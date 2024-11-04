الاحتلال يغلق معبر كرم أبو سالم ويوقف حركة المساعدات بعد إعلان قطع العلاقات مع الأونروا

القاهرةـ “القدس العربي”:

أغلق الاحتلال الإسرائيلي معبر كرم أبو سالم لأجل غير مسمى، وأوقف حركة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بحسب مصدر في الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء.

وقال المصدر لـ”القدس العربي” إنه عقب إعلان إسرائيل قطع علاقتها نهائيا مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، عاودت السلطات الإسرائيلية إغلاق معبر كرم أبو سالم.

وبين المصدر أن مندوبين من الأونروا أبلغوا الهلال الأحمر المصري، أنهم تلقوا اتصالات من الجانب الإسرائيلي، بوقف التعاون مع الوكالة.

وأكد المصدر أن الهلال الأحمر المصري لم يرسل أي شاحنة مساعدات إلى المعبر اليوم.

ويأتي الإغلاق بعد أشهر من انخفاض حجم المساعدات التي تدخل القطاع، وكانت اللجنة الشعبية المصرية لدعم فلسطين، أكدت في خطاب لهيئة الأمم المتحدة، أن معدل الشاحنات التي تدخل القطاع انخفض منذ شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى 50 شاحنة يوميا، وأن احتياجات القطاع الآن بعد أكثر من عام من الحصار تصل إلى 1000 شاحنة يوميا.

وكان الهلال الأحمر المصري يرسل شاحنات المساعدات إلى معبر كرم أبو سالم، طبقا للاتفاق الذي توصل إليه الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي جو بايدن، أواخر شهر مايو/ أيار الماضي، على إرسال مساعدات إنسانية ووقود بشكل مؤقت من معبر كرم أبو سالم، لحين التوصل إلى آلية لإعادة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

ومعبر رفح مغلق منذ اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي المحور الحدودي من الجانب الفلسطيني في 7 مايو/ أيار الماضي، وكانت مصر أعلنت رفضها التنسيق مع إسرائيل بشأن المعبر، وأوقفت دخول المساعدات لحين انسحاب قوات الاحتلال منه.