تسليم نفسه.. حصار الاحتلال لمنفذ عمـ ـــلـية ترقوميا داخل منزل وسط الخليل، واندلاع اشتباك مسلَّح عنيف. pic.twitter.com/Otu0xmr3Zj — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 1, 2024

اذن وبشكل رسمي ، منفذ عملية ترقوميا شهيداً

المنفذ رفض تسليم نفسه واشتبك مع القوات الخاصة حتى ارتقى بعد قصفه بصاروخي انيرجا pic.twitter.com/np7d2fdEVV — نَـغـم☁️ (@nagampal7) September 1, 2024

منفذ هجوم ترقوميا والذي قتل ثلاث ضباط من الشرطة ضابط من السلطة الفلسطينية ويتبع جهاز الحرس الرئاسي pic.twitter.com/Oi2w0Il8Jh — ترجمات الصحف breaking news 🚨 (@galebsami) September 1, 2024

وفي وقت سابق من اليوم، قال قائد الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية عوزي ليفي للصحافيين في موقع العملية قرب حاجز ترقوميا القريب من مدينة الخليل الفلسطينية: “قتل ثلاثة من عناصر قوة الشرطة صباح اليوم في هجوم بإطلاق النار”.

وكانت خدمة إسعاف “نجمة داوود الحمراء” قد أعلنت عن مقتل ثلاثة، هم رجلان وامرأة.

وأضافت في بيان: “كان هجوماً شديد الخطورة، رأينا مركبة عليها علامات رصاص على تل بجانب الطريق”.

ووصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى موقع الهجوم ودعا إلى إقامة مزيد من حواجز التفتيش في المنطقة.