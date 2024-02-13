الاحتلال يغتال شاباّ في سيارته في قلقيلية… ويجدّد اقتحام جنين

الضفة – «القدس العربي»: قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا خلال اقتحامها بلدة قلقيلية، فيما قصفت قوات معززة منزلا في مخيم جنين وهدمت منزلين في بيت لحم.

فقد استشهد الشاب محمد شريـف سلمي، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة قلقيلية، بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليه وهو في سيارته في منطقة «البيرين».

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت الشاب وليد شريم، عقب مداهمة منزله وتفتيشه، بعد ان انتشرت في أحياء متفرقة من المدينة كشارع الإسكان، وشارع نابلس، وشارع النفق.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتقال فلسطيني قرب مفرق العزاز جنوبي القدس المحتلة، بزعم محاولته القيام بعملية دهس.

اقتحام جنين

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين، معززة بآليات عسكرية وجرافات دخلت من ناحية شارع حيفا، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المدينة ومخيمها.

وهذا ثاني اقتحام لمدينة جنين خلال ساعات، حيث اعتقل جيش الاحتلال فلسطينيا، وفق شهود عيان.

وقال ناطق باسم جيش الاحتلال إن قواته اعتقلت «عمر فايد أحد قادة البنية التحتية العسكرية لحركة حماس في جنين».

وادعى أن فايد «كان قد شارك أخيراً في عدد من عمليات إطلاق النار ضد الجيش الإسرائيلي وكان يعتزم تنفيذ عمليات إضافية».

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال قرب مدخل المدينة.

وعمدت جرافات الاحتلال إلى حفر وتدمير الأراضي الزراعية في سهل جنين من الجهة الغربية قبل اقتحام المدينة،

وزجت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية على كافة أطراف المدينة ومخيمها، ونشرت وحدات خاصة في منطقة الساحة، وحيي الدمج والحواشين.

وطالت عمليات التدمير والتجريف البنية التحتية والمركبات في حارة الوهدان، وشارع مسرح الحرية، وفي محيط مدارس الوكالة، ومنطقة الساحة في المخيم.

وقال شهود عيان إنه سبق عملية الاقتحام قيام جرافات الاحتلال بعملية حفر وتدمير للأراضي الزراعية في سهل جنين من الجهة الغربية، وإن قوات الاحتلال زجت بتعزيزات عسكرية على كافة أطراف المدينة.

وأفاد محمد أبو الرب أمين سر «حركة فتح» في قرية صير جنوب شرق جنين، أن قوات خاصة من جيش الاحتلال داهمت القرية عند الساعة 5:30 فجر أمس، وحاصرت أحد المنازل، قبل أن تصل قوة أخرى معززة من جيش الاحتلال.

وقامت قوات الاحتلال بحصار منزل عائلة أرشيد في قرية صير، واستهدفته بقذائف الأنيرغا، مما أدى إلى اشتعال النيران في المنزل، ومن ثم طلبت من شاب داخل المنزل تسليم نفسه، واعتقلت الشبان الأشقاء صلاح وحمزة وعبد القادر، وخالد سليمان أرشيد، والشاب أحمد شهاب أرشيد، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وفي بيت لحم، هدمت قوات الاحتلال منزلين وجدارا استناديا في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات وآليات اقتحمت القرية، وهدمت الطابق الثاني للمنزل الذي يعود للمواطن شادي وليد رباح، ومنزلا موجودا في الطابق الثالث في بناية أخرى للمواطن إبراهيم مصطفى رباح، وجدارا استناديا للمواطن عادل أبو سرور في منطقة عين جويزة.

وأضاف أن جرافات الاحتلال جرفت أراضي ودمرت مزروعات أثناء محاولتها الوصول إلى منطقة الهدم.

يشار إلى أن منطقة عيد جويزة تتعرض منذ سنوات الى هجمة استعمارية تتمثل في هدم العشرات من المنازل، وإخــــــطار عدد آخر بوقف البناء والهدم، فضلا عن هدم جدار استنادي وتجريف أراضٍ.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الجلزون شمال رام الله.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام، وداهمت منازل ومحلات تجارية، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات حتى اللحظة.

كما اقتحمت بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله بعدة آليات، وداهمت منزلًا واعتلت سطحه، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي السوق المركزي وسط مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، وتوغلت في منطقة باب الزاوية – مركز الخليل التجاري، وسيرت آلياتها في عدة شوارع، وعرقلت حركة تنقل المواطنين.

وفي محافظة سلفيت أغلقت المدخل الغربي لبلدة كفر الديك غرب المدينة بالسواتر الترابية، الأمر الذي أجبر المواطنين على سلوك طرق وعرة وطويلة للتنقل خارج البلدة.

مصادرة شاحنة في الأغوار الشمالية

وفي سياق آخر، استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على شاحنة في الأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي عـــــــارف دراغمة، إن قوات الاحتلال استولت على شاحنة للمواطن محمد دراغمة، أثناء وجودها في سهل البقيعة في الأغوار الشمالية.

وتعتمد العائلات في الأغوار الشمالية، بشكل أساسي على تربية الماشية والرعي، واقتناء الجرارات الزراعية، لتساعدهم على استمرار الحياة في مناطق لا تسمح إسرائيل بأن تكون فيها بنية تحتية.

وإلى جانب الاستيلاء على الأرض، يعمد المستوطنون إلى الاستيلاء على المعدات الزراعية ومــــــركبات المواطنين، التي يستخدمونها في أعمالهم اليومية.

وتظهر الإحصاءات أن قـــــــوات الاحتلال والمســــــتوطنين استولوا خلال العام الماضي على 43 جرارا زراعيا، و293 مركبة، و296 رأس ماشية.