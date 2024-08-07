الاحتلال يفجر مقراً لـ«فتح» في مخيم بلاطة… ويهدم مقار حكومية

الضفة – «القدس العربي»: شيّعت حشود كبيرة في مدينة جنين جثمان شاب استشهد متأثرا بجراح أصيب بها في قصف إسرائيلي في وقت سابق، فيما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت 26 مواطنا، وهدمت منازل ومرافق حكومية ومنشآت زراعية في كل من القدس والخليل ونابلس.

وفي التفاصيل، استشهد الشاب محمد علي أبو حجاب، متأثرا بجروح أصيب بها أمس إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبة في الحي الشرقي من مدينة جنين.

يأتي ذلك بعد استشهاد سبعة شبان في جنين أمس الأول، في عدوان الاحتلال على المدينة ومخيمها.

وباستشهاد الشاب أبو حجاب يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 616 مواطنًا، بينهم 144 طفلًا، و9 سيدات، إضافة إلى إصابة أكثر من 5400 آخرين بجروح.

اقتحام نابلس

وفي نابلس، فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر حركة «فتح» خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من شارع القدس وحاجز بيت فوريك العسكري ترافقها جرافة، وداهمت عددًا من المنازل في مخيم بلاطة وسط إطلاق نار وقنابل صوت وغاز، وقامت بتفجير مقر حركة «فتح» وسط المخيم.

كما اقتحمت عدة آليات عسكرية المدينة من منطقة جبل الطور، وداهمت عددًا من أحياء البلدة القديمة دون أن يبلغ عن إصابات.

وكان مقر حركة «فتح» قد تعرض لعمليات قصف وتفجير سابقة، عقب اقتحام المنطقة الشرقية من المدينة.

وأشارت المصادر إلى أن عدة آليات عسكرية اقتحمت المدينة من منطقة جبل الطور، وداهمت عدة أحياء في البلدة القديمة وصورت بعض المواقف فيها، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي غضون ذلك، أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طفلًا (17 عامًا) أصيب بالرصاص الحي في القدم، فيما أصيب آخر (18 عامًا) بشظايا رصاص في الخاصرة، وشاب (20 عامًا) بشظايا رصاص حي في اليد.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، مما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام.

وشهدت مناطق عدة في الضفة الغربية اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال التي نفذت اقتحامات وحملة اعتقالات واسعة طاولت عددا من الفلسطينيين.

وتصدى مقاومون لاقتحام قوات الاحتلال في مدينة نابلس ومخيم بلاطة، وأعلنت «سرايا القدس – كتيبة نابلس»، أن مقاوميها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم بلاطة وأنهم أمطروا الآليات العسكرية بالرصاص.

وذكرت مصادر محلية أن مقاومين أطلقوا النار باتجاه قوات الاحتلال في محيط المجمع الشرقي بنابلس.

واستهدف جنود الاحتلال بالرصاص صرح الشهيد محمد حرز الله خلال اقتحام البلدة القديمة في نابلس.

وبلغت حصيلة الاعتقالات التي قام بها الاحتلال (26) مواطناً في الضفة الغربية، من بينهم أشقاء، ومعتقلون سابقون.

وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، إن حصيلة الاعتقالات في الضفة بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، بلغت نحو (10000) حالة اعتقال شملت فئات المجتمع الفلسطيني كافة، إلى جانب اعتقال العشرات من العمال، والآلاف من غزة، وحتى الآن لم يتم التعرف إلى أعدادهم وهوياتهم بدقة، إذ يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقهم.

وأشار البيان إلى أن «حملات الاعتقال المستمرة والمتصاعدة منذ عشرة أشهر رافقتها عمليات الإعدام الميداني، وإطلاق النار بشكل مباشر قبل الاعتقال، أو التهديد بذلك، بالإضافة إلى الضرب المبرح، وعمليات التحقيق الميداني التي طالت المئات، واستخدام الكلاب البوليسية، واستخدام المواطنين دروعا بشرية ورهائن، فضلا عن عمليات التخريب الواسعة التي طالت المنازل، والاستيلاء على مقتنيات وسيارات، وأموال، ومصاغ ذهب، وأجهزة إلكترونية، إلى جانب هدم وتفجير منازل تعود لمعتقلين في سجون الاحتلال».

هدم منازل ومقار حكومية

وفي سياق تكثيف عمليات الهدم اليومية في الضفة الغربية، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، مقر المجلس القروي في فروش بيت دجن، في الأغوار الفلسطينية، شرق مدينة نابلس.

وأفاد رئيس مجلس قروي فروش بيت دجن، عازم الحاج محمد، في حديث صحافي، بأن قوات الاحتلال والإدارة المدنية ترافقها جرافات عسكرية، داهمت قرية فروش بيت دجن عند الساعة 4:30 فجرًا، وشرعت بأعمال هدم مقر المجلس حديث البناء والنشأ وهو مكون من طابقين وتبلغ مساحته 300 متر مربع.

وفي تفاصيل القضية، قال الحاج محمد إن هذا المقر جرى تشييده بدعم من وكالة التنمية الفرنسية عبر الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل عام، وبعد الانتهاء من بنائه، أخطرتهم سلطات الاحتلال بهدمه بحجة البناء من دون ترخيص.

وأضاف بأنه تم إبلاغ الاتحاد الأوروبي بنية الاحتلال هدم المقر الجديد للمجلس، وجرى متابعة الملف من قبلهم، وإرسال رسائل من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل للحيلولة دون تنفيذ الهدم، ولكن دون جدوى.

وبيّن أن إخطار الهدم صدر عن اللجنة الثانوية في الإدارة المدنية في بيت إيل، وتم تقديم اعتراض إلى المحكمة الإسرائيلية من قبلهم، لكنها رفضت الاعتراض، ثم توجهوا إلى المحكمة المركزية لتقديم التماس إليها، لكنها رفضت الالتماس أيضًا، وتم تغريمه بشكل شخصي مبلغ 5 آلاف شيكل، كتعويض لتكاليف المحكمة بصفته من قدّم الاعتراض.

وأكد أن هدم هذا المقر سيؤثر على خدمات المجلس بشكل كبير، ولم يتبق لهم اليوم سوى غرفة صغيرة في القرية كانت مخصصة لتقديم خدمات شحن الكهرباء.

واستنكر اتحاد الهيئات المحلية هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنى مجلس قروي فروش بيت دجن.

وقال في بيان صحافي إن هذا الهدم تصعيد خطير وعمل إجرامي، يأتي في إطار سلسلة من الانتهاكات التي تستهدف المؤسسات الفلسطينية، بهدف شل عملها وعزل المواطنين عن مؤسساتهم الشرعية، وإنه حلقة جديدة في سلسلة طويلة من جرائم الاحتلال، التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وتدمير المدن والقرى والبلدات الفلسطينية وبنيتها التحتية.

وأضاف أن في ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. والمجتمع الدولي مطالب باتخاذ موقف حازم لوقف هذه الانتهاكات المتكررة.

كما استنكرت وزارة الحكم المحلي قيام قوات الاحتلال بهدم مقر المجلس القروي في فروش بيت دجن، وهو مشروع قيد التنفيذ حاليا واكتملت به أعمال البناء مؤخرا.

وأوضحت أن انشاء مقر المجلس القروي، ممول من الحكومة الفرنسية/ الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) من خلال الاتحاد الأوروبي، وينفذ من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، ضمن برنامج تطوير المنطقة «ج» الرزمة الثالثة.

وأكدت «رفضها القاطع والمطلق لمثل هذا العمل الهمجي والإجرامي الذي يستهدف الوجود الفلسطيني في المنطقة التي تتعرض باستمرار لاعتداءات متواصلة من قوات الاحتلال ومستعمريه».

في السياق، قال الحاج محمد إن قوات الاحتلال هدمت منذ بداية الحرب 15 منزلًا وعقارًا في فروش بيت دجن، علاوة على توزيع العشرات من إخطارات الهدم.

إخطارات بوقف بناء

وفي مسار مواز، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إخطارات بوقف البناء والعمل في 15 منزلا ومحلا تجاريا في بلدة قبلان جنوب نابلس.

وقالت مسؤولة وحدة العلاقات العامة والإعلام في بلدية قبلان خديجة الأقرع، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من البلدة ووزعت 15 إخطارا بوقف البناء في منازل، وقف العمل والإغلاق لمحلات تجارية مقامة منذ سنوات.

وأضافت أن سلطات الاحتلال تُجري أعمال توسعة لمستعمرة «رحاليم» في الجهة المقابلة للمنطقة التي وزعت فيها الإخطارات قرب مدخل البلدة الرئيسي.

وتمنع سلطات الاحتلال على الفلسطينيين البناء في المناطق المصنفة «ج» من دون الحصول على ترخيص، وهو ما يعد أمرًا مستحيلًا.

ونفذت سلطات الاحتلال خلال شهر تموز / يوليو الماضي، 98 عملية هدم، طاولت 135 منشأة، بينها 62 منزلا مأهولا، و14 غير مأهولة، و12 منشأة زراعية، كما سلمت إخطارات بهدم 16 منزلا ومنشأة أخرى في محافظات الضفة، حسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

القدس

وفي القدس، حطمت جرافات الاحتلال كرفانا متنقلا كان مقاما في معرض سيارات، ولم تمهل صاحبه لإزالته في مخيم شعفاط شمال المدينة.

وقال صاحب الكرفان محمد صلاح إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وقامت بتحطيم وتجريف الكرفان، علما أنها لم تُخطره بإزالته، ورفضت السماح بإخراج أي شيء من الكرفان، كما هدمت سورا استناديا في المكان دون سابق إنذار.

وفي الخليل، أزالت قوات الاحتلال الاسرائيلي عددا من الخيام واستولت عليها في قرية بيرين، شرق الخليل.

وذكر رئيس مجلس قروي بيرين فريد برقان، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأزالت عددا من الخيام واستولت عليها، مشيرا إلى أنها كانت تؤوي ما يزيد على 10 عائلات لجأت إليها، بعد ان هدم الاحتلال منازلها مطلع الشهر الماضي.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت في الرابع من شهر تموز/يوليو الماضي 10 مساكن في القرية، وشردت ما يزيد عن 34 فردا، ما أجبرهم على نصب تلك الخيام والسكن فيها.