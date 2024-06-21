الاحتلال يغتال شابين في قلقيلية… وهجمات للمستوطنين في البيرة ونابلس

قلقيلية – «القدس العربي»: اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين فلسطينيين مطلوبين لديها وسط مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

واقتحمت قوة خاصة إسرائيلية، بعد صلاة الجمعة، المدينة، بعد أن تسللت بسيارة تحمل رقم لوحة فلسطيني، وأطلقت النار على سيارة كانت تقلّ شابين فلسطينيين.

وأفاد شهود عيان بأن قوة خاصة من جيش الاحتلال كانت تستقل مركبة مدنية «اعترضت مركبة كان في داخلها مقاومان مطاردان، أثناء مرورها في منطقة السوق وسط مدينة قلقيلية، وأطلقت باتجاهها وابلا من الرصاص من مسافة قريبة، ما أدى لارتطامها بواجهة أحد المحال التجارية».

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله، عناصر القوة الخاصة وهم يسحبون جثماني شهيدين من داخل المركبة فيما قام جنود بالتمثيل بجسديهما.

ومنعت قوات الاحتلال وصول سيارات الإسعاف إلى المكان.

وفرض جيش الاحتلال طوقا أمنيًا شاملًا على منطقة السوق، وسط المدينة.

هيئة البث الإسرائيلية

وأفادت مصادر صحافية بسماع دوي إطلاق نار في قلقيلية مع استقدام جيش الاحتلال تعزيزات عسكرية قبيل انسحابه.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية «كان 11»، إلى أن أحد شهداء عملية الاغتيال في قلقيلية، هو ناشط في «حركة الجهاد الإسلامي».

وبلّغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة باستشهاد محمود حسن عبد الرحمن زيد (28 عاماً) وإيهاب عبد الكريم موسى أبو حامد (29 عاماً).

وقالت القناة 14 العبرية إن قوات من الوحدة 33 التابعة للشرطة اغتالت عنصرين من حركة «الجهاد» في قلقيلية كانا يستقلان سيارة وخططا لتنفيذ هجوم.

وجاء في بيان جيش الاحتلال «تمكنت قوات وحدة 33 التابعة لشرطة إسرائيل، قبل وقت قصير، بالتعاون مع جيش الدفاع والشاباك، من تصفية مخربيْن اثنين من الجهاد الإسلامي في منطقة قلقيلية؛ أحدهما كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية وذلك في أعقاب حملة للقوات هدفت إلى إلقاء القبض على المخربين، خلالها فتح مسلحون النار على قواتنا، التي ردت بإطلاق النار وأسفرت عن مقتلهما. تم ضبط مسدسين بحوزتهما» .

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت مساء الخميس والد المطلوب إيهاب أبو حامد، للضغط على ابنه من أجل تسليم نفسه، فيما أطلق الجيش الإسرائيلي صباح أمس الجمعة سراح والد إيهاب على مدخل عزون.

وكانت قد سيرت دورياتها في شوارع المدينة وحاصرت أحياء كفر سابا ووسط المدينة وحي نزال مساء الخميس وفجر الجمعة، حيث داهمت منازل واعتقلت مواطنًا للمرة الثالثة في محاولة للضغط على نجله لتسليم نفسه، بدعوى أنه مطلوب لديهم.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، استشهد طفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية. وأعلنت وزارة الصحة في بيان لها أن «الطفل نعيم عبد الله نعيم سمحة (15 عامًا) استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قلقيلية».

وفي السياق ذاته، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ حملات اقتحام واعتقال في مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، وسط تصاعد أعمال العنف والانتهاكات بحق الفلسطينيين.

وفي مدينة رام الله أفادت وسائل إعلام بأن قوات الاحتلال شنّت حملة اعتقالات واسعة في مخيم الجلزون شمال المدينة، حيث اعتقلت عددًا من المواطنين.

وذكرت مصادر أن قوات الاحتلال نكّلت بالمعتقلين، وهددت ذوي آخرين بضرورة تسليم أنفسهم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، واعتقلت ثمانية مواطنين.

وفي مخيم قدورة في رام الله، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، بعد اقتحامها للمخيم وإطلاق النار بشكل عشوائي. ونجحت فرق الهلال الأحمر في نقل الشاب المصاب إلى مجمع فلسطين الطبي بعد احتجازه لفترة قصيرة من قبل الجنود.

كما شهدت بلدة سلواد شمال شرق رام الله اعتقال الشاب صلاح ياسر بعد اقتحام منزله، وفقًا لما ذكرته مصادر محلية.

وفي مدينة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بزاريا شمال غرب المدينة، بينما تعرّض منزل على أطراف قرية يتما جنوب نابلس لهجوم من قبل مستوطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان بعد اقتحامها بلدة بيتا جنوب المدينة فجر أمس الجمعة، وهم أسامة خالد معالي، وأنور جهاد معالي، وعمر محمد داوود، وليث عبد الجليل داوود.

وفي طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حبيب يوسف طقاطقة بعد مداهمة منزل جده أثناء الاقتحام المستمر لبلدة علار.

وقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم السلمية المناهضة للاستيطان، شرق قلقيلية. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي نابلس أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قصرة جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، وعولجوا ميدانيا.

وهاجم مستوطنون منازل المواطنين في قرية يتما، جنوب نابلس.

هجمات المستوطنين

كما أفادت م بأن مستوطنين هاجموا بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من منازل القرية بالحجارة وحطموا نوافذها، عرف من أصحابها عايد صنوبر، وحاتم قاسم أقرع.

وأضافت أن المستوطنين حطموا كذلك زجاج عدد من المركبات في القرية.

وفي رام الله أغلق عشرات المستوطنين المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي تجمهروا على الشارع أمام مستوطنة «بيت إيل» المقامة على أراضي المواطنين شمال مدينة البيرة، ورفعوا علم دولة الاحتلال، ومنعوا مركبات المواطنين من المرور.

وفي طوباس شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس. وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة إن الاحتلال أغلق الحاجز في كلا الاتجاهين، منذ صباح أمس، أكثر من مرة، وأعاد عددا من المركبات المتوجهة من الأغوار إلى طوباس.

ويشهد الحاجز منذ أشهر تشديدا وتفتيشا في أغلب الأحيان، ما يعيق تنقلات المواطنين من طوباس إلى الأغوار الشمالية.

منع في القدس

وفي القدس، منعت شرطة الاحتلال دخول الشبان إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر أمس الجمعة، وضيقت على الأهالي في البلدة القديمة.

وأدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود والإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس والبلدة القديمة.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 30 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وانتشرت قوات الاحتـــــــــلال فــــــــي محيط باب الأسباط ونصبت الحواجز الحديدية، وفحصت هويات المصلين الوافدين للأقصى، وأوقفت أحد الشبان في البلدة القديمة، ومنعته من الوصول إلى المسجد الأقصى. واعتقلت المقدسي ماجد الجعبة أثناء خروجه من المسجد الأقصى، علماً أنه تم الإفراج عنه قبل عــــدة أيام، بعد أن أمضى 8 أشهر في الاعتقال الإداري.

ودعا خطيب الجمعة في المسجد الأقصى الأمة الإسلامية وحكامها إلى الاهتمام بالمسجد الأقصى ومدينة القدس وأهل فلسطين وأهل غزة، مشــــــــيدا «برباط المقدســــــــيين وتصديهم لمخططات الاحتلال وأطماع المستوطنين».