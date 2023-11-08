الاحتلال يعلن اغتيال ناشط من “حماس” في قطاع غزة

القدس: أعلنت إسرائيل، الأربعاء، اغتيال ناشط من حركة “حماس” الفلسطينية في قطاع غزة، دون أن تذكر المكان والتوقيت.

وقال الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام “الشاباك” في بيان مشترك إن طائرة حربية “وبتوجيه استخباراتي من جهاز الأمن العام وهيئة الاستخبارات العسكرية قضت على محسن أبو زينة الذي عمل رئيسًا لقسم الصناعات والوسائل القتالية التابع لمقر الإنتاج الحمساوي”.

ولم يحدد البيان موقع وتوقيت تلك العملية.

وأضاف البيان: “أبو زينة كان أحد العناصر التي قادت صناعة الوسائل القتالية لمنظمة حماس، والتي تخصصت بصناعة الوسائل القتالية الاستراتيجية والصاروخية”.

(الأناضول)